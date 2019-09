Pinguins-Trainer Thomas Popiesch durchlebte beim 4:5 gegen Mannheim ein Wellenbad der Gefühle. (Tobias Hase/dpa)

Die über 4000 Zuschauer in der Eisarena hatten schon die Fäuste zum Jubel geballt, die Uhr zeigte noch 37 Sekunden bis zum Abpfiff. Doch wie brutal der Sport so kurz vor dem Spielende noch immer sein kann, mussten die Fischtown Pinguins und ihre Fans am Sonntag erleben. 4:3 hatten die Gastgeber gegen den Deutschen Meister aus Mannheim geführt, der kurzzeitige Sprung an die Tabellenspitze der DEL fast perfekt, der Adler so gut wie gerupft. Aber dann kam alles ganz anders als gedacht. Tommi Huhtala traf für Mannheim zum 4:4, um dann im Penaltyschießen sogar noch 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0) zu gewinnen. Ein ärgerliches Wochenende für Pinguins-Coach Thomas Popiesch, der mit Bremerhaven schon am Freitag in Schwenningen im Penaltyschießen verloren und die erste Saisonniederlage kassiert hatte.

Das hatte der Außenseiter aus Bremerhaven nicht verdient an einem Sonntag, der lange Zeit wie gemacht schien für einen großen Triumph. Denn so häufig hatte Fischtown bislang nicht gegen den übermächtigen Gegner aus Mannheim gewonnen. Genau zwölf Mal spielten die Pinguins in der DEL gegen die Kurpfälzer, dabei wurden gerade mal drei Siege eingefahren. Den letzten Erfolg gab es fast genau vor einem Jahr, am 30. September 2018 siegten die Bremerhavener mit 3:2 nach Verlängerung. Siegtorschütze damals: Brock Hooton.

Und auch jetzt hing ein Sieg in der Luft der Eisarena. Denn auch wenn die Mannheimer vom Anpfiff weg das überlegenere Team waren, die Tore erzielten die Gastgeber. Gleich das erste Überzahlspiel nutzte Pinguin Max Fortunus, um Fischtown in Führung zu bringen (10.). Und so ging es weiter, ganz zur Freude der Fans, die schnell in Feierlaune kamen. War ja auch leicht, denn im zweiten Powerplay nutzte Carson McMillan einen Abpraller nach Schuss von Alex Friesen zum 2:0 (15.).

Packendes Schlussdrittel

Aber das war ja erst der Anfang. Denn obwohl der Meister jetzt wütende Angriffe ritt, die Pinguins wiederholt in Schrecksituationen versetzte und überhaupt das reifere Team war, wehrte sich Bremerhaven in Zweikämpfen und verteidigte nicht nur das 2:0, sondern erhöhte – mit etwas Glück – sogar noch auf 3:0 (39.). Carson McMillan stand nach einem abgewehrten Schuss von Patch Alber goldrichtig und schob die Scheibe über die Linie. Lang hielt der Jubel über die satte Führung allerdings nicht an, bereits fünf Sekunden später klingelte es erstmals im Fischtown-Tor. Mark Katic gelang das 1:3 für die Adler.

Das Schlussdrittel bot dann alles, was Eishockey-Fans so sehr lieben – viele Tore, knackige Zweikämpfe und viel, viel Dramatik. Aber der Reihe nach: In der 41. Minute verkürzte Andrew Desjardins zum 2:3 für Mannheim, aber die Aufholjagd hielt nicht lange an. Keine 60 Sekunden später feierte die Eisarena das 4:2 von Cory Quirk. Was keiner wusste: Es sollte der letzte Treffer für die Pinguins bleiben.

Die Zwei-Tore-Führung war schnell wieder weg, der frühere NHL-Profi David Wolf verkürzte zum 3:4 (43.). Dann wurde es dramatisch. In den letzten 76 Sekunden nahm Mannheim den Torhüter aus dem Kasten und glich bei doppelter Überzahl 37 Sekudnen vor der Schlusssirene durch Tommi Huhtala zum 4:4 (60.) aus. Somit ging es in die Verlängerung, die allerdings blieb torlos. Die Folge war wie schon am Freitag in Schwenningen ein Penaltyschießen – mit dem besseren Ende für den Meister. Andrew Desjardins erzielte das Siegtor für Mannheim. Am kommenden Freitag sind die Iserlohn Roosters zu Gast in der Eisarena (19.30 Uhr).