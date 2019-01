Oberligist Weser Baskets/Bremen 1860 zerlegt BG Rotenburg

40 Minuten Volldampf

Christian Markwort

Bremen. Cai Kaiser war nach dem mehr als deutlichen 87:61 (45:22)-Auswärtssieg seiner Weser Baskets/Bremen 1860 bei der BG Rotenburg/Scheeßel voll des Lobes: „Genau so stelle ich mir unseren Basketball vor“, freute sich der Bremer Coach, „von Beginn an haben wir das Spiel kontrolliert und den Gegnern nie auch nur den Hauch einer Chance gelassen.“ Dabei liefen bei den Hausherren gleich mehrere erfahrene Oberliga-Spieler auf, während das Bremer Team um Top-Scorer und „Man of the Match“ (Kaiser) Daniel Schlon (22 Punkte) mit zahlreichen jungen und deutlich weniger erfahrenen Spielern auf dem Feld stand.