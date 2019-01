Zu Beginn des Weltrekordversuchs floss bei Janek Hadamovsky noch kein Schweiß, aber das wird sich noch ändern. Der 18-Jährige will 48 Stunden lang auf einem Ergometer rudern. (Christina Kuhaupt)

Pünktlich um 14 Uhr fiel am Mittwoch der Startschuss, seitdem sitzt Janek Hadamovsky auf einem Ruderergometer. Sein Ziel ist rekordverdächtig. Nicht weniger als ein Weltrekord im Dauerrudern soll es werden. 48 Stunden will er dafür auf dem Ruderergometer sitzen. Der 18-jährige Schüler ist ein bisschen zurückhaltender, wenn er selbst von seinem Ziel spricht. „So lange wie möglich durchhalten.“ Der Weltrekord im Dauerrudern ist aber doch im Hinterkopf. In der Altersklasse U 20 liegt der Rekord bei 44,5 Stunden. „Die 44,5 Stunden will ich überbieten. Natürlich wäre der Weltrekord schön", gibt Hadamovsky dann doch zu.

Vor einem Jahr kam der Gedanke an einen Rekordversuch erstmals auf. Der Junior des Bremer Ruder-Club Hansa trainierte für die Nationalmannschaft. 2017 war er als Ersatzmann bei der U 19-Weltmeisterschaft. Um das auch 2018 wieder zu schaffen, arbeitete er viel an der Grundlagenausdauer und stellte fest, dass er nicht nur die üblichen Strecken zwischen 18 und 24 Kilometern je Einheit gut schaffte. Ihm lagen auch längere Strecken. Bis zu 50 Kilometer fuhr er am Stück, saß auch mal drei oder vier Stunden auf dem Ergometer. Da reifte der Gedanken, den 100-Kilometer-Rekord anzugehen. Da eine solche Strapaze aber über mehrere Wochen zu spüren ist, entschied er sich dagegen. Die WM-Qualifikation sollte nicht in Gefahr geraten.

Die U 19-WM 2018 ist Geschichte und Hadamovsky hat sein altes Ziel neu in den Blick genommen. Allerdings nicht als Rekord für eine bestimme Kilometerzahl, sondern im Dauerrudern. Eine spezielle Vorbereitung gab es nicht. Die Aufmerksamkeit galt eher der Organisation der beiden Rudertage. Eine große Kiste Essen wurde in das Clubhaus geschleppt und ein kleines Support-Team steht bereit. Regelmäßige Nahrung ist wichtig. Von der Energieaufnahme wird der Erfolg am meisten abhängen. Warme und weiche Nahrung soll dem Körper die Energieaufnahme erleichtern. Für den Elektrolyt-Haushalt gibt es Brühe, ansonsten noch Obst, Bananen und Magnesium gegen Muskelkrämpfe.

Um das Sitzfleisch zu entlasten hat Hadamovsky verschiedene Sitzkissen vorbereitet. Regelmäßige Abwechslung soll für Entlastung sorgen. Zwischendurch sollen kleine Gymnastikübungen oder eine Faszienrolle zur Entspannung unterstützen. Damit die Leistung anerkannt wird, muss er je Stunde 50 Minuten am Stück rudern. Legt er zwei Pausen aneinander, kommen maximal 20 Minuten am Stück für Nahrung, Gymnastik und Pflege der Wehwechen zusammen. „Vor allem in den Pausen muss der Support da sein."