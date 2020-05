Welche der herkömmlichen Sportarten, so könnte man eine Quizfrage formulieren, ist derzeit die Sportart, in der am meisten Betrieb herrscht? Schach, könnte die richtige Antwort sein angesichts all der Online-Plattformen und Online-Turniere. Man könnte den Schwierigkeitsgrad noch etwas erhöhen und die Frage nachschieben: Welche Sportart könnte wohl diejenige sein, die als letzte wieder in den gewohnten Wettkampfbetrieb zurückkehrt? Auch hier könnte die richtige Antwort lauten: Schach. An diesem Sonntag wollen die Vertreter der 15 Bundesligisten abstimmen über einen im Raum stehenden Vorschlag, an dem sich dann der für den gesamten Unterbau zuständige Schachverband orientieren würde: über eine Verschiebung der restlichen sieben Spieltage der Saison 2019/2020 um fast ein ganzes Jahr. Erst im März 2021 soll es weitergehen.

Der Vorschlag wird nicht ohne Gegenvorschlag bleiben. Auf jeden Fall kommt einer aus Bremen. „Wir werden dafür plädieren, die Entscheidung zu vertagen“, sagt Werder-Trainer Jonathan Carlstedt. Vielleicht ändert sich die Corona-Lage ja doch grundlegend vor dem März des kommenden Jahres, vielleicht wird doch eher ein wirksames Medikament gefunden oder sogar ein Impfstoff. Warum sich gleich so lange im Voraus selbst beschränken?

Viel mehr als die Hoffnung, dass sich coronamäßig bald etwas tut, bleibt allerdings nicht. Schachmäßig kann man da nicht viel machen. Zumindest nicht, wenn man Schach so versteht wie Jonathan Carlstedt. Seiner Meinung nach sind die ganzen Online-Aktivitäten schön und gut, er selbst ist da auch sehr aktiv. Bei Werder organisieren sie da eine ganze Menge im Moment. Aber das echte, das wahre Schach sei dann eben doch nur jenes, bei welchem sich zwei Spieler an einem Brett gegenübersitzen. Eine Wettkampfkonstellation, bei der es kein Ausweichen gibt. Körpersprache und Psychospielchen inklusive. Er vertrete damit übrigens eindeutig eine Mehrheitsmeinung, sagt Carlstedt.

Ein Brett, zwei Spieler, 32 Figuren. Schwarz und Weiß. Wenn nur wirklich das echter Schachsport ist, dann hat Schach in diesen Zeiten ein Problem. Dann sitzen sich unausweichlich und manchmal für vier, fünf Stunden zwei Menschen gegenüber, die den derzeit angezeigten Mindestabstand von 1,50 Meter stundenlang nicht einhalten können. Sie atmen sich quasi an, die ganze Zeit lang. Sie sitzen noch nicht mal im Freien. Eine Maske wäre auch keine besonders gangbare Lösung, sagt Carlstedt. Keine für einen Wettkampf, der stundenlanges Kopfzerbrechen erfordert. Der Werder-Trainer rechnet damit, dass an diesem Sonntag tatsächlich beschlossen wird: Erst im nächsten März geht es weiter mit der Schach-Bundesliga.

Vielleicht erfüllt sich wenigstens sein Wunsch, dass die jeweiligen Mannschaftskader aufgestockt werden dürfen, mit Spielern aus der zweiten oder dritten Mannschaft des jeweiligen Vereins. Weil davon auszugehen ist, dass viele Profis dann eines der derzeit verschobenen und dann in geballter Form angebotenen lukrativen Turniere einem Bundesliga-Einsatz vorziehen, könnte es zu personellen Engpässen kommen. Zumindest das würde dem SV Werder entgegenkommen. Er zählt zu den Vereinen, die auf eine intensive Nachwuchsarbeit setzen.