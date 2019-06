Wer beim BSV schwimmen möchte, kann das im Prinzip 24 Stunden lang. (Christina Kuhaupt)

Ganz so leicht zu finden ist er nicht, der Bremische Schwimmverein. Sagt selbst Andreas Schiele. Und der ist immerhin der erste Vorsitzende. Der Weg zum BSV, einem der ältesten Sportvereine in Bremen, führt ein wenig raus aus dem Zentrum der Stadt. Es geht über die Kurfürstenallee, die dann zur Richard-Boljahn-Allee wird und nach der Unterquerung der A27 Franz-Schütte-Allee heißt. Es ist ja auch eine Allee, die hochgewachsenen Bäume stehen am Straßenrand, ein paar hundert Meter weiter geht es rechts ab zum Achterdieksee. Erst am Ende des Parkplatzes taucht auf einem etwas zugewucherten Schild der Name des BSV auf.

„Es gibt immer wieder Leute, die sagen: Mensch, hier bin ich schon so oft vorbei gefahren. Aber dass es dort einen Sportverein gibt, habe ich gar nicht gewusst.“ Andreas Schiele hat es sich auf der Terrasse bequem gemacht, neben ihm sitzt Marga Foelske, die Frau von der Geschäftsstelle. Dass mit der Unsichtbarkeit ihres Vereins finden beide gar nicht so schlecht. Denn das ganze Areal ist umrahmt von hohen Bäumen, die dem Standort fast ein parkähnliches Ambiente verleihen.

Viele der Besucher, die draußen auf dem Parkplatz ihr Auto abstellen, um zum Achterdieksee zu schlendern, wissen nicht, dass sich ein paar Meter weiter eine Art „Sport-Oase“ befindet. Ein Club, über den BSV selbst sagt: „Mehr als nur ein Sportverein“. Das stimmt ja auch, denn wer den Weg hinein findet in das versteckte Areal, der wundert sich. Hinter der Terrasse erstreckt sich das historische Achterdiekbad, 1915 angelegt. An einem Ende sind noch Fragmente alter Startblöcke zu finden, in der Mitte führt ein Steg in das Wasser. Liegestühle sind aufgebaut, einige Vereinsmitglieder liegen dort und dösen mit einem Aperol Spritz in der Hand in der der Sonne. Hinter einer Fläche mit Seerosen liegen einige Boards im Wasser. Es ist, man muss es so sagen, eine echte Idylle.

Ein Weg führt ein paar Meter hinauf zu einem Schwimmbecken. 25 Meter ist es lang, vor ein paar Minuten hat Marga Foelske hier noch gestanden und eine Gruppe älterer Damen bei der Wassergymnastik unterstützt. Jetzt ziehen die Schwimmer ihre Bahnen. Am anderen Ende des Geländes erstrecken sich vier Tennisplätze. Das „Plop, plop, plop“ der Bälle ist gut zu hören, vier weitere Plätze sind auf der linken Seite gelegen.

Schiele führt seit vier Jahren die Geschäfte des BSV. Der Anlass war kein schöner, sein Vater Gustav, 56 Jahre lang Vorsitzender des Vereins, war gestorben. „Ich habe das Amt dann übernommen, weil ich eigentlich in allen Sparten vertreten war.“ Neben Schwimmen und Tennis bietet der Bremische Schwimmverein noch Wasserball und Triathlon an. 60 Jahre also wird der Verein jetzt schon aus der Familie Schiele heraus geführt. Aber das passt eigentlich, denn der BSV will vor allem eines sein: ein familiärer Verein.

Schiele drückt die Philosophie so aus. „Zu uns kommt keiner, der sagt: Ich will hier der schnellste Schwimmer der Welt werden.“ Aber es kämen sehr viele, die sich hier entspannen wollen. Wobei, ein wenig kann sich der Verein dann tatsächlich mit einigen Größen des Sports schmücken. Der Bremer Florian Wellbrock, 2018 Europameister über 1500 Meter im Freistil und mittlerweile in Magdeburg, ist ein richtiger BSVer. „Seine Mutter Anja kümmert sich noch heute auf der Geschäftsstelle um Mitglieder“, sagt Schiele.

Und dann gibt es da noch die Geschichte mit dem Kinderwagen neben Platz drei. Darin lag Ende der 1980er Jahre Angelique Kerber, die Wimbledon-Siegerin von 2018. Ihre Mutter Beata war damals in der ersten Damenmannschaft des BSV aktiv, auch Schiele hat mal im Mixed gegen sie gespielt. „Angie Kerber wird sich kaum an unseren Verein erinnern“, sagt er schmunzelnd. Aber dass sie damals im Kinderwagen auf der Anlage schlief, während ihre Mutter ein paar Meter die Bälle über das Netz schlug, ja, diese Geschichte kann man schon mal erzählen.

Aber eigentlich ist der Verein auf Breitensport angelegt. 1300 Mitglieder zählt der Club, aufgeteilt in die Tennisabteilung (300 Mitglieder) und Schwimmabteilung (1000 Mitglieder). Insgesamt gibt es 25 Trainer und Übungsleiter, die sich um die Sportler kümmern. Schiele sagt: „Unsere Kernkompetenz ist, dass wir den Kindern den Sport beibringen. Das ist unsere Aufgabe.“ Und Marga Foelske, seit 1973 im BSV, meint: „Es gibt hier bei uns im Verein immer jemanden, der ansprechbar und greifbar ist.“ Seit Anfang der 1970er Jahre ist der BSV im Achterdiekbad beheimatet, zuvor zogen die Schwimmer noch im Horner Bad und Zentralbad ihre Bahnen. Dann wurde das Areal, das der Stadt gehört, gepachtet und nach und nach ausgebaut. Das gekachelte Schwimmbecken wurde errichtet, die Tennisplätze gebaut.

Es ist eine einzigartige Anlage in Bremen. Zwei große Schwimmbereiche, Tennisplätze, Gastronomie, Kegelbahn, Saunen, nein, das kann kein anderen Verein bieten. Und wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll sich daran auch in den nächsten 50 Jahren nichts ändern. Der Pachtvertrag läuft noch bis 2030. Dass die Stadt, die das gesamte Gelände als Sportstätte führt, den Vertrag nicht verlängert, scheint ausgeschlossen zu sein. Der Bremische Schwimmverein ist schließlich längst eine Institution.

Schwimmen können im Achterdiekbad allerdings nur Vereinsmitglieder. Anfänglich sei das noch anders gewesen, erzählt Schiele. „Aber wenn wir ein öffentliches Bad wären, bräuchten wir einen Bademeister, eine Kasse. Das ist alles nicht machbar.“ Und auch nicht gewollt, denn der BSV legt viel Wert darauf, dass die Sportler sich untereinander kennen und helfen. Die Mitgliedsbeiträge seien moderat, der Zuwachs erfreulich. „Es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass Sportvereine noch wachsende Mitgliederzahlen haben“, sagt der erste Vorsitzende. Gründe gibt es einige.

Wer beim BSV schwimmen möchte, kann das im Prinzip 24 Stunden lang. Alle Mitglieder haben einen Schlüssel und Zugang zum Naturbad und Schwimmbecken, das sechs Monate im Jahr geheizt ist. „Theoretisch kann ich auch nachts schwimmen“, sagt Schiele. „Aber dann ist es schon ein wenig dunkel“, wendet Magda Foelske ein. Wer frühmorgens kommt, ist im Sommer nie allein. „Dann sind hier ab 6 Uhr die üblichen Verdächtigen“, schmunzelt Schiele. „Und es ist oft so voll, dass Sie gar keine Bahn kriegen.“ Aber wer es mag, springt dann eben in den See. Das sei bei vielen Mitgliedern auch eine Einstellungssache, der See sei eben nicht gechlort.

Es ist eine echte Sportfamilie, die sich hier rund um das Achterdiekbad gefunden hat. Das Ehrenamt wird geschätzt. „Ohne eine Marga Foelske etwa würde so ein Verein nicht funktionieren“, sagt Schiele. Der BSV brauche diese Eigeninitiative. „Ich sage immer: Diese ganzen Vereins-Meier sind eine tolle Sache. Dass wir mit unserem Verein noch so intensiv am Markt sind, macht uns alle auch ein bisschen stolz.“ Ihn ärgert es, dass Vereinsarbeit durch immer mehr

Vorschriften erschwert wird. Da sei es gut, dass man die Dinge am Achterdiekbad ab und an recht pragmatisch handhabe.

„Sonst wirst du doch verrückt“, sagt Heise. Beim BSV sind sie davon ein ganz weites Stück entfernt.