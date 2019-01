Konzentrierter Blick: Selim Karaca sammelt beim Spiel Eindrücke, die er später analysiert und an die Mannschaft weitergibt. (MÖLLERS)

Selim Karaca: Schön wärs (lacht). Aber wenn man nach 13 Spieltagen auf Platz eins steht, träumt man schon davon, da auch am Ende zu stehen. Wir wissen aber um die Qualität der anderen Mannschaften. Die Saison wird brutal lang.

Meines Erachtens war es letztes Jahr eine Sache der Einstellung. Die meisten Mannschaften in der Kreisliga haben das Problem, dass weniger Spieler zum Training kommen, wenn das Wetter schlechter wird. Die Oma hat dann zum dritten Mal Geburtstag. Ich kann niemanden zwingen, zum Training zu kommen, wir bezahlen nichts. Letztes Jahr sind wir abgeschmiert, das soll nicht wieder passieren. Ich appelliere da an die Spieler. Letztes Jahr war aber auch schnell klar, dass der FC Hude vorne weg ist. Dieses Mal ist die Leistungsdichte größer. Vielleicht bekommen wir dadurch den Kick, dass wir an der Spitze dranbleiben können.

Der Ahlhorner SV war saustark gegen uns. Sie haben uns 90 Minuten lang dominiert und waren klar besser. Da haben wir sehr glücklich 2:1 gewonnen. Die erwarte ich ganz oben, ich glaube auch, dass die in der Winterpause noch starke Spieler dazuholen. Der SV Atlas Delmenhorst II war auch stark gegen uns, zumindest in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser und haben das Spiel gedreht. Auch der Harpstedter TB war in der ersten Halbzeit besser als wir, in der zweiten Halbzeit war es dann ausgeglichener und wir haben gewonnen. Aber über Punktverluste hätten wir uns bei diesen beiden Spielen nicht beschweren können. Vor der vorletzen Saison habe ich den TSV Großenkneten schon als Meisterschaftsfavoriten gesehen, die haben sich letztes Jahr unter Wert geschlagen. Diese Saison muss man mal abwarten. Wir haben gegen sie verloren, allerdings fehlten uns 14 Mann. Man weiß nicht, ob wir mit einem vollen Kader gewonnen hätten, aber ich glaube, dass es möglich ist, sie im Rückspiel zu schlagen. Ahlhorn, Atlas und Harpstedt sind aber besser als Großenkneten. Und auch besser als Heidkrug.

Unsere Moral ist besonders. Wir haben 5:2 nach 0:2 gegen Atlas gewonnen und 3:1 nach 0:1 gegen den VfR Wardenburg. Wir sind immer wieder zurückgekommen. Da sehe ich unsere Stärke. Unser Nachteil ist, dass wir mehr rotieren müssen als andere. Unsere halbe Mannschaft ist um die 30. Da stehen Hochzeiten an, besondere lange Reisen, die Prioritäten sind nicht unbedingt beim Fußball. Das ist in der Kreisliga nunmal so. Bei Harpstedt beispielsweise war der älteste Spieler gegen uns Jahrgang 95. Die haben mehr Zeit, die Jungs setzen auf Fußball.

Ich versuche, in jeder Saison mindestens einmal bei jeder Jugendmannschaft dabei zu sein. Wir tauschen uns da gut aus. Ich bin da recht nah dran und bekomme da viel mit. Ich war selber lange für die Jugendmannschaften verantwortlich, habe einen guten Draht zu den Verantwortlichen. Die Jugendspieler schauen sich unsere Spiele an, das ist auch nicht selbstverständlich. In der Winterpause fahren wir als Erste Herren nach Portugal ins Trainingslager, Jugendkoordinator Michael Wild kommt da mit beispielsweise. Der Zusammenhalt wird immer besser.

Die Gelben Karten stören mich nicht. Wir haben öfter den Ball und müssen daher häufiger taktische Fouls machen, um Konter zu unterbinden. Letzte Saison standen wir oft tief und haben unsererseits gekontert. Was aber gar nicht geht, sind Undiszipliniertheiten, die zu Roten Karten führen. Florian Bartels hat gegen Ganderkesee seinem Gegenspieler die Hand ins Gesicht gedrückt, weil der vor dem Einwurf vor ihm stand. Sowas toleriere ich nicht. Die Rote Karte gegen Alexander Rautenhaus gegen Huntlosen war wegen einer angeblichen Beleidigung, da hat der Schiri was falsch verstanden. Da stelle ich mich klar hinter meinen Spieler. Was ich aber hasse, sind asoziale Truppen. Das will ich auf gar keinen Fall sein. Ich habe auch schon Leute aus der Mannschaft geschmissen, die sich schlecht benommen haben.

Zur Person

Selim Karaca (28)

ist Trainer des TuS Heidkrug. Vor vier Jahren baute er das Herrenteam neu auf, setzte vor allem auf junge Spieler aus den eigenen Reihen. Davor trainierte er beim TuS Jugendmannschaften.