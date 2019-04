„Das war einfach outstanding“, sagte der 1. Vorsitzende des GGC, Jens Steinmann, der die Leistung als Wertungsrichter kritisch zu beurteilen hatte.

Auch der zweite Platz im Gesamtklassement ging an den GGC: Wladislaw Riedinger und Josephine Chukwudelunzu wurden ebenso eindeutig Zweite und damit Norddeutsche Vizemeister. Den fünften Platz erreichten John-Pierre Gottschlich und Katharina Scharova. Neun der ursprünglich gemeldeten zwölf Paare waren angetreten. Philipp und Angelina gewannen auch die Norddeutsche Meisterschaft in der Jugend A-Klasse, allerdings mit dem zweiten Platz hinter einem Berliner, das außer Konkurrenz am Start war. Vierte unter zehn Paaren und damit Bremer Vizemeister wurden Andreas Bergen und Vanessa Panisch, Dritte von Bremen wurden John-Pierre Gotschlich und Katharina Scharova. Bei der Hautgruppe S gab es „nur“ eine Endrunde, in der sich Leon Falke und Anastasia Shishkina, gerade aufgestiegen, auf dem vierten Platz etablieren konnten und damit Landesmeister von Bremen wurden.

Außerhalb dieser Landesmeisterschaften gab es auch internationale Erfolge: Robertas Urbonavicius und Elizabeth Zymovets tanzten in Kiew bei den WDSF Open Rising Stars Latin und konnten im Finale einen hervorragenden vierten Platz ertanzen. Auch bei den Formationen gab es einen Erfolg: Das E-Team konnte in Verden in der Landesliga Nord Latein zum dritten Mal in Folge alle Einsen „absahnen“.

Norddeutsche Meisterschaften – Lübeck, Jun. II B (9 Paare): 1. Philipp Vovk/Angelina Gensrich, 2. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu, 5. John-Pierre Gottschlich/Katharina Scharova; Jugend A (10 Paare): 2. Philipp Vovk/Angelina Gensrich ... 4. Andreas Bergen/Vanessa Panisch ... 10. John-Pierre Gottschlich/Katharina Scharova; Hauptgruppe S (6 Paare): 4. Leon Falke/Anastasia Shishkina.