Es geht eng zu an der Spitze der Bremen-Liga. Vorm Start der zweiten Saisonhälfte an diesem Freitag mit dem Duell zwischen dem FC Oberneuland und dem Blumenthaler SV wird der Spitzenreiter FCO nur durch drei Punkte vom TuS Schwachhausen getrennt. Doch die Situation täuscht offenbar. Es gibt nämlich keinen Experten, der an einen packenden Titelkampf und einer Meisterschaft des TuS Schwachhausen ausgeht. Dabei hatte mit Christof Frankowski der Schwachhauser Fußball-Boss kürzlich noch gesagt: "Wir wollen jetzt Meister werden.“

„Es wird Oberneuland“, sagt Günter Tuncel aus dem Trainerteam der SV Hemelingen. Habenhausens Coach Wilco Freund ist sich sicher, dass der „FCO sich das nicht nehmen lassen wird“, und Turan Büyükata vom Bremer SV meint sogar, der Titelkampf würde „sehr früh“ zugunsten Oberneulands entschieden sein. Das sieht Peter Moussalli ganz ähnlich. Der Sportliche Leiter des Blumenthaler SV lobt zwar den TuS Schwachhausen für eine „mega positive Überraschung“ in dieser Spielzeit. „Aber der FCO hat eben die Breite und verfügt über 24 Topleute“, so Moussalli. Dabei glaubt der 47-Jährige, zwischen 2011 und 2013 selbst auf der Oberneulander Bank, eine vorzeitige Meisterschaft wäre gar nicht im Interesse des Topfavoriten: „Es ist für keine Mannschaft gut, wenn sie sieben, acht Spieltage vor dem Saisonende als Meister feststeht und dann in die Aufstiegsspiele geht.“ Das Ziel der Liga müsse deshalb auch darin bestehen, die Meisterschaft offen zu halten – gern auch mit überraschenden Punktgewinnen gegen den FCO. „Vielleicht können wir unseren Teil dazu beitragen“, sagt Moussalli mit Blick auf die Partie an diesem Freitag.

Für Turan Büyükata aus dem Trainerteam des BSV besteht am Sonntag die Chance auf ein Eingreifen ins Titelrennen, nämlich im Heimspiel gegen den TuS Schwachhausen. „Er ist ein extrem starker Gegner, aber wir haben auch eine super Entwicklung hinter uns“, so Büyükata. Zudem gibt es ja noch einen nicht ganz alltäglichen Aspekt in diesem Duell: Zum Jahreswechsel hatte Schwachhausens Trainer Benjamin Eta angekündigt, in der kommenden Saison zum Bremer SV zu wechseln. Es ist möglich, dass der ein oder andere BSV-Kicker die Partie am Sonntag nutzt, seinen zukünftigen Coach von den eigenen Qualitäten zu überzeugen. „Ich gehe davon aus“, sagt Turan Büyükata.

Mit dem Abschied Etas in Richtung Walle muss allerdings nicht nur ein Effekt im Kader des Bremer SV verbunden sein – auch in Schwachhausen könnte die Ankündigung ihre Spuren hinterlassen. „Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt“, meint Tuncel. In Benjamin Eta werde der TuS eine Identifikationsfigur verlieren. „Dort gibt es nun viele Fragezeichen“, sagt Wilco Freund. Eta selbst ist da ganz anderer Ansicht. „Ich glaube überhaupt nicht, dass sich mein Wechsel negativ auswirken wird, die Mannschaft kann gut damit umgehen“, betont er.

Unterstützung erhält er von Peter Moussalli: „Es ist alles möglich, aber es könnte auch sein, dass es noch ein paar Prozente mehr als der Mannschaft kitzelt, weil sie dem Trainer seinen Abschied so schwer wie möglich machen will.“ Auch Turan Büyükata lässt offen, ob „sie nun richtig abgehen oder die Luft raus ist“. Es ist also eine Menge möglich. In jeden Fall hat man sich in Schwachhausen darauf verständigt, erst einmal abzuwarten, ehe über die kommende Saison gesprochen wird – und dabei auch über mögliche Spieler, die Benjamin Eta gern zum Bremer SV mitnehmen würde. Denn nach dem ersten Spieltag in diesem Jahr kommt es ja bereits am kommenden Wochenende zum Duell zwischen dem TuS Schwachhausen und dem FC Oberneuland. Oder besser: Es soll dazu kommen. Denn noch ist die Austragung des womöglich vorentscheidenden Spiels nicht sicher. „Wir werden nur auf unserem Rasenplatz und nicht auf Kunstrasen spielen“, sagt Benjamin Eta und beziffert die Chancen auf 50 Prozent.

Nach den Regenfällen der letzten Tage hat die Spielfläche an der Konrad-Adenauer-Allee bereits gelitten. Zwar wird sie in der nächsten Woche intensiv bearbeitet werden. Aber es sind auch weitere Schauer angekündigt. „Ich habe lange darüber nachgedacht, kann aber immer noch nicht sagen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn wir erst Ostern spielen“, sagt Benjamin Eta.

Überhaupt hatte der TuS Schwachhausen zuletzt einige Zugänge vermeldet: Elmehdi Faouzi (TB Uphusen), Valentin Rexhepi (TS Woltmershausen), Mechak Nankishi (Blumenthaler SV) sowie Rückkehrer Carsten Abbes (Auslandssemester in den USA) sollen den Kader neben Femi Lepe aufwerten. Der FC Oberneuland setzt dagegen auf alte Bekannte: In Onur Uzun, Artur Dektjarenko, Timo Dressler, Karam Han, Tom Keil und Chan-gil Park meldeten sich in der Winterpause nicht weniger als sechs Langzeitverletzte zurück. „Wir sind jetzt deutlich besser als vor der Winterpause und wissen um unsere Stärken“, sagt FCO-Coach Kristian Arambasic gelassen. Benjamin Eta bemüht für die Meisterfrage den großen Vergleich: „Bayern wird womöglich auch klar Meister, und trotzdem geben Leipzig und Dortmund ja nicht auf.“

Zur Sache

A-Jugend-Coach verlässt den FCO

Der FC Oberneuland und U19-Trainer Jürgen Damsch haben sich auf eine einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit nach der Sommerrunde verständigt. Das ist überraschend, denn Damsch hatte mit seiner Mannschaft den Verbandsligaaufstieg geschafft und mit dem ersten Tabellenplatz in der abgelaufenen Winterserie bereits die Relegation für den Aufstieg in die Regionalliga erreicht. „Jürgen hat sich bei uns gut eingebracht und das Team weiterentwickelt", erklärte FCO-Pressesprecher Uwe Piehl und fügte an: "Wir gehen im Guten auseinander und haben gemeinsam den Fokus auf die Sommerserie." Damsch suche jetzt eine neue Herausforderung im Herrenbereich oder einem Nachwuchsleistungszentrum.