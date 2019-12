Denise Engelke erzielte in Rödertal elf Treffer. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Es passte wie die berühmte Faust auf's Auge: Hinter dem siebten Türchen des Adventskalenders befand sich bei den Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen die siebte Niederlage ihrer aktuellen Negativserie. 27:34 (15:15) hieß es für die Grün-Weißen nach dem Ablauf der 60 Spielminuten beim HC Rödertal. Damit warten sie seit dem 21. September auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis (1:15 Punkte in Serie). Insgesamt stehen sie mit 3:19 Zählern weiter auf einem Abstiegsplatz.

Los gegangen war das Match vor den Toren Dresdens mit einer kleinen Überraschung. Denn Werders Trainer Dominic Buttig setzte zum ersten Mal in dieser Saison Laura Sposato auf den Spielbericht. Die im Sommer von den Füchsen Berlin an die Weser gewechselte Linksaußen machte sich auch mit dem Team warm, sie kam jedoch beim SVW nach ihrer Knieverletzung (noch) nicht zum Premiereneinsatz. „Laura sollte aber schon einmal das Wettkampfgefühl aufnehmen", klärte Dominic Buttig auf und bestätigte Sposatos Belastungstest am kommenden Donnerstag. Danach könnte sie vielleicht zum Jahresabschluss am Sonnabend gegen den Spitzenreiter Union Halle-Neustadt spielen.

Der Stich der sogenannten Rödertalbienen war für den Tabellenvorletzten umso schmerzhafter, weil er den Gastgeberinnen über weite Strecken gleichwertig war. „Das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wider", sagte Dominic Buttig und bekam bei seiner Einschätzung die Unterstützung des HCR-Trainers Frank Mühlner. Schließlich waren die Bremerinnen dem heimstarken Sechsten ja auch bis zur Schlussviertelstunde völlig gleichwertig gewesen. Ihnen tat es sichtbar gut, dass Lena Thomas ihre Viruserkrankung überstanden hat und das Abwehrzentrum überzeugend festigte. Im Angriff spielte Werder lange Zeit geduldig auf und nutzte seine Torchancen gegenüber der Vorwoche gegen Wuppertal deutlich besser. Wobei Denise Engelke auf der Angriffsmitte gewaltig ackerte und zur Belohnung elfmal ins Schwarze traf. Nur bei ihren beiden Strafwürfen hatte sie alles andere als ein gutes Händchen. Unterstützt wurde sie auf Halbrechts von einer über weite Strecken gut aufgelegten Lotta Heinrich. Deshalb war die Stimmung auf Werders Reservebank auch bestens, als Denise Engelke per Doppelpack zur 21:20-Führung traf (40.). Es war ihre letzte Führung in der Partie, bis zum 22:23 der Rechtsaußen Maren Gajewski ging es Spitz auf Knopf weiter.

Ein Stürmerfoul, ein Ballverlust und ein Fehlwurf warfen die Grün-Weißen anschließend mit 22:26 zurück. Womit sie auch ein Opfer ihres schmalen und jungen Kaders geworden waren, von dem vier der zehn Feldspielerinnen noch in der A-Jugend spielen können. Beim 24:29 ging Buttig auf’s Ganze und operierte mit einer 5:1-Abwehr, danach mit einer doppelten Sonderbewachung – und verlor. Der Schritt in die richtige Richtung war das letzte Auswärtsspiel dieses Jahres trotzdem und sollte die junge Mannschaft aufbauen. „Spielerisch haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wir lösen unsere Aufgaben auch in der Abwehr gut", meinte Dominic Buttig.

SV Werder Bremen: Anschütz, Andresen; Conze (2/1), Engel, Thomas (1), Mehrtens, Heinrich (6/1), Seidel, Engelke (11), Gajewski (4), Sposato, Döpke, Defayay (3).