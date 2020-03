Auch so ein Spieler, der bei den Fischtown Pinguins mit guten Leistungen und vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht hat, von anderen Klubs umworben ist und doch in Bremerhaven bleibt: Topstürmer Jan Urbas. (HARTMUT ADELMANN)

„Wir müssen doch optimistisch bleiben“, sagt Alfred Prey, „wir brauchen jetzt kein Weltuntergangsszenario.“ Wer den Teammanager der Fischtown Pinguins in diesen schwierigen Tagen der Coronakrise anspricht, erlebt einen zwar nachdenklichen, aber nach vorn blickenden Menschen. Einen Menschen, der versucht, den Stellenwert des Sports einzuordnen. „Wir spielen doch nur Eishockey“, sagt der 66-Jährige, „dabei gibt es im Moment ganz andere Probleme.“

Die Probleme ranken sich derzeit alle um die Pandemie. Eigentlich würden die Fischtown Pinguins in dieser Woche gerade in der Playoff-Runde der Deutschland Eishockey-Liga (DEL) spielen. Erstmals hatten sie sich als Sechster der DEL-Hauptrundentabelle direkt für das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert und sich mächtig auf das Duell mit den Straubing Tigers gefreut. Dann kam wegen Corona das plötzliche Saison-Aus, und nun sind die Pinguins in alle Himmelsrichtungen verstreut. Statt gemeinsam weiter die DEL aufzumischen, hieß es am Wilhelm-Kaisen-Platz in Bremerhaven, vorzeitig Abschied zu nehmen.

Es benötigt keine große Fantasie, sich vorzustellen, wie die 4400 Fans in der Eisarena ihre Mannschaft selbst im Fall des Ausscheidens gefeiert hätten. Doch das sportlich erfolgreichste Jahr des Aufsteigers von 2016 endete abrupt und unwürdig. Niemand weiß, wann es in der DEL weitergeht. Alfred Prey ist nicht einmal davon überzeugt, dass die 27. Spielzeit wie geplant im September starten kann. „Wer kann das heute schon sagen?“, fragt sich der Teammanager.

Die Absage der Playoff-Spiele hat dafür gesorgt, dass in den Eishockey-Klubs von einem Moment auf den anderen der alljährliche personelle Umbruch einsetzte. Plötzlich sind sie weg, ohne im festen Bewusstsein des Abschieds noch ein letztes Mal ins Publikum zu winken: Mark Zengerle, Stefan Espeland, Tom Horschel, Justin Feser oder der dienstälteste Pinguin, Brock Hooton. Mit 36 Jahren musste er seine großartige Karriere vielleicht um ein paar Tage, vielleicht um einige Wochen früher beenden als er es vorgehabt hatte. Das Coronavirus hat auch in der Bremerhavener Eisarena einfach den Schalter umgelegt. Ob Will Weber und Torwart Kristers Gudlevskis ebenfalls gehen werden, ist derzeit offen. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag sind noch nicht abgeschlossen.

Seit Jahren ein erfolgreiches Gespann: Pinguins-Manager Alfred Prey (links) und Trainer Thomas Popiesch. (Christina Kuhaupt)

Es ist kein Zufall, dass die Pinguins gerade jetzt die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgaben. „Damit wollen wir ein positives Zeichen setzen“, sagt Alfred Prey. Ein Signal nach dem Motto: Hey, seht alle her, trotz der Coronakrise geht es weiter im Leben und natürlich auch im Eishockey bei den Pinguins. Der 23-jährige dänische Nationalspieler Anders Krogsgaard hat in Bremerhaven einen Vertrag unterschrieben – ein schussgewaltiger Verteidiger, der die Lücke schließen soll, die Stefan Espeland mit seinem Wechsel aufgetan hat.

So schmerzhaft das unerwartete Saisonende auch ist, so schmerzhaft die entgangenen Zuschauereinnahmen auch sind: Die ersatzlos gestrichenen Playoff-Spiele haben die Planungen der Bremerhavener keineswegs erschwert oder gar über den Haufen geworfen. Als Klub mit dem kleinsten Etat, sind Alfred Prey, Geschäftsführer Hauke Hasselbring und Trainer Thomas Popiesch seit jeher darauf angewiesen, ihre Personalplanungen frühzeitig anzugehen. „Wenn das Wechselgeschäft richtig losgeht, müssen wir damit eigentlich schon fertig sein“, sagt Alfred Prey. Soll heißen: Die großen Gehälter sind im kleinen Bremerhaven nicht abzuholen.

Die Pinguins sind nun mal eine Art Ausbildungsbetrieb. Der muss damit leben, gute Spieler zu entdecken, die sich über die Fischtown Pinguins eines Tages weiter empfehlen wollen. Jahr für Jahr verlassen herausragende Akteure die Seestadt, um bei einem Topverein den nächsten Schritt zu gehen; Jahr für Jahr gelingt es Alfred Prey und seinen Mitstreitern, neue Rohdiamanten an die Weser zu lotsen. Untrüglicher Beweis ist die DEL-Tabelle, in der die Bremerhavener sich in vier Jahren Erstklassigkeit kontinuierlich nach oben gearbeitet haben.

Was die noch fehlenden Zugänge angeht, um den Kader von derzeit 16 Spielern auf die erforderliche Mindestgröße von 23 Akteuren zu bringen, gibt sich Alfred Prey gelassen. Es klingt so, dass weitere Unterschriften bevorstehen. Die Personallage scheint geklärt, vieles Andere dagegen nicht. Saisonstart? Steht in den Sternen. Damit auch, wann die Vorbereitung beginnt. Normalerweise ist der 1. August bei den Pinguins der Tag des Aufgalopps. Das Vorbereitungsprogramm mit internationalen Testspielen? Kennt niemand, kann niemand verlässlich planen.

„So wie es derzeit aussieht, wird es für die Spieler im Frühsommer schon schwer werden, ihr gemeinsames Gruppentraining zu beginnen“, sagt Alfred Prey. Um sich auf die Saison-Vorbereitung in ihren Klubs vorzubereiten, mieten sich Eishockeyprofis gern in ihrer jeweiligen, oft ausländischen Heimat eine Eisfläche, um sozusagen privat und inoffiziell zu trainieren. In Tschechien beispielsweise seien gerade alle Eishallen gesperrt, sagt Prey. Und keiner weiß, wann sie wieder öffnen.

Zur Sache

Fischtown Pinguins setzen Sponsoren-Akquise aus

Die Fischtown Pinguins können froh sein, dass sie in ihrem jährlichen Etat nicht mit den unsicheren Einnahmen aus Playoff-Spielen kalkulieren. So gesehen, hat das plötzliche Saisonende den Bremerhavener Eishockey-Klub finanziell nicht ins Mark getroffen. Dennoch fehlt dem Klub nun natürlich das Geld aus weiteren Heimspielen. Weil auch potenzielle Sponsoren wegen der Coronakrise in Not geraten sind, ist die Sponsoren-Akquise derzeit ein Geschäft, das Alfred Prey ausgesetzt hat. „Es ist nicht schicklich, jetzt einen mittelständischen Unternehmer anzusprechen“, sagt der Teammanager, „der hat gerade ganz andere Probleme.“ Die Pinguins lassen derzeit keine persönlichen Kontakte mit Kunden zu und haben ihre Geschäftsstelle geschlossen. Wegen der Virussituation würde sich Alfred Prey aber auch zu keinem persönlichen Gespräch mit einem möglichen Geldgeber verabreden.