Geoffrey Groselle war einmal mehr der wurfstärkste bei den Eisbären. (Hansepixx)

Die Wiederholung der Sensation ist ausgeblieben. Alba Berlin besiegte die Eisbären Bremerhaven in der Basketball-Bundesliga (BBL) in der Stadthalle Bremerhaven mit 99:85 (49:46). Das Hinspiel hatten die Eisbären völlig überraschend in der Berliner Mercedes-Benz-Arena durch einen Buzzer Beater von Geoffrey Groselle mit 66:64 gewonnen.

„Um eine Chance zu haben, muss bei uns vieles passen, bei Alba hingegen wenig“, hatte Eisbären-Trainer Arne Woltmann vor der Partie gegen den Tabellenzweiten gesagt. Immerhin kamen die Gäste aus der Hauptstadt mit der Visitenkarte von zuletzt acht Siegen in Folge an die Nordsee und grüßten hinter dem in dieser Saison alles dominierenden Team vom FC Bayern München von der Tabellenspitze.

„Sie spielen den besten oder zumindest zweitbesten Basketball. Es ist also sehr schwer, gegen Berlin in deren momentaner Verfassung zu bestehen“, lobte Arne Woltmann später in der Pressekonferenz seinen Gegner, nachdem er von Alba-Trainer Aito Garcia Reneses ebenfalls ein verbales Schulterklopfen entgegennehmen durfte.

„Es war ein schwieriges Spiel für uns, weil Bremerhaven sehr gut gespielt hat. Wir haben nicht so viele offensive Lösungen gefunden, und die Freiwurfquote von Bremerhaven mit über 90 Prozent ist auch nicht alltäglich. In dieser Form wird Bremerhaven noch viele Spiele bis zum Saisonende gewinnen“, so der 71-jährige spanische Star-Trainer, der schon den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft gecoacht hat.

Die Komplimente nahm Arne Woltmann gerne an und die positiven Aspekte aus der lange Zeit offenen Begegnung gleich mit. Dass er nicht auch die Punkte bekam, ärgerte den Eisbären-Coach allerdings schon. Denn wie auch im Hinspiel gelang es den Gastgebern, das Spiel lange offen zu halten. Wären die Kräfte der Eisbären im vierten Viertel nicht geschwunden und hätten die Berliner da nicht sechs von zehn Drei-Punkte-Würfen getroffen, womöglich wäre die Wiederholung der Hinspiel-Sensation machbar gewesen.

„Wir haben unsere Verteidigung geändert und wollten den Berlinern den Rhythmus nehmen. Das ist uns in Ansätzen gut gelungen. Ich bin auch stolz darauf, wie meine Mannschaft sich nach Rückständen nicht hat hängenlassen, sondern wie wir immer wieder zurückgekommen sind“, erklärte Arne Woltmann.

"Er ist unser bester Athlet"

Dass ihr Team ständig zurück lag, mussten die frenetisch anfeuernden rund 3000 Heim-Zuschauer von Beginn an verdauen. Mit einem 0:7-Kaltstart ging es los, ehe Johnny Berhanemeskel und Jordan Hulls erstmals den Schalter beim 8:7 umlegten. Fabian Bleck hielt die knappe Eisbären-Führung bis zum 15:14, ehe die Berliner mit ihrer 86-prozentigen Dreierquote im ersten Viertel bis zur Sirene nach zehn Minuten auf 31:23 davonzogen.

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde Center Carl Baptiste, der wegen einer Fußverletzung nicht auflaufen konnte, schmerzlich vermisst. „Er ist unser bester Athlet und hat uns extrem gefehlt“, sagte Coach Woltmann. Im zweiten Viertel bekamen die Berliner dann eine Kostprobe dessen zu spüren, zu was die motivierten Eisbären in der Lage sind, wenn vieles zusammenpasst.

Trotz eines zwischenzeitlichen Zehn-Punkte-Rückstandes entglitt ihnen die Partie nicht, und Geoffrey Groselle sowie Ivan Elliott brachten die Bremerhavener bis zur Pause wieder bis auf drei Zähler heran. Geoffrey Groselle wurde übrigens auch erneut Eisbären-Top-Scorer und war bester Freiwurfschütze mit einer einhundertprozentigen Erfolgsquote bei sieben Schüssen von der Linie.

Ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler

Der Kampf der Gastgeber dauerte auch im dritten Viertel an. Über 48:49 glichen die Eisbären beim 60:60 aus, führten durch einen Dreier von Jordan Hulls zwischenzeitlich kurz mit 63:62, ehe ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler das 65:65 in ein 65:71 vor dem vierten Viertel verwandelten. Im Schlussabschnitt trugen die erwähnten sechs Dreier der Berliner und fünf Turnovers der Bremerhavener zum schließlich uneinholbaren Vorsprung der Gäste bei.

Beste Dreier-Schützen über das gesamte Spiel gesehen waren bei den Berlinern Joshiko Saibou, Peyton Siva und Spencer Butterfield, die jeweils vier Distanzwürfe durch die Reuse brachten. Am Ende lag die Quote von Alba Berlin in dieser Kategorie bei extrem guten 50 Prozent.

Eisbären Bremerhaven: Johnson (9/3 Dreier), Kessens (5), Breitlauch (3/1), Berhanemeskel (15), Bleck (4), Hulls (15/3), Hübner (n.e.), Bussey (2), Elliott (11/3), Hundt, Groselle (21).