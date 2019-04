Das Lächeln ist zurück: Burcu Kocak hat gelernt, mit ihrer Angststörung zu leben und Panikattacken zu meistern. (Frank Thomas Koch)

„Ich will einfach wieder ich sein.“ Dieser Gedanke, dieser intensive Wunsch begleitet Burcu Kocak über viele Jahre. Die Bremerin gilt lange als eines der vielversprechendsten Volleyballtalente der Region. Mit 14 Jahren spielt sie für ihren Heimatverein BTS Neustadt bereits in der Frauen-Regionalliga. Als 15-Jährige wird sie in den Jugendkader des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) berufen und zieht mit nicht einmal 16 Jahren ins Sportinternat des Bundesligisten USC Münster, wo sie eine sportlich exzellente Ausbildung genießt und später auch ihr Abitur macht.

Den Durchbruch mit Blick auf 1. Bundesliga oder gar Nationalmannschaft schafft Burcu Kocak aber nicht – weil ihre eine Angststörung schwer zu schaffen macht und ihre Entwicklung ausbremst. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Burcu Kocak dem WESER-KURIER ihre Geschichte erzählt. Sie hat ausführlich von ihrer Angststörung berichtet und zum Teil unter Tränen geschildert, wie sie die Panikattacken heimgesucht haben. Welch‘ körperliches und vor allem psychisches Leid die Erkrankung bei ihr ausgelöst hat, welch‘ seelischem Schmerz sie ausgesetzt war.

Der Druck und die Erwartungshaltung

Schweißausbrüche. Zittern. Herzrasen. Ein Körper, der sich anfühlt wie aus Gummi und motorisch außer Kontrolle scheint. Symptome, die plötzlich auftreten und ohne Vorwarnung von ihr Besitz ergreifen. Und die in ihr die Angst schüren. Die Angst vor der nächsten Panikattacke. Vor dem nächsten Zusammenbruch. Burcu Kocak ist in ihrer Münsteraner Zeit zu jung, um all diese Symptome richtig zu deuten.

Sie will dagegen ankämpfen – ist aber innerlich blockiert und zieht sich mehr und mehr zurück. „Oft lag ich einfach nur im Bett und habe nicht mal mehr die Augen aufgekriegt“, sagt Burcu Kocak. Der Druck und die Erwartungshaltung – auch ihre eigene – sind für die junge Sportlerin zu groß. Kocak bewegt sich leistungsmäßig zwischen Bundesliga und Kreisklasse.

Die Schwankungen sind enorm. Ihr wahres Potenzial ruft sie nur selten ab. Und schafft es deshalb auch nicht, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das Kapitel Münster endet im Sommer 2013. Sie hat ihr Abitur in der Tasche, aber keinen Vertrag. Zurück in Bremen, nimmt Burcu Kocak ein Studium auf. Inklusive Pädagogik. Und allen Widrigkeiten zum Trotz verfolgt sie weiter ihren Traum, später mal in der Bundesliga zu spielen.

Sie schließt sich dem Zweitligisten VfL Oythe in Vechta an – und erlebt das totale Desaster. Die Angststörung ergreift im Verlauf der Saison 2013/14 vollends Besitz von ihr, die unkontrollierbar auftretenden Panikattacken werden ihr ständiger Begleiter. Beim Training, während des Spiels. Schrecklich sei es gewesen, sagt Burcu Kocak. „Ich stand neben mir und war nicht mehr in meiner Haut.“

Am Saisonende zieht sie schließlich die Notbremse, löst ihren Vertrag auf und beschließt, eine Pause einzulegen. Zwei Jahre dauert diese Pause. Und drei Jahre benötigt Burcu Kocak, um dann doch noch mal auf die Leistungssportebene zurückzukehren. Es ist ein harter, emotional anstrengender Kampf. Ein Weg, den sie aber nicht mehr allein geht.

Sie holt sich psychologische Hilfe. Lernt, zu meditieren. Macht lange Spaziergänge mit ihrem Retrievermischling Luna. Nimmt sich neben ihrem Studium Zeit für Hobbys. Für kreative Dinge wie Malen oder Tanzen. Sie leitet als Werksstudentin eine Volleyball-AG. Und das alles: ohne (Leistungs)-Druck.

Sich der Panik stellen

Ein erster, kurzer Comeback-Versuch im Sommer 2015 beim damaligen Zweitliga-Aufsteiger TV Eiche Horn scheitert noch. Die Auszeit ist nicht lang genug. Burcu Kocak merkt schnell, dass sie sich unwohl fühlt, dass ihr die nötige Lockerheit fehlt. Wieder lässt sie sich psychologisch beraten. Und sie erhält endlich auch wertvolle Tipps, wie sie gerade in akuten Situationen mit ihrer Angststörung umgehen kann.

Die Studentin fasst neuen Mut. Sie sucht die direkte Konfrontation, die Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung und schließt sich für eine Saison wieder der BTS Neustadt an – um zu prüfen: „Wie fühlt sich das an?“ Die Antwort fällt positiv aus. Bei der BTS, nur zwei Minuten von ihrer damaligen Wohnung entfernt, fühlt sie sich sicher. Burcu Kocak verspürt wieder den Spaß, der ihr als Jugendliche im Sportinternat abhandengekommen ist.

Sie kann nun auch mal über schlechte Aktionen lachen. Sie ist entspannt – obwohl die Attacken immer wieder mal auftreten. Flucht aus der Halle? Ist für sie kein Thema mehr. Sie stellt sich der Panik. Hält die Attacke aus und weiß: „Gleich geht‘s wieder besser.“ Die Schilderung all dieser Erlebnisse, die Erinnerung an so viele schmerzliche Momente, hat bei Burcu Kocak vor Jahresfrist noch für feuchte Augen gesorgt.

Im Sommer 2018 aber kullern während des Gesprächs keine Tränen mehr. Burcu Kocak wirkt ausgeglichen und aufgeräumt. Sie lächelt fast unentwegt. Die Bremerin hat gelernt, mit ihrer Angststörung zu leben, offensiv damit umzugehen und die immer noch unregelmäßig auftretenden Panikattacken auszuhalten. Und: Sie hat eine Entscheidung getroffen.

Im vergangenen Sommer ist Burcu Kocak noch einmal in den Leistungssportbereich zurückgekehrt. Und zwar eben dorthin, wo sie ihre schmerzlichste Erfahrung gemacht hat: zum VfL Oythe nach Vechta; als Vertragsspielerin und ausgestattet mit einem Fahrzeug des Hauptsponsors. Einmal noch Zweite Liga. Einmal noch das volle Pensum auf hohem Niveau.

Vier- bis fünfmal wöchentlich Training. Lange Abende, an denen sie oft nicht vor Mitternacht zu Hause ist. Eine Saison, die für sie persönlich sehr erfolgreich verläuft, sportlich, aber auch menschlich: „Ich habe in dieser Zeit noch mal viel dazugelernt.“ Burcu Kocak findet beim VfL Oythe in Ali Hobst einen Trainer vor, mit dem sie offen über ihre Erkrankung sprechen kann. Der sie unterstützt. Der ihr den Druck nimmt.

Eine starke Saison

Auch mit der international besetzten Mannschaft, in der sich Spielerinnen aus Polen und den USA tummeln, harmoniert die Bremerin bestens. Bei einer Teambuilding-Maßnahme vor Saisonbeginn, einem von der Amerikanerin Kimika Rozier initiierten „Tacco-Tuesday“, vertraut sich Kocak – jüngste Spielerin im Aufgebot – auch ihren Teamkameradinnen an. Sie erntet Respekt und sagt heute: „Es war cool, es denen zu sagen.“

Die 23-Jährige fühlt sich wohl beim VfL, „pudelwohl“. Burcu Kocak spielt eine starke Saison, steht als Libera in Abwehr und Annahme in fast allen Partien komplett auf dem Parkett und kommt aushilfsweise auch mal als Außenangreiferin zum Einsatz. Zweimal wird sie zur wertvollsten Spielerin ihres Teams gewählt und erhält die MVP-Medaille, „ein tolles Gefühl“. Sie genießt es, im Verlauf der Serie bei den Gegnern viele alte Gesichter aus Münsteraner Tagen wieder zu treffen, „das war richtig schön“.

Von Panikattacken wird Burcu Kocak in dieser Spielzeit nur noch gelegentlich heimgesucht. Zumeist passiert dies in der Aufwärmphase. Es sind kurze Momente, „Momente, die dann auch schnell vergehen“, sagt sie. Sie macht sich in eben solchen Momenten keine großen Gedanken mehr, sie lässt sich nicht mehr stressen. „Panikattacken“, sagt Burcu Kocak, „Panikattacken sind ein Teil von mir, sie sind quasi zu einem Freund geworden.“

Konzentration auf die berufliche Zukunft

Burcu Kocak lächelt, als sie das sagt. Sie ist stolz darauf, dass sie inzwischen mit ihrer Erkrankung umzugehen weiß. Es ist das Ergebnis einer intensiven und offenen Auseinandersetzung mit der Thematik. Früher ist Kocak bereits mit einem Tunnelblick in die Halle gegangen, jetzt hat sie die Augen offen. Sie ist hellwach. Sie sucht nach den positiven Dingen, saugt sie auf. Sie ist fröhlich – und sie steckt ihre Teamgefährtinnen mit ihrer lockeren, fröhlichen Art an. Ihre Verkrampfung ist weg. Die Blockade ist gelöst. Angst vor der Angst? Spürt sie nicht mehr.

Diese Saison in Vechta, die der VfLOythe auf Rang drei abschließt, ist auch für Burcu Kocak ein Abschluss. Mit nicht einmal 24 Jahren beendet sie jetzt ihre Volleyballkarriere. „Ich habe viel erlebt, Gutes und auch Negatives“, sagt Burcu Kocak. Ja, betont sie, „die Angststörung hat mir vieles kaputtgemacht“. Ja, betont sie aber auch, „der Sport hat mir viel gegeben“.

Burcu Kocak, inzwischen im Masterstudiengang angekommen, möchte sich künftig auf andere Dinge konzentrieren. Etwa auf ihre berufliche Zukunft. Sie möchte sich nicht mehr viele Stunden am Tag in der Sporthalle tummeln. „Seit ich 14 bin, habe ich leistungsorientiert gedacht und gearbeitet, das kenne ich gar nicht anders.“ Aber genau das möchte sie nun anders kennenlernen. Sie hat Lust, auch mal neue Sportarten auszuprobieren, ohne Verpflichtung. Freizeit zu haben und Zeit mit ihrer Hündin in der Hundeschule zu verbringen. Burcu Kocak freut sich auf all das, was da kommen mag. Und sie sagt mit einem Lächeln: „Ich bin wieder ich.“

Zur Sache

Stichwort Angststörung

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, bis zu 15 Prozent der Menschen leiden mindestens einmal im Leben darunter. Von einer Angststörung spricht man dann, wenn zwei Kriterien erfüllt sind:

1. Die Angst ist im Vergleich zur tatsächlichen Bedrohung unangemessen oder deutlich übertrieben.

2. Der oder die Betroffene ist durch die Angst erheblich psychisch und körperlich belastet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Angst sehr stark ausgeprägt ist, über lange Zeit anhält und mit ausgeprägten körperlichen Symptomen verbunden ist und/oder zu starken Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen führt.