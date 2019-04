Sie setzte sich nicht nur bei den Damen A an die Spitze, sondern spielte mit 70 Holz über Schnitt auch das Tageshöchstholz aller Klassen (910 Holz). Ute Wachtendorf (894) und Ute Fromm(886) blieben dahinter. Bei den Damen setzte sich Silke Steitz (903) knapp vor Silvia Albert (898) und Simone Grziwa (896), alle vom KSC Carat. Bisher konkurrenzlos blieb Birgit Eckinger bei den Damen B mit 869 Holz. Von den Damen C konnte sich Bärbel Stehmeier vom KSC Störtebeker mit 875 Holz problemlos an die Spitze setzen.

Die Gruppe der Herren wird von Stephan Friese mit 897 Holz angeführt vor Ingo Behrens (beide Störtebeker) mit 894 und Patrick Fürst von Weser Walle mit 890. Bei den Herren A fiel besonders der von Bremerhaven zum Bremer Bundesliga-Club KSC Störtebeker gewechselte Heinz-Dieter Menkens auf. Er war der einzige der Männer, der die 900 mit einem Holz überschritten hat. Holger Haase, auch Störtebeker, folgte mit 898 Holz. Den vorläufig 3. Platz teilen sich mit 897 Holz Holger Mangels (Scharfe Kante) und Torsten Rohde (Weser Walle). In der starken Gruppe der Herren C führt Ingo Becker vom KC Hansa mit 882 Holz. Es folgen Amelio Sozio (Störtebeker) mit 870 Holz und Hermann Timme (Unner Us) mit 866 Holz. Die beiden KC Hansa-­Spieler Marc Schulz (855) als einziger Junior und Rodney Förster in seinem ersten Jahr bei der Jugend A (841) spielen noch ohne Konkurrenz.