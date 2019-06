Schön dehnen: Ali Alan leitet das offene Fußballspiel in der Bremerhavener Ernst-Reuter-Sporthalle. (Olaf Adebahr)

Dumpf schlägt ein Spieler auf dem Hallenboden auf, sein Kopf klemmt schief zwischen seinem Körper und der Hallenwand. Immer mehr Spieler sammeln sich besorgt um den jungen Mann. Der Syrer Ali Alan, der selbst seit seiner Kindheit Fußball spielt, schaut nur kurz auf. „Hier machen alle ein bisschen Theater“, sagt er mit Blick auf die Traube von Spielern, die alle wie er vor wenigen Jahren aus ihren Heimatländern geflohen sind, und lächelt. Alan bleibt gelassen, dabei hat der 22-Jährige heute wie an jedem Sonnabend als Übungsleiter die Verantwortung für die „Offene Halle“ am Ernst-Reuter-Platz, einem Angebot des Bremerhavener Olympischen Sport Clubs (OSC). Der Sanitätskoffer liegt geöffnet neben ihm. Doch der vermeintlich verletzte Spieler steht schon wieder auf.

Fußball begleitet Alan seit jeher – sei es in Syrien auf den öffentlichen Plätzen in der Millionenstadt Aleppo oder in einer Flüchtlingsunterkunft in Bremen-Walle. In einem Verein habe er jedoch nie gespielt, wie die meisten Kinder und Jugendlichen in Syrien, sagt der 22-Jährige. Den Zugang zum Training bekomme man dort oft nur durch Kontakte oder das Geld der Eltern. Beides hatte Alan nach eigenen Angaben nicht. Sein erstes Training besuchte er 2016 also in Bremerhaven. „Ich war so aufgeregt“, erinnert sich Alan. Alle seien Deutsche gewesen und der Trainer hätte bei den Übungen stets nur Stichworte wie „Hütchen!“ gerufen, die der junge Syrer nicht gekannt habe. Er habe alles nur imitiert und danach eine Woche Muskelkater gehabt. Nie zuvor habe er so hart trainiert. Doch während der Gespräche im Umkleideraum passierte das, weshalb Alan den Sport als seinen ersten Integrationsprozess bezeichnet: „Alle haben mir das Gefühl gegeben, dazu zu gehören.“

Alan trägt eine blaue Sportjacke und kurzgeschorene Haare. Seine Hände bewegen sich sanft in der Luft, während er spricht. Seinem Gegenüber schaut er stets aufmerksam und neugierig in die Augen. Neugier zeichnet laut Ruth Rywak, Vorstandsmitglied der Bremerhavener Sportjugend, den jungen Syrer aus. Schon 2016, als Alan das erste Mal die Offene Halle besuchte, sei ihr das aufgefallen. „Er kam herein und stellte gleich so viele Fragen“, erinnert sich Rywak. Alles habe er wissen wollen: Wer sind die Verantwortlichen und wie funktioniert das Training? Später habe er auch zu Politik und Demokratie in Deutschland viel gefragt, ergänzt Rywak. Schon damals habe sie Alans Sprachtalent bemerkt: „Er sprach sehr gut Deutsch, als ob er schon zwei oder drei Jahre hier wäre“, meint sie. Dabei war Alan damals erst wenige Monate in Deutschland. Wer ihm heute zuhört, könnte Deutsch sogar für seine Muttersprache halten.

Beim offenen Training vermittelte der junge Syrer schon bald auf Kurdisch, Arabisch und Deutsch zwischen den Spielern aus aller Welt und den deutschen Trainern. Nach nur zwei Jahren wurde aus ihm statt eines Fußballspielers ein Trainer für Breitensport, während er parallel dazu eine Oberschule besuchte.

Seit inzwischen zwei Jahren spielt er in einer Herrenmannschaft des OSC Bremerhaven und hat dort enge Freunde gefunden, darunter sind auch einige Schulfreunde aus der Oberstufe. Auch außerhalb des Trainings würden sie zusammen feiern, essen und trinken, erzählt Alan. Wichtig ist dem jungen Syrer der Zusammenhalt im Team. Turniersiege bezeichnet er als zweitrangig. Neben dem Sport startete Alan auch in der Schule wieder durch: Im kommenden Jahr schreibt er das Zentralabitur und erzielt nach eigenen Angaben schon derzeit gute Noten.

Fast schon mühelos klingt Alans Werdegang, wenn er davon erzählt. Dabei zwang ihn der Krieg in Syrien, seine Schullaufbahn zwei Jahre lang zu unterbrechen. 2013 floh er bereits aus Aleppo, nachdem Bomben seine Schule und die Häuser seiner Nachbarn zerstörten. Auf dem Land in der Umgebung suchten seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern Schutz. Doch dort erwartete sie der Hunger. Sie flohen weiter in die Türkei und nach Istanbul. Dort durfte der damals 16-Jährige Alan keine Schule besuchen und arbeitete schließlich als Schneider, bis seine Familie die Schlepper für die Überfahrt nach Griechenland bezahlen konnte. Das Ziel: Deutschland. „Ich wollte immer in Deutschland leben“, sagt er heute. Ein Cousin in Bonn sei sein Vorbild gewesen.

Den Rest erzählt er kurz und schonungslos: Überfahrt auf dem Schlauchboot, das Flüchtlingslager in Mazedonien, der Zug nach Budapest, der Hunger, die Anstrengung. „Wir sahen aus wie Penner, als wir in Deutschland ankamen“, sagt Alan.

Heute nennt der 22-Jährige Bremerhaven seine Heimat. Auch wenn er dort nach eigenen Angaben nicht selten Diskriminierung erlebt. Entmutigen lässt Alan sich davon nicht. Wenn man ihn fragt, wie er so schnell und so gut in Deutschland und in der Bremerhavener Vereinslandschaft eine Heimat finden konnte, wählt er drei Begriffe: Neugier, Toleranz und Offenheit. Nach diesen Prinzipien lebe er. „Die Schubladengedanken sollte man wegschmeißen“, sagt Alan.

In der Sporthalle ist das Training vorbei. Die verschwitzten Syrer verabschieden sich freundschaftlich von dem jungen Übungsleiter. Nicht alle fassen so schnell Fuß wie er, weiß Alan, der schon weit in die Zukunft geplant hat: Nach dem Abitur will er Soziale Arbeit studieren. Und es scheint, als würde ihm auf diesem Weg nichts und niemand mehr im Weg stehen.

