Montag Pasta, Dienstag frei: Am Mittwoch steigt das A-Team des Grün-Gold-Clubs wieder ins Training ein und nimmt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Bremer ÖVB-Arena auf. (VOLKER HEY)

Das Mobiltelefon von Jens Steinmann ist derzeit im Dauereinsatz. In schöner Regelmäßigkeit erreichen ihn Whatsapp-Nachrichten von Freunden und Bekannten, allesamt mit identischem Inhalt: der Bitte um Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft der Lateinformationen, die der Grün-Gold-Club Bremen (GGC) am Sonnabend, 7. Dezember, ab 14 Uhr in der ÖVB-Arena ausrichtet. Erst seit dem späten Sonnabend, seit dem Triumph bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg, steht fest, dass auch der gastgebende GGC mit seinem A-Team bei dieser Weltmeisterschaft in eigener Halle dabei sein wird. Und nun tritt genau das ein, was Klub-Präsident Steinmann zuvor befürchtet hat: „Ich habe etwas Angst vor dem Ansturm, der da noch kommt“, sagte er nach der erfolgreichen Qualifikation. Wohl wissend, dass der Ticketverkauf für diese Veranstaltung schon vorher sehr gut gelaufen ist. Etwa 85 Prozent der 5000 Eintrittskarten für die WM waren bereits im Vorfeld der Deutschen Meisterschaft in Hamburg vergriffen, jetzt aber ist das Interesse noch mal deutlich angestiegen.

„Ich kann die Stadthalle leider nicht erweitern“, bedauert Jens Steinmann. Er selbst hat kein Kartenkontingent zur Verfügung und kann deshalb die zahlreichen Kartenwünsche, die ihn in diesen Tagen erreicht haben, auch nicht erfüllen. 5000 Plätze stehen für diese Titelkämpfe zur Verfügung, die den Lateintänzern bei deren Auftritten abgewandte Nordtribüne bleibt dicht und wird abgehängt. Wer also live dabei sein möchte, wenn sich die besten Lateinformationen der Welt in der Arena auf der Bürgerweide messen, muss sich sputen. Noch ist ein Restkontingent an Tickets zu haben, die Preise liegen zwischen 20 Euro (Nachmittagssession) in der günstigsten und 97 Euro (Kombiticket Nachmittag und Abend) in der teuersten Kategorie.

Das Teilnehmerfeld für diese WM ist derweil fast komplett. Stand jetzt werden 19 Formationen aus zehn Nationen dabei sein. 19 Formationen, die an dem Wochenende in elf verschiedenen Hotels im Stadtgebiet bis hin zur Waterfront und zum Flughafen untergebracht werden. In Sachen Organisation rotiere man, sagt Jens Steinmann, der bei der Durchführung der Meisterschaft auf die Unterstützung von 150 ehrenamtlichen Helfern aus GGC-Reihen bauen kann.

Angeführt wird das Starterfeld jetzt natürlich vom amtierenden Weltmeister, dem A-Team des Grün-Gold-Clubs. Am Montagabend hat sich die Bremer Formation zu einem lockeren Pastaessen getroffen, dabei wurde auch der DM-Erfolg noch ein wenig gefeiert. Ab Mittwoch steigt das Team von Cheftrainer Roberto Albanese wieder voll ins Training ein. Mit täglichen Einheiten an den Abenden und intensiven Wochenendschichten wird sich der neunfache Weltmeister auf die „WM dahoam“ vorbereiten. Als zweites deutsches Team ist das TSZ Velbert dabei; der WM-Vierte des Vorjahres hat sich als Bundesligameister für diese Titelkämpfe qualifiziert.

Harte Konkurrenz kommt einmal mehr aus Russland: Mit Duet Perm und Vera Tumen Latin Team sind die Silber- und Bronzemedaillengewinner der WM 2018 im chinesischen Shenzhen erneut qualifiziert. Komplettiert wird das Feld durch je zwei Formationen aus der Mongolei (Star/Moon), Österreich (Heeres-Sport-Verband A- und B-Team), den Niederlanden (Double V/Dance Explosion), England (XS Latin 1 und 2), Ukraine (Kaleidoskop/Adagio) und Ungarn (Savaria/Gala TE). Hinzu kommen zwei Teams aus Polen, die noch nicht namentlich bekannt sind, und vermutlich auch noch ein Klub aus Serbien.

Weitere Informationen

Eintrittskarten für die WM der Lateinformationen am 7. Dezember in der ÖVB-Arena erhalten Sie unter tickets.ggc-bremen.de. Weitere ­Informationen zur WM gibt es unter wm.ggc-bremen.de