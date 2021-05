Kapstadt/Bremen. Es läuft längst noch nicht rund bei Hinrich Arkenau: Auch bei den Kapstadt Open, dem zweiten von drei Golf-Turnieren der Challenge Tour, die in diesen Tagen in Südafrika ausgetragen werden, verpasste der Profi aus Bremen deutlich den Cut und damit den Einzug in die zweite Turnierhälfte. Der Einstieg in die erste Runde verlief dabei zunächst noch vielversprechend. Nach sechsmal Par spielte Arkenau am siebten Loch einen Birdie und lag damit einen Schlag unterm Schnitt. In der Folge aber leistete sich der 31-Jährige sechs Bogeys und schloss die Runde mit 77 Schlägen ab (+5). Sehr wechselhaft präsentierte sich der Spieler vom Club zur Vahr dann am zweiten Turniertag: Arkenau spielte unter anderem vier Birdies, aber an Loch fünf und sechs auch jeweils einen Double Bogey (+2). Nach 75 Schlägen erreichte Hinrich Arkenau das Klubhaus, damit war er raus aus dem Wettbewerb. Weiter geht es für den Bremer an diesem Donnerstag mit einem Turnier in Fancourt im Westen Südafrikas.