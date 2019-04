In Durchgang eins tat sich das Team um Kapitän Evis Halit Gakovi noch schwer damit, die extrem tief verteidigenden Gäste spielerisch zu Fehlern zu zwingen. „Sie haben die Räume sehr eng gemacht“, erläuterte Zengin, „und wir fanden nur selten eine Lücke.“ Auf der Gegenseite zeigte sich der TuS-Coach sehr angetan von der Defensivleistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben besonders die vielen Eckbälle von Bremerhaven herrvorragend verteidigt“, lobte Zengin, „das haben wir im Training sehr oft geübt und ich freue mich, dass es offensichtlich auch Wirkung gezeigt hat.“

Mit Beginn der zweiten Hälfte probierten sich die Gastgeber zunehmend auch in der Offensive und kamen durch Mittelstürmer Leon Nnambi-Krämer zum Führungstreffer (48.). Die anschließende Drangperiode der spielstarken Gäste überstand Arsten, „weil die Jungs hinten sehr diszipliniert verteidigt und sich nicht haben nervös machen lassen“, wie Zengin mitteilte. Allerdings verfingen sich die Arster Offensivversuche regelmäßig im gut gestaffelten Abwehrverband der Gäste, sodass kein ansehnliches, dafür aber ein um so spannenderes Match entwickelte. „Wir dürfen jetzt aber nicht abheben und denken, so läuft es jetzt immer“, warnte der Trainer, „wir müssen in jedem Spiel immer genau diese Disziplin an den Tag legen, dann ist sogar noch der Klassenerhalt möglich“. Allerdings sei das rettende Ufer noch sehr weit weg, so Zengin, „aber diese Leitung stimmt mich zuversichtlich“.

TuS Komet Arsten: Wiewrodt; Tetzlaff, Rexhepi, Coskun, Ifebuzor, Grand, Buschermöhle, Gehle, Gakovi, Nnambi-Krämer, Tomety-Hemazro (eingewechselt: Packiyanathan, Schumacher, Bondombe-Simba, Osehi).