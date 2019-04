Luise Asmussen. (DRV/Seyb)

Wieder im Einsatz ist die 20-jährige Luise Asmussen vom Vegesacker Ruderverein, die in Berlin trainiert und im vergangenen Jahr bei den U 23-Europameisterschaften im Leichtgewichts-Einer den dritten Platz belegte.

Nach dem eher dürftigen Auftritt in Leipzig auf dem Ergometer, aufgrund von mündlichen Prüfungen, “kann ich mich nun wieder besser auf die Ruder-Saison fokussieren“, meinte Luise Asmussen. Das konnte man schon beim anschließenden Kleinboot-Event in Köln feststellen.

Nach einem sehr guten Viertelfinale qualifizierte sie sich für das A/B-Halbfinale. „Ich hatte aber bei unfairen Windbedingungen ein bisschen Pech mit der Verteilung der Bahnen. Letztlich konnte ich mir einen elften Platz in der Gesamtwertung und einen vierten Rang in der U 23 errudern und wurde somit zum Doppelzweier-Lehrgang nach Essen vom 26. bis 28. April eingeladen“, sagte Asmussen, die sich im Wintertrainingslager in Italien im technischen Bereich verbesserte. „Ich denke dort und in der Ausdauer-Leistungsfähigkeit ist am meisten herauszuholen“, meinte Asmussen.

Momentan werden Doppelzweier-Kombinationen für die internationale Regatta in Duisburg in knapp drei Wochen ausprobiert. „Ich möchte mich schon für den Doppelzweier empfehlen. Ansonsten liegt der Fokus weiterhin auf dem Einer, da Ende Mai noch die zweite Kleinboot-Überprüfung in Hamburg ansteht“, sagt Asmussen. Zwei Wochen später sind dann die internationale Regatta in Ratzeburg und die deutschen Meisterschaften (20. bis 22. Juni) in Brandenburg terminiert. Zudem hofft die Vegesackerin im Doppelzweier oder im Einer bei der U 23-WM in Florida Ende Juli auf einen Start.