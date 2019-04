Die Olympischen setzten die Gastgeberinnen zu Beginn stark unter Druck und hatten das Pech, mit zwei Großchancen nicht in Führung zu gehen. In der Folgezeit kamen die Bremerinnen besser ins Spiel und zogen ein gefälliges Passspiel auf. Der Lohn dafür war die 1:0-Führung durch Juli Karoline Eyink (31.).

Gute Chancen – keine Tore

Danach versäumten es die Buntentor-Mädchen, die Führung trotz einiger guter Möglichkeiten noch vor der Pause auszubauen und beschränkten sich nach der Halbzeit zunächst auf Ergebnisverwaltung, was in der 47. Minute durch Shania Rudloff für die Bremerhavenerinnen mit dem Ausgleich bestraft wurde. Damit hatten die OSC-Mädchen allerdings ihr Pulver verschossen.

Die Mädchen vom ATS Buntentor kamen danach wieder besser ins Spiel, belohnten sich für ihre gute Spielanlage mit sehenswerten Pässen auf die Sturmspitzen und erzielten in der 55. Minute durch Safia Medawar mit einem tollen Schuss von der Strafraumgrenze die erneute Führung. In der Schlussviertelstunde standen die Gastgeberinnen mit guter Zuordnung in der Abwehr und brachten die knappe Führung sicher über die Zeit.

Der aufmerksame Schiedsrichter Thomas Karker hatte mit der Leitung der fairen Partie keine Probleme. Die C-Juniorinnen des ATS Buntentor gewinnen damit den Landespokal und hatten sich dadurch für das Endspiel um die Landesmeisterschaft der C-Mädchen gegen die U 15 des SV Werder Bremen qualifiziert. Dabei blieb ihnen mit der 0:4-Niederlage ein zweiter großer Erfolg verwehrt.