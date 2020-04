Der neue Hoffnungsträger des ATSV Habenhausen: der Kroate Martin Vulic (links) mit Teammanager Thomas Hasselmann. (Marius Brandt)

Das Timing kann man sich nicht immer aussuchen. Ausgerechnet in der Zeit, in der kein Handball rollt, hat der ATSV Habenhausen seine vielleicht wichtigste Spielerverpflichtung für die kommenden Jahre bekannt gegeben. „Wenn er sich weiter so entwickelt wie bisher, wird er ein richtig Guter“, sagt der Teammanager des Oberliga-Tabellenführers, Thomas Hasselmann, über Martin Vulic. Aktuell kann der 21-jährige Kroate seinen sportlichen Wert für den ATSV zwar nicht unter Beweis stellen, aber wenn sein Talent für Handball nur annähernd so gut ist wie das für die deutsche Sprache, können sich Verein und Zuschauer auf eine große Verstärkung freuen.

„Jetzt will ich möglichst bald zeigen, was ich kann“, sagt Martin Vulic. Sein handballerisches Potenzial hat er in Bremen bereits nachgewiesen, sonst wäre er am vergangenen Dienstag nicht hier gelandet. Im Januar hatte er zwei Tage im Probetraining des ATSV gestanden – das reichte beiden Seiten, um zu sehen: gutes Gefühl, passende Chemie. „Beim ATSV Habenhausen ist alles professioneller als in Hermsdorf“, sagt der Linkshänder und freut sich auf bessere Perspektiven als beim fünftklassigen Thüringen-Ligisten. Davon, dass er beim ATSV gute Möglichkeiten hat, ist Vulic selbst überzeugt, und das glauben die Habenhauser Verantwortlichen mit Thomas Hasselmann und Trainer Matthias Ruckh sowie Vulics Berater Frank Ihl auch.

Seit 2017 lebt Martin Vulic in Deutschland. Als 18-Jähriger kam er aus seiner bosnischen Heimat zum Thüringen-Ligisten HSG Werratal. Geboren in der Nähe von Mostar und aufgewachsen im Grenzgebiet von Bosnien und Herzegowina und Kroatien, begann Vulic erst im Alter von 13 Jahren mit Handball. Freunde nahmen ihn mit zum Training. „Ich war sofort in Handball verliebt“, sagt der Neu-Habenhauser, der einen bosnischen und einen kroatischen Ausweis hat, aber Kroate ist – und damit Bürger der Europäischen Union.

Er bekommt seinen Wunschspieler: ATSV-Trainer Matthias Ruckh. (Frank Koch)

Mit 1,92 Metern Körpergröße und seiner enormen Sprung- und Wurfkraft bringt der Linkshänder beste Voraussetzungen für seinen neuen Verein mit. Mit 17 Jahren sei er um zwölf, 13 Zentimeter gewachsen und habe auch ordentlich Gewicht zugelegt, sagt er – so habe er von der Rechtsaußenposition auf die halbrechte Rückraumposition wechseln können. „Im Probetraining hat er alles in Grund und Boden geschossen“, erzählt Thomas Hasselmann lachend. „Martin ist jung, hat Potenzial und ist unser absoluter Wunschspieler.“

Auf seiner bereits fünften Deutschland-Station sollte der Kroate nun aber auch zielstrebiger als bisher an seiner Karriere arbeiten. „Martin braucht einen Trainer, der ihn führt“, sagt Frank Ihl. Der 50-Jährige kennt seinen Schützling genau. Sie haben eine Art Vater-Sohn-Verhältnis, sagen Berater und Spieler übereinstimmend. Ihl lotste Martin Vulic, der einige Jahre zuvor seinen Vater verloren hatte, 2017 über einen Spieleragenten in Bosnien zur HSG Werratal. Ein Jahr später wechselte der Linkshänder zum Oberligisten HSV Apolda, den Frank Ihl damals trainierte. Nur wenige Monate darauf trennte sich Ihl sportlich, aber nicht persönlich vom jungen Kroaten. Der ging zum Oberligisten SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz und im vergangenen Jahr dann zum SV Hermsdorf, dem Stammverein von Frank Ihl.

„Meine erste Zeit in Deutschland ohne meine Mutter und meine Freunde war sehr schwer für mich“, sagt Martin Vulic. Knapp drei Jahre später und mit erstaunlichen Deutsch-Kenntnissen ausgestattet, betrachtet er den ATSV Habenhausen „als große Chance für mich“. Am vergangenen Dienstag kam er per Zug im Bremer Hauptbahnhof an – dann ging es Schlag auf Schlag: Medizincheck, Einzug in seine Wohnung und in der Woche seiner Ankunft gleich auch noch der erste Arbeitstag bei der Friedrich Bähr Logistik und Service GmbH. Das Einzige, was fehlte, ist der gemeinsame Sport mit der Mannschaft. Mit Ausnahme von Lukas Feller, mit dem er am Wochenende immerhin eine erste gemeinsame Laufeinheit absolvieren konnte, kennt Vulic seine neuen Teamgefährten bislang nur vom Probetraining im Januar.

„Ja, es ist ein bisschen langweilig“, gibt Martin Vulic zu, „aber es werden wieder bessere Zeiten kommen.“ Verkabelt ist er auch schon, sodass er ab sofort trotz Corona-Krise messbar und kontrolliert trainieren kann. Und noch am Montag bekam er von Trainer Matthias Ruckh seinen individuellen Trainingsplan. Bei der Verpflichtung des Kroaten hat sich der ATSV Habenhausen einmal mehr auf sein Rückraum-Team verlassen können. Bekanntlich versammelt der Klub in diesem speziellen Team seine Sponsoren, von denen sich einige jetzt auch maßgeblich an der Erstausstattung des Kroaten beteiligt haben.

Thomas Hasselmann betont, dass es „kein kleines Paket“ sei, das der Verein für den 21-jährigen Hoffnungsträger geschnürt hat. Mit ihm als Königstransfer möchte der ATSV in die 3. Liga einziehen – hoffentlich schon zur Saison 2020/21, andernfalls ein Jahr später. Martin Vulic hat in Habenhausen einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen. Ob er vielleicht sogar länger bleiben könnte? „Wenn er hier richtig einschlägt, werden wir ihn wohl irgendwann verlieren“, vermutet Teammanager Hasselmann. Erst einmal wäre es schön, wenn es nach der Krise überhaupt wieder mit Handball losgehen könnte.