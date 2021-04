Rosenbusch-Turnier 2019: Lennert Hauschild mit Calvano 3. (Frank Thomas Koch)

Pandemie-Absagen, Teil X: Bereits im zweiten Jahr hintereinander muss eine buten wie binnen recht beliebte Veranstaltung abgesagt werden. Die Familie Forkert teilte am Dienstag mit, dass das für Ende Mai geplante Turnier des RC Rosenbusch auf der Anlage in Oberneuland ausfallen muss. Nach der Absage für 2020 hatte man gehofft, in diesem Jahr die Springreiter und Pferdesportfans vom 27. bis 30. Mai auf die weitläufige Anlage einladen zu können. „Derzeit sind die Bestimmungen aber so, dass vom sonst so schönen Flair des Turniers kaum etwas übrig bleiben würde.“ So wird Hergen Forkert in einer Pressemitteilung zitiert. In der Vergangenheit hatte sich das vorwiegend in Familien-Regie organisierte Turnier großer Beliebtheit in der Reitsport-Szene erfreut. Nicht nur Reiter und Pferde aus der nationalen Elite kamen, auch internationale Spitzenkräfte schrieben sich für das Turnier ein. Hergen Forkert sagt: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf bessere Zeiten und ein tolles Turnier im kommenden Jahr zu hoffen.“