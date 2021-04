Derzeit die Spielerin mit dem höchsten Marktwert bei Werder Bremen: Angreiferin Nina Lührßen. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Was im Profifußball der Männer gar nicht mehr wegzudenken ist, gehört nun auch bei den Frauen fest dazu: Seit dieser Saison gibt es Marktwerte für die besten Spielerinnen in Europa, auch für die Mannschaften der Frauen-Bundesliga. Bei den Männern werden diese Marktwerte im Internetportal „transfermarkt.de“ gesammelt und gepflegt. Die Firma aus Hamburg, die in den vergangenen Jahren mit ihrer Datenbank eine rasante Entwicklung genommen hat, gründete für die Frauen den Ableger „soccerdonna.de“; neben statistischen Angaben wie Größe, Alter oder Position sind dort nun auch die Marktwerte der Spielerinnen zu sehen. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder, hält das für eine logische Konsequenz: „Es gibt im Frauenfußball eine zunehmende Professionalisierung, deshalb ist die Zuordnung von Marktwerten für die Spielerinnen nur folgerichtig.“

Die derzeit teuersten Spielerinnen stehen laut „soccerdonna.de“ in England unter Vertrag: Die 28-jährige Dänin Pernille Harder vom FC Chelsea und die 24-jährige Niederländerin Vivianne Miedema vom FC Arsenal haben mit jeweils 350.000 Euro den höchsten Marktwert. Die teuerste Spielern der Bundesliga würde demnach 100.000 Euro weniger kosten, es ist Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg (Marktwert 250.000 Euro). Ihr folgen in Deutschland Dominique Jansen (ebenfalls Wolfsburg) mit 200.000 Euro sowie Sydney Lohmann von Bayern München mit 180.000 Euro.

„Die Marktwerte im Frauenfußball festzulegen, war nicht einfach“, sagt der Hamburger Kay-Ole Schönemann, Projektleiter von Soccerdonna. In den vergangenen zwei Jahren seien im Frauenfußball immer öfter Ablösesummen gezahlt worden, zeitgleich wurden die Verträge der Spielerinnen häufiger nicht nur für ein Jahr abgeschlossen, sondern über mehrere Jahre, damit die Vereine bei Wechseln Ablösesummen generieren können. „Das war der Moment, wo wir uns entschlossen haben, dass wir uns mit diesem Thema nun verstärkt auseinandersetzen“, sagt Schönemann.

Beim SV Werder sieht man das durchaus mit gemischten Gefühlen. Bei Frauenfußball-Chefin Birte Brüggemann klingt deutliche Skepsis durch. Aktuell beschäftige sie sich noch nicht mit dieser Frauenfußball-Datenbank, „da Gehälter oder Transfersummen zumeist rein spekulativ in die Öffentlichkeit gelangen“, wie sie sagt, „zudem stellt sich die Frage, wer auf das Entwicklungspotenzial der Spielerinnen achtet und es bewertet“.

Schönemann kennt diese Bedenken. Doch wie bei den Männern, wo „transfermarkt.de“ durch enormen Aufwand und eine seriöse Herangehensweise zu einem verlässlichen Nachschlagewerk wurde, machen es sich die Hamburger auch bei ihrem Frauen-Ableger keineswegs einfach. Für den Wert einer Fußballerin spielen auch hier sehr viele Faktoren eine Rolle: das Alter, die Perspektive der Spielerin, kann sie sich noch entwickeln oder geht es schon in Richtung Karriere-Ende, ist es eine Nationalspielerin, ist sie Führungsspielerin, gab oder gibt es schwere Verletzungen, wie ist die Leistung in der aktuellen Saison, hat sie sich im Vergleich zur vorherigen Saison verbessert oder verschlechtert – all das wird analysiert und festgehalten. Auch die Werbefähigkeit spielt eine Rolle. Schönemann betont: „Einen solchen Marktwert kann man nicht mal ebenso mit einem Fingerschnipsen bestimmen, da müssen all diese Faktoren analysiert und mit einbezogen werden.“

Man habe für jede gelistete Spielerin nach diesen Kriterien einen Startbetrag festgelegt. Nun könne – wie bei den Männern erfolgreich vorgemacht – die gesamte die Community über ein Schwarmprinzip auch Einfluss nehmen auf Veränderungen der Marktwerte. Die technische Unterstützung für die Datenbank und auch die Vermarktung erfolgt durch Mitarbeiter des großen Bruders „transfermarkt.de“.

Michelle Ulbrich (am Ball) ist – wie Nina Lührßen – bei soccerdonna.de mit 25.000 Euro Marktwert angegeben. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Die teuersten Spielerinnen des SV Werder sind demnach Nina Lührßen und Michelle Ulbrich, beide wurden auf jeweils 25.000 Euro taxiert. Knapp dahinter folgt Torhüterin Lena Pauels mit 22.500 Euro. Im Schnitt beträgt der Marktwert einer Bremer Bundesligaspielerin zwischen 15.000 und 20.000 Euro.

Der Abstand zu den Topspielerinnen der Liga ist realistisch und vergleichbar mit der Situation im Männerfußball. Auch dort haben die besten Spieler der beiden Spitzenklubs Bayern München oder Borussia Dortmund einen zehn Mal so hohen Marktwert wie Akteure des SV Werder. „Es spiegelt bei den Frauen auch die Situation in der Tabelle wider“, erklärt Schönemann, „Bayern und Wolfsburg spielen auf einem anderen Niveau und haben professionellere Bedingungen als der große Rest.“

Bisher habe sich noch keine Fußballerin über ihren Marktwert beschwert. Es sei aber schon vorgekommen, dass Spielerberater in der Soccerdonna-Zentrale in Hamburg angerufen hätten mit der Bitte, ob man den Marktwert ihrer Klientin nicht erhöhen könne. „So etwas lehnen wir natürlich ab“, versichert Schönemann. Insgesamt seien die Marktwerte in der Branche weitgehend positiv aufgenommen worden. „Wir wollen erreichen, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Frauenfußball beschäftigen und auch in eine Diskussion über die Marktwerte einsteigen, wie bei den Männern“, sagt er.

Damit „soccerdonna.de“ auch nur annähernd so nachgefragt und bedeutend wird wie der große Bruder „transfermarkt.de“, muss aber auch die Frauenfußballbranche selbst ihren Teil dazu beitragen, meint Schönemann: „Unser Wunsch wäre, dass Soccerdonna ein ähnlich großes Projekt wird wie Transfermarkt. Wir merken immer wieder, dass selbst Profisportlerinnen jetzt erst anfangen, uns wahrzunehmen und uns in den Sozialen Medien zu folgen – obwohl es Soccerdonna schon seit zehn Jahren gibt.“ Vielleicht sorgen die neu eingespeisten Marktwerte ja für ein verändertes Bewusstsein. Bei den Männern war das so.

Zur Sache

Werder beobachtet die Lage

Bisher hat der SV Werder noch keine Ablösesumme für eine Spielerin gezahlt. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie Präsident Hubertus Hess-Grunewald erklärt. Zudem sind die meisten Spielerinnen im europäischen Spitzenfußball der Frauen keine Profis, sondern betreiben den Sport neben dem Studium oder zusätzlich zum Beruf.

Doch beides muss nicht so bleiben, zumal sich der Frauenfußball zunehmend professionalisiert. „Man muss abwarten, welche Entwicklung das nimmt und ob wir auch bei Werder tatsächlich damit anfangen, hohe Ablösesummen zu zahlen“, sagt Hess-Grunewald. Wie bei den Männern habe dieses Thema zwei Seiten: „Das eine ist, ob man wirtschaftlich in der Lage ist, teure Ablösesummen zu zahlen. Und umgekehrt kann man auch Einnahmen durch Ablösesummen generieren, indem man auch mal Spielerinnen gegen eine Transferentschädigung abgibt. Das gesamte Thema werden wir uns in den kommenden Jahren sehr genau anschauen.“