Jacob Wolff ist Führungsspieler bei den Weserstars und in der deutschen Nationalmannschaft. Bei der WM in Berlin hofft er auf den Aufstieg in den A-Pool. (Frank Thomas Koch)

1000 Zuschauer passen in die Berliner Eissporthalle. Theoretisch. Mit dem Publikum sei das immer so eine Sache, sagt Diana Bentzen. Als Betreuerin der deutschen Nationalmannschaft wird sie natürlich dabei sein, wenn am 17. November in Berlin die Para-Eishockey-WM beginnt. Die Reise in die Hauptstadt wird Bentzen, die ihre Funktion bei den Weserstars „Mädchen für alles“ nennt, zusammen mit einem Bremer Quartett antreten. Vier Spieler des Para-Eishockey-Teams der Weserstars stehen im WM-Kader der Nationalmannschaft: Jacob Wolff, Bas Disveld, Klaus Brzoska und Finn Bentzen, Sohn von Diana Bentzen. Der 18-Jährige spielt seit vier Jahren für die Weserstars und senkt das Durchschnittsalter der Bremer WM-Fahrer deutlich – Wolff, Disveld und Brzoska sind alle über 40 und langjährige Nationalspieler.

Zwei Wochen vor der WM: Beim Training in der Waller Eissporthalle proben die Weserstars schon mal den Ernstfall. Die vier WM-Fahrer gleiten in Formation auf das Eis. „Für die Kameras“, sagt Jacob Wolff. Ein Fernsehteam ist an diesem Abend gekommen. Man spielt sich warm. Klack, klack, klack. Das Geräusch von Kufen auf dem Eis hallt durch die kalte Luft. Ein Puck knallt gegen die Plastikwand hinter dem Tor. Jacob Wolff fährt auf seinem Schlitten eine enge Linkskurve, bremst scharf und ruft das Team zusammen. Die Weserstars haben keinen Trainer. „Irgendwer muss dann die Ansagen machen“, sagt Wolff. Als Kapitän und langjähriger Nationalspieler ist er dafür der richtige Mann. Sechs bis acht Leute kämen regelmäßig zum Training. „Einige reisen sogar aus Hamburg an“, sagt Wolff, der seit einem Arbeitsunfall 2006 inkomplett querschnittgelähmt ist.

Im Trainingsspiel, vier gegen vier, dreht dann vor allem Bas Disveld richtig auf. Mit 21 Jahren hatte er einen Autounfall und ist seitdem querschnittgelähmt. Zum Para-Eishockey fand er bereits kurz darauf. Der heute 43-Jährige spielte schon für die Bremer Pirates, als diese 2000/2001 die Deutsche Sledge-Eishockey Liga (DSL) mitbegründeten. Seit 2005 spielt er für die Nationalmannschaft; vier Jahre ist er mittlerweile deren Kapitän. Disveld war schon Weltmeister und verpasste 2006 nur knapp die Bronzemedaille bei den Paralympischen Winterspielen. Als Mittelstürmer will er bei der WM in Berlin für die nötigen Tore sorgen. „Der zweite Platz ist unser Ziel, sagt Disveld. An den Russen sei kaum vorbeizukommen, befürchtet er. Das wöchentliche Training mit den Weserstars reicht Disveld nicht aus. Quasi nebenbei tritt er für einen Klub in Tschechien an, wo die Liga stärker ist und Eishockey mehr Zuschauer anzieht. Eine Zeit lang fuhr er zu Spieltagen regelmäßig mit dem Auto nach Tschechien. „Jetzt bezahlt mir der Verein zum Glück die Flüge“, sagt Disveld.

„Ein bisschen irre sind die Jungs alle irgendwie“, sagt Diana Bentzen und lacht. „Die prügeln sich auch schon mal“, erzählt sie. Nach dem Spiel sei das aber alles vergessen. Anfangs habe sie Bedenken gehabt, als ihr Sohn Finn den Sport für sich entdeckte und gegen ausgewachsene Männer spielen wollte – eine Jugendabteilung gibt es nämlich nicht. „Wir haben ihm dann einen roten Helm beschafft, damit man ihn erkennt und etwas Rücksicht nimmt“, sagt Bentzen. Verletzungen blieben natürlich trotzdem nicht aus. „Finn und Jacob haben sich beide schon mal die Hand gebrochen. Es ist halt ein harter Sport.“

Bei der Weltmeisterschaft erhoffen sich die Bremer Para-Eishockeyspieler nicht nur eine gute Platzierung, sondern auch etwas mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport. Im Ligaalltag sei das Publikumsinteresse schon sehr spärlich, sagt Bentzen. Obwohl die Weserstars einen wichtigen Teil der Nationalmannschaft stellen und in den vergangenen fünf Jahren drei deutsche Meistertitel holten, habe Para-Eishockey einfach einen geringen Stellenwert. An Auszeichnungen mangelt es dennoch nicht: 2016 wurden die Para-Eishockey-Spieler der Weserstars als beste Bremer Behindertensportler geehrt. Auch im vergangenen Jahr gab es anlässlich ihrer Vizemeisterschaft einen Senatsempfang im Rathaus.

Bei der Nationalmannschaft gehe es natürlich etwas professioneller zu, sagt Bentzen. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) unterstütze die Trainingslager, und auch die Stadt Berlin leiste im Zuge der WM viel finanzielle Beihilfe, so Bentzen.

Für die Zukunft wünschen sich Bentzen und die Spieler der Weserstars vor allem eines: Nachwuchs. „Kinder und Jugendliche zu fördern und zu unterstützen, ist ein wichtiges Anliegen für uns“, sagt Diana Bentzen. In diesem Zusammenhang ist es ihr wichtig, eine eher unbekannte Besonderheit des Para-Eishockeys zu betonen. So dürfen nämlich, zumindest im Ligabetrieb, auch sogenannte Fußgänger, also nicht behinderte Menschen teilnehmen. „Die Voraussetzungen auf dem Schlitten sind ja für alle gleich“, sagt Bentzen. Auch ihr anderer Sohn, der an keiner Behinderung leidet, misst sich regelmäßig mit seinem Bruder und den anderen Nationalspielern in der Waller Eissporthalle. Die WM ist für die Familie Bentzen also auch eine Art Familienausflug.

Zur Sache

Das etwas andere Eishockey

Sledge-Eishockey oder Para-Eishockey unterscheidet sich vom normalen Eishockey nur unwesentlich. Statt auf Schlittschuhen sind die Spieler sitzend auf einem Schlitten unterwegs. Mithilfe von zwei Schlägern, an deren Enden Dornen angebracht sind, bewegen sich die Sportler voran. Auf der anderen Seite ist der Schläger als Kelle geformt, um den Puck zu führen. Der einzige Unterschied im Regelwerk: Die Spielzeit beträgt 3x15 statt 3x20 Minuten.

Die Para-Leichtathletik-B-WM in Berlin findet vom 17. bis 22. November statt. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Sonntag mit einem Spiel gegen China in das Turnier. Es folgen vier weitere Partien gegen Polen, Großbritannien, Slowakei und Russland. Die beiden besten Teams der WM steigen in den A-Pool, die höchste internationale Klasse, auf. Nur Mannschaften aus dem A-Pool können sich für die Paralympischen Spiele 2022 qualifizieren.