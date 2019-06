Sie stürmen förmlich in die Spitze. Mit einer tänzerisch gelungenen und sehr ausdrucksstarken Leistung begeisterten Luna Maria Albanese und Dimitrii Kalistov das Publikum beim Galaabend der Dancing Superstars. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Für Veranstalter und Trainer Roberto Albanese sollte es ein ganz besonderer Abend werden. Nicht allein, dass er erstmals zwei internationale Lateinturniere in den Galaabend der Dancing Superstars integriert hat – seine Tochter Luna Maria Albanese und ihr Partner Dimitrii Kalistov trugen sich bei der Premiere in der Junioren I-Altersklasse gleich in die Siegerliste ein. Die Hegemann-Trophy bleibt also in Bremen und wird demnächst im Hause Albanese seinen Platz finden.

Ausgestattet mit den Genen der Tanzprofi-Eltern scheint der Weg in die deutsche Latein-Elite bei den Junioren für die 12-Jährige vorgezeichnet zu sein. Erst vor wenigen Wochen wurde der Nachwuchs vom Grün-Gold-Club Deutscher Meister, und am Sonnabendabend konnten sich die beiden gleich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Allerdings war der Sieg alles andere als einfach. Luna Albanese und Dimitrii Kalistov, der aus der Ukraine stammt und erst seit wenigen Monaten zusammen mit Luna Albanese in Bremen trainiert, mussten im Finale alles geben, um am Ende hauchdünn vor der starken Konkurrenz aus der Ukraine zu liegen. „Sie haben wirklich richtig gut getanzt“, bestätigte eine strahlende Mutter Uta Albanese, die vor dem Finale das junge Paar auf ihren Einsatz vorbereitet hatte.

Die Nervosität war dem jungen Lateinnachwuchs schon anzumerken. Eltern, Großeltern, Lehrer und Freunde waren alle da, um beim internationalen Auftitt die Daumen zu drücken. Uta Albanese begnügte sich mit wenigen kurzen Kommentaren beim Eintanzen. Die Sicherheit war da bei Luna Albanese und Dimitrii Kalistov – die Körperspannung noch nicht ganz. „Nach der Drehung darf der Oberkörper nicht zu weich sein. Stay strong“, merkte Uta Albanese an, kurz bevor es losging im voll besetzten Hansesaal. Schnell noch ein kritischer Blick auf die Frisur, um zu kontrollieren, ob der Haarknoten auch wirklich hält, auf der Fläche noch schnell ein flüchtiger Blick zum Vater, der mit viel Stolz beobachtete, wie sich die Tochter gegen die Konkurrenz behaupten würde.

Nach den fünf geforderten Tänzen hieß es endlich durchschnaufen und warten. Sechs Paare tanzten im Finale, die Siegerehrung begann mit Platz sechs. Als die Silbermedaille in die Ukraine ging, konnten es Luna Albanese und Dimitrii Kalistov kaum fassen. Sie warteten als letztes Paar, das es noch zu ehren galt. Das hieß: Sie hatten es geschafft, den Sieg perfekt gemacht. Vor einem begeisterten Ball-Publikum gefeiert, fanden sie vor lauter Aufregung nur mit Mühe den Weg zur Siegerehrung. „Wir wussten nicht, wie die beiden international abschneiden würden“, erklärte Uta Albanese, die sich natürlich riesig über diesen Erfolg mit freute. „Ich bin schon stolz auf Luna, und es macht Spaß, die beiden zu trainieren.“ Auch Roberto Albanese wusste, dass es kein Spaziergang werden würde für die Tochter und ihren Partner Dimitrii Kalistov. „Sie haben noch nie vor so einer Zuschauerkulisse getanzt, noch nie zu Livemusik, von daher ist das für die Kinder eine echte Herausforderung.“

Für den Grün-Gold-Club hat sich die sportliche Erweiterung des Ballabends um zwei Wettbewerbe auf jeden Fall gelohnt. Beim internationalen-S-Latein-Turnier gewannen Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev immerhin Silber hinter den Siegern Malthe Brinch Rohde und Sandra Sorensen aus Dänemark. Erfreulich auch der sechste Platz von Daniel Dingis und der ehemaligen Schweizer Meisterin, Alessia-Allegra Gigli, die auch erst seit wenigen Monaten zusammen tanzen.