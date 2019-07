Erik Weispfennig (2. von rechts) im Team der Bremer Sixdays-Verantwortlichen (von links): Felix Wiegandt, Mario Roggow und Hans Peter Schneider. (Frank Thomas Koch)

Seit April dieses Jahres ist der Terminkalender von Erik Weispfennig noch ein bisschen voller geworden. „Es gibt ja so viele Disziplinen im Radsport“, sagt der 49-Jährige, der in Bremen vor allem als Sportlicher Leiter des Sechstagerennens bekannt ist. Anfang April ist Weispfennig zu einem von acht Vizepräsidenten des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) gewählt worden.

Sein Tätigkeitsbereich: Vertragssport. Der Ex-Radprofi verantwortet damit den Bereich, in dem die Aktiven mit Vertrag ihren Lebensunterhalt als Radsportler verdienen. Weil das Bahnradfahren nur einer von sechs Bereichen des Verbands ist, wird klar, warum Weispfennig besonders an Wochenenden ausgebucht ist.

„Der Vizepräsident hält den Kontakt zu den Athleten und den Veranstaltern“: So heißt es in der Tätigkeitsbeschreibung. Da kommt einiges an Kontakten zusammen, denn neben der Bahn gibt es die Bereiche Straße, Mountainbike, BMX, Querfeldein und Halle (mit Radball und Kunstradsport). „Ich habe in den vergangenen Wochen viele Profirundfahrten besucht“, sagt Weispfennig, „als Präsidiumsmitglied bist du ja auch stets Repräsentant des Verbands.“

Er fährt aber nicht nur als Zuschauer zu den Veranstaltungen, sondern entscheidet nach Rücksprache mit den Profis einerseits und den BDR-Kollegen Patrick Moster (Leistungssportdirektor) und Günter Schabel (Vizepräsident Leistungssport) andererseits darüber mit, welcher Aktive an einer Europa- oder Weltmeisterschaft oder an den Olympischen Spielen teilnimmt. „Die Arbeit ist oft eine echte Herausforderung“, sagt Weispfennig, „aber momentan haben wir viele gute Fahrerinnen und Fahrer.“

Wo der Reiz eines Ehrenamtes liegt

Der zweifache Familienvater, wohnhaft südlich von Heidelberg in Waghäusel, hat nicht nur Spaß an seiner Arbeit, sondern ist als ehemaliger Profi und Bahnradweltmeister für den Bereich Vertragssport geradezu prädestiniert. „Ich kenne das Geschäft gut“, sagt er, „komme selbst aus einem kleinen Verein, meine Kinder sind Rennfahrer und ich weiß, wie schwer das Dasein als Radprofi ist.“

Das sind gewiss gute Voraussetzungen, aber wo liegt der Reiz eines Ehrenamts – erst recht, wenn es auch noch so viel zeitliches Engagement verlangt? „Wer selbst nichts macht, darf eigentlich auch nicht meckern“, sagt Weispfennig. Doch auch er habe früher, als Aktiver, viel geschimpft. „Und jetzt will ich sehen, ob ich zurecht geschimpft habe.“

Weispfennigs Ansatz ist ehrenwert. Er hat sich vom BDR allerdings zusichern lassen, dass er seine bisherigen Tätigkeiten bei den Bremer Sixdays und beim Radweltverband UCI als Technischer Delegierter bei Bahnveranstaltungen fortführen darf. Beides seien zusätzliche Belastungen, aber eben keine Ehrenämter, sagt er. Und für die Kontaktpflege dürften die Tätigkeiten ebenfalls hilfreich sein.

In den wenigen Wochen seit Amtsantritt hat Weispfennig schon einige strukturelle Probleme des BDR kennengelernt. So stand die deutsche Straßenmeisterschaft der Radprofis lange auf der Kippe, weil kein Veranstalter zu gewinnen und der Sachsenring schließlich kurzfristig eingesprungen war. „Es ist so schwer, eine Strecke zu finden“, sagt der 49-Jährige. Früher habe der Bauhof einer Stadt oder Gemeinde unbürokratisch geholfen, Straßen abzusperren. Heute brauche man dafür politischen Rückhalt. Und der, so scheint es, muss wohl mühsam erarbeitet werden.

„Das Zusammenspiel mit der Politik muss ich noch lernen – und auch, wie man Allianzen schließt“, sagt Weispfennig reflektierend und selbstkritisch. Ein anderes Problem innerhalb des Verbands sieht er in der Mischung aus Haupt- und Ehrenamt. Auch wenn ein Ehrenamtler viel Herzblut einbringe: Oftmals sei er nicht gut genug ausgebildet, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Ein weiteres Manko des Ehrenamtlers sei sein Wunsch nach einer Wiederwahl. Der könne, so Weispfennig, dazu führen, dass die Sicht auf Dinge subjektiver sei als bei hauptamtlich Tätigen.

Trotz der Probleme und der persönlichen Belastungen freut sich Weispfennig über seine Wahl zum BDR-Vizepräsidenten. Er will etwas bewegen – und hat längst damit angefangen. So scheint die deutsche Straßenmeisterschaft für die nähere Zukunft gesichert zu sein, Interessenten gebe es, sagt Weispfennig. Dennoch überlegt er, ob der BDR für die Durchführung von Meisterschaften künftig Agenturen beauftragen solle, die als Veranstalter hochprofessionell arbeiten. Außerdem soll die Vermarktung der Rad-Bundesliga verbessert werden. „Dafür erstellen wir gerade ein neues Konzept“, sagt Weispfennig. Es sieht danach aus, dass sein Terminkalender in nächster Zeit also kaum leerer werden dürfte.

Zur Sache

WM-Titel als Karriere-Höhepunkt

Seinen größten Erfolg feierte Erik Weispfennig im Jahr 2000 mit seinem Partner Stefan Steinweg: Sie gewannen als erstes deutsches Duo den WM-Titel im Madison, dem Zweier-Mannschaftsfahren. Weispfennig fuhr überwiegend auf der Bahn, bestritt 84 Sechstagerennen, war nach seiner aktiven Zeit als Sportlicher Leiter eines Straßenteams und als Berater im Einsatz und veranstaltet seit Jahren die „Sixdaysnight“ im badischen Oberhausen. 2012 wurde der 49-Jährige bei den Bremer Sixdays Nachfolger des langjährigen Sportlichen Leiters Patrick Sercu. Seit April 2019 ist Weispfennig Vizepräsident des Bunds Deutscher Radfahrer, dessen Präsident seit 2005 Rudolf Scharping ist.