Kaum vorstellbar, dass es eine Zeit gab, in der Bernhard Wendt junior mit Pferden nichts mehr zu tun haben wollte. „Ich hatte ein Generationenproblem mit meinem Vater“, sagt der 52-Jährige. Es waren damals, in den 1990er-Jahren, nicht die ersten Unstimmigkeiten zwischen Bernhard Wendt senior und seinem Sohn. Doch es sollte sich fügen, dass der Junior über kuriose Umwege zum Pferdesport zurückfand und heute als Unternehmer und Vereinsvorsitzender einen höchst zufriedenen Eindruck macht.

Zufrieden wirkt er auch, wie er an diesem sonnigen Nachmittag auf der Bank vor seinem Anwesen in der Osterholzer Dorfstraße 83 sitzt. Wer auf den Hof der Familie Wendt einbiegt, vergisst spätestens jetzt, dass er in einer Großstadt unterwegs ist. Ländliches Flair lädt zur Entspannung ein. Vögel zwitschern, gelegentlich wiehert ein Pferd in den Stallungen. Auf diesem traumhaft schönen Fleckchen Erde sind nicht nur Bernhard Wendt junior und seine Frau Sandra zuhause, sondern auch das Reit- und Fahrsportzentrum Nord. Ein Verein, in dem die Mitglieder bei Sandra klassisch reiten und bei Bernhard Kutschen fahren lernen können.

„Das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch ist im Fahrsport fast noch wichtiger als im Reitsport“, sagt Bernhard Wendt. Er sagt auch, dass ihn als Turnierfahrer das Aussehen seiner Vierbeiner weniger interessiert als das Zusammenspiel von Pferd und Fahrer. Für beide sei eine gute Ausbildung wichtig, doch zum Bedauern des 52-Jährigen ist die Ausbildung des Fahrers keine Pflicht. Wer eine Kutsche fahren möchte, brauche dafür keinen Führerschein. „Dabei wäre ein Gesetz einfach durchzusetzen“, sagt Wendt – indem Versicherer nur Menschen mit Führerschein versicherten.

Turniersport verursacht hohe Kosten

Bernhard Wendt kennt alle Facetten des Fahrsports. Die sportliche Komponente, der er auf Turnieren einst selbst frönte, besteht aus Dressur, Gelände- und Hindernisfahren. Doch als Ausbilder von Pferd und Mensch kennt Wendt auch die ausschließlich fahrerische Komponente. Denn nicht jeder, der zu ihm komme, um fahren zu lernen, wolle auch in den Turniersport. Vielleicht schon deshalb nicht, weil die Kosten „schwer greifbar“ seien, wie es der Fachmann formuliert. Einfach gesagt: Die Kosten sind hoch.

„Eine vernünftige Kutsche kostet ab 4000 Euro aufwärts“, sagt Wendt. Da hat der Fahrer aber noch keine Tiere, die sieben Tage pro Woche ge- und verpflegt werden müssen. Und mit der Kutsche fährt er auch nicht mal eben zu einem Turnier, sondern er muss das Gespann dorthin transportieren. Wendt, dessen größter Sieg ein Weltcuperfolg in Hannover war, hat das Turnierleben genossen, sagt er, aber er hat es lange schon aufgegeben. „Zu teuer, zu aufwendig – und du musst da sehr viel Training 'reinstecken.“ Die Faszination des Sports war für ihn zugleich die größte Herausforderung – nämlich die, „mit mehreren Pferden, die charakterlich ganz verschieden sind, eine Harmonie hinzubekommen, ein gutes Bild abzugeben“.

Wendt kennt auch die schrecklichen Seiten des Fahrens, die sich oftmals buchstäblich auf der Straße zeigen. Nach Unfällen ist der Bremer häufig als Gutachter gefragt: Wie kam es zum Unfall? War das Geschirr in Ordnung? War der Fahrer überhaupt an Bord? Mancher Unfall passiere, wenn der Fahrer seinen Platz gerade verlassen und die Leinen nicht mehr in seinen Händen habe. Grundsätzlich sei zu bedenken, dass „Gespannne von der Geschwindigkeit her im Straßenverkehr ein stehendes Hindernis sind“, sagt Wendt. In Lehrgängen vermittelt er, wie mit dieser Tatsache umzugehen ist. Wendt hält auch Intensivlehrgänge ab: 14 Tage an Nachmittagen und Wochenenden kosteten etwa 500 Euro, am Ende erhalte der Teilnehmer sein Fahrabzeichen. In Osterholz hat der Ausbilder aber auch Gäste, die nicht mehr lernen, sondern einfach nur einmal pro Woche ausfahren wollen.

Vater und Sohn erfolgreiche Fahrer

Der Fahrsport war das, was den inzwischen verstorbenen Bernhard Wendt senior und Bernhard junior besonders eng verband. „Ich bin in die Fahrsportszene hineingeboren worden“, sagt Wendt. Der Vater war ein erfolgreicher Gespannfahrer, und schon mit 13 Jahren durfte der Filius sein Silberabzeichen machen. Erlaubt war das eigentlich erst mit 18. Auf dem elterlichen Hof in der Osterholzer Dorfstraße 83 hatte Wendt auf einem Pony erst einmal klassisch reiten gelernt. Mit 14 hatte er keine Lust mehr auf Dressur und Springen, doch der Vater bestand darauf, dass er trotzdem das Reitabzeichen machte. Dann folgte die Trainer-C-Lizenz. „Das war für meinen Vater wichtig.“ Den nächsten Wunsch, die Lehre zum Bereiter, erfüllte der Sohn schließlich nicht mehr.

Dafür entwickelte sich mit 16 Jahren Wendts Leidenschaft für den Fahrsport. Er fuhr auf dem Gelände des Schimmelhofs, ein paar Steinwürfe entfernt vom Elternhaus, in der Osterholzer Dorfstraße 95. Den Hof hatte Wendt senior gepachtet und dort 1971 die Reit-Gemeinschaft Schimmelhof gegründet. Weil der Vater zweispännige Kutschen fuhr, entschied sich der Sohn für den Vierer. „Ich wollte nicht gegen ihn fahren müssen.“

Anfang der 1990er-Jahre, kurz nach dem Mauerfall und dem Ende der DDR, war es um die Gemeinsamkeit der beiden Wendts überhaupt nicht gut bestellt. „Ich wollte mit Pferden nichts mehr zu tun haben“, sagt der Junior. Nach seiner Lehre zum Karosseriebauer und zwei Jahren Bundeswehr war er in den Osten Deutschlands gegangen, um in Greifswald und Leipzig zwei gastronomische Betriebe aufzubauen. Der Vater, so sagt Wendt, habe ihm das nicht zugetraut – und ihn das auch spüren lassen. Doch als es in Bremen um die Verlängerung des Pachtvertrags für den Schimmelhof ging, war der Rat des Sohnes plötzlich gefragt. Wendt senior reiste dafür sogar in den Osten. Allmählich näherten sich Vater und Sohn wieder an, obwohl der Junior vom Schimmelhof abriet.

1992 kehrte der Sohn nach Bremen zurück. Wenig später lösten sich die Wendts vom Schimmelhof und konzentrierten sich fortan auf ihren eigenen Hof in der Osterholzer Dorfstraße 83. Dort standen bereits etliche Fahrpferde, dort hatte Wendt senior schon seit Längerem Fahrer und Pferde für den Fahrsport ausgebildet. 1992 gründete Wendt junior das Fahrsportzentrum Nord, 1998 den Verein Reit- und Fahrsportzentrum Nord. Und verschwendet heute keinen Gedanken mehr daran, sich noch einmal von den Pferden abzuwenden.

Zur Sache

Turniere einst Zuchtleistungsschau

Es ist ein ungewöhnliches und teures Hobby, aber auch ein sehr schönes. Ursprünglich, so sagt Bernhard Wendt vom Fahrsportzentrum Nord, seien Fahrturniere offiziell Zuchtleistungsschauen gewesen, auf denen die Züchter ihre Pferde einem größeren Publikum präsentieren wollten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg habe es eine sportliche Entwicklung im Fahrsport gegeben. Auf Turnieren wird meistens ein-, zwei- oder vierspännig gefahren. Die meisten Turniere bestehen aus Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Geländefahren bis zu 25 Kilometer Länge und Hindernisfahren. Aus Kostengründen verzichten viele Fahrsportler aber auf Turnierteilnahmen und fahren stattdessen auf öffentlichen Straßen und Wegen – mit allen Risiken und Nebenwirkungen eines langsamen Verkehrsteilnehmers.