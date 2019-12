Großer Bahnhof für den Hoffnungs­träger: Handball-­Chef Martin Lange, Leistungssport-­Koordinator Patrice Giron (von links) und Werder-Präsident Hubertus Hess-­Grunewald (rechts) mit dem neuen ­Trainer Robert ­Nijdam. Der Niederländer soll das Zweitligateam vor dem ­Abstieg retten. (Kuhaupt)

Der Hoffnungsträger ist in Bremen eingetroffen. Bis Ende November war Robert Nijdam noch Cheftrainer beim Frauen-Bundesligisten Bayer Leverkusen, jetzt soll der erfahrene Niederländer die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder vor dem Abstieg retten. Nijdam, 48 Jahre alt und seit 2003 als Vereins- und Nationalcoach tätig, löst Dominic Buttig ab, der Vertrag mit dem 152-fachen Nationalspieler, der zunächst einmal ein Hotelzimmer im Stadtzentrum bezogen hat, ist bis zum Ende der laufenden Saison befristet.

In Bremen betritt Robert Nijdam absolutes Neuland. Die zweite Liga war bis dato nicht sein Revier. „Es ist ein interessantes Projekt und auch für mich eine neue Erfahrung, die mich weiterbringen wird“, sagt Robert Nijdam. Ein interessantes, aber doch auch sehr schweres Projekt. Werder ist Tabellenvorletzter und befindet sich mit nur drei Pluspunkten in akuter Abstiegsnot. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Zähler. „Der Rückstand ist groß, ja, aber es sind noch 18 Spiele zu bestreiten“, sagt Robert Nijdam. Er sei ein optimistischer Mensch, „und aufgeben ist keine Option“. Er geht positiv an die Sache heran, für ihn ist das Engagement beim SV Werder auch eine persönliche Herausforderung. „Mit guten Mannschaften können viele arbeiten“, sagt Nijdam und ergänzt: „Man muss halt auch mal so etwas probieren. Da kann man zeigen, was man kann oder auch nicht kann.“

Der Einstieg erfolgt zu einem schwierigen Zeitpunkt, ungeachtet der tabellarischen Situation. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür, die Jahreswende. Gemeinhin wird in solchen Phasen der Trainingsumfang etwas reduziert. Man gönnt dem Team eine Pause, um auch mal den Kopf freizubekommen. „Ja“, sagt Nijdam. „Das ist gar nicht schlecht, mal abzuschalten.“ Auch er wird der Mannschaft zwischendurch ein paar Tage freigeben. Aber der frühere Coach der belgischen Herren-Nationalmannschaft muss natürlich auch sehen, dass er seinen Kader schnellstmöglich kennenlernt. Das erste Spiel unter seiner Leitung steht immerhin schon am 4. Januar in Zwickau an. Die Zeit bis dahin ist knapp, die Lage brenzlig. „Ankommen und anfangen“, so fasst Robert Nijdam die aktuelle Situation zusammen.

Gedankenspiele, nach dem einvernehmlichen Abschied in Leverkusen Ende November zunächst einmal ein halbes Jahr Pause zu machen, hat Nijdam nach der Kontaktaufnahme von Werder schnell wieder verworfen. Die Gespräche mit Werders Sportlichem Leiter Patrice Giron haben ihn neugierig gemacht. Es hat ihn gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen. Und auch Bremen hat ihn gereizt. Als Stadt und als Verein. „Werder hat eine gute Philosophie und gute Voraussetzungen, nicht zuletzt durch die eigene Halle“, sagt Nijdam. „Und es gibt hier die Möglichkeit, mit vielen talentierten jungen Spielerinnen zu arbeiten.“

Seine Wohnung in Leverkusen hat Nijdam noch, sein Lebensmittelpunkt aber liegt im niederländischen Arnheim. Eigentlich. Denn aktuell ist sein Haus noch an einen Profifußballer von Vitesse Arnheim vermietet und somit nicht verfügbar. „Auch wenn ich wollte, könnte ich nicht rein“, sagt Robert Nijdam und lacht. Im Moment, betont er, wolle er aber auch gar nicht zurück in seine Heimat. Im Moment wolle er so schnell wie möglich nach Bremen ziehen, die Suche nach einer Wohnung läuft.

Die Stadt, das Umfeld, die Liga – noch ist vieles Neuland für Robert Nijdam. In den vergangenen Tagen habe er viel Trubel gehabt, schildert der 48-Jährige. Trotzdem habe er sich mithilfe von Videoaufzeichnungen schon ein wenig mit seiner neuen Mannschaft auseinandersetzen können, „ich habe mich etwas vorbereitet und das Team gescannt“, sagt er. Am einfachsten sei es jedoch, miteinander zu arbeiten. So könne er die Spielerinnen am besten kennenlernen – und besser machen. Robert Nijdam setzt dabei auf deutliche, auf klare Ansagen. „Wenn sich dann jede Einzelne daran hält, kann man als Mannschaft gut funktionieren“, sagt er.

Vier Jahre hat der neue Werder-Coach die Juniorinnen-Nationalteams der Niederlande betreut, Nijdam gilt als ausgewiesener Fachmann in der Arbeit mit jungen Spielerinnen, „das darf man so sagen“, merkt er ohne Bescheidenheit an. Beim SV Werder tummeln sich derzeit gleich mehrere solcher Talente, allen voran die beiden U 18-Nationalspielerinnen Naomi Conze und Nina Engel, die in der A-Jugend-Bundesliga beziehungsweise bei den Zweitligafrauen spielen. Auch mit Blick auf eben diese Talente setzt Werder alles daran, den Zweitligastandort zu erhalten.

Ob dies womöglich auch noch mithilfe von Neuverpflichtungen bewerkstelligt werden soll oder gar muss, lässt Patrice Giron offen. „Ausgeschlossen ist das nicht. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass sich Robert erst einmal einen Eindruck von der Mannschaft und vom Potenzial verschafft“, sagt der Sportliche Leiter. „Wenn er dann sagt, die eine oder andere neue Spielerin könnte uns helfen, dann werden wir wieder in den Dialog gehen.“

Die Vereinsführung unterstützt die Pläne der Handballabteilung. „Es ist schon eine besondere Situation, einen so renommierten Trainer mit dieser Vita zu haben, der sich einer solchen Aufgabe stellt“, sagt Präsident Hubertus Hess-Grunewald. „Das ist nicht selbstverständlich und für Werder eine neue Qualität.“ Die Spielklasse mit allen Mitteln zu halten, genau darum ginge es jetzt, betont der Klubchef. Und sollte dafür absehbar der Ruf nach personellen Verstärkungen laut werden, „dann müssen wir uns die Bedingungen anschauen und sehen, dass wir etwas ermöglichen“, sagt Hess-Grunewald.

Werders Handballchef Martin Lange hat den Wechsel auf dem Trainerposten unter die Überschrift „Mission Klassenerhalt“ gestellt. Unabhängig vom Ausgang dieser Mission gilt es aber auch, die Planungen für die kommende Saison nicht zu vernachlässigen. Die Personalie Nijdam spielt dabei laut Patrice Giron „eine essenzielle Rolle“. Der Verein habe ein Signal gesetzt mit dieser Trainerverpflichtung, es sei auch ein Zeichen an die Spielerinnen, „dass sie Werder Bremen weiterhin Vertrauen können“, sagt Giron und verweist überdies darauf, dass „ein Großteil des Kaders noch über diese Saison hinaus einen laufenden Vertrag hat“. Für den 41-Jährigen ist all das aber noch Zukunftsmusik. Für den Moment wünscht sich Patrice Giron nur eines: „Dass Robert Nijdam eine neue Euphorie weckt und die Spielerinnen neuen Mut fassen.“

Zur Sache

Der Weg zum Klassenerhalt

Im fünften Jahr spielen die Handballerinnen des SV Werder in der eingleisigen 2. Bundesliga. Stets ging es dabei gegen den Abstieg, so prekär wie aktuell war die Lage indes noch nie. In zwölf Spielen hat das Team erst drei Punkte geholt und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Drei Regelabsteiger gibt es in dieser 16er-Liga, Werders Abstand zum rettenden 13. Platz beträgt fünf Zähler. Im Moment rangiert dort Aufsteiger HSG Freiburg, bei dem die Bremerinnen am 11. Januar antreten müssen. Zuvor steht für das Team am 4. Januar die Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau auf dem Programm. Mit der Heimpartie gegen den VfL Waiblingen schließt Werder am 18. Januar die Hinrunde ab. Saisonende ist am 16. Mai.