„Damit war ich prompt auch aufgeregt, konnte kaum ein Auge zumachen“, schmunzelte Kamila Harbul.

Sie ist zugleich die Trainerin der „fortgeschrittenen“ Ballwerfer (Maxis) des SVGO und musste schon in den vorherigen Trainingseinheiten ein ruhiges Gemüt haben. „Wann geht‘s denn endlich los?“ war sie dort immer wieder von den „Stars von morgen“ gefragt worden. Zum Beispiel von Noah Goldschmidt, der am liebsten gleich an Ort und Stelle losgelegt hätte. Am vergangenen Sonnabend konnte die wilde Horde losgelassen werden: Auf zwei Spielfeldern zeigten über 100 Kinder des Veranstalters aus Grambke-Oslebshausen, der HSG Lesum/St. Magnus, der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, des TV Lilienthal und des HV Grasberg ihr Können.

Eltern und Großeltern zückten ihre Handys und fotografierten und filmten, was die Speicherkarten hergaben. Zum Beispiel Anna-Lena Nannen, die vom Turnier begeistert war. „Es ist toll“, dass wir so viel spielen durften“, gab die Siebenjährige bereitwillig Auskunft. Greta Schumacher riss auf dem Spielfeld bei ihrem Treffer die Arme in die Höhe. Dreimal hatte die Fünfjährige der Gelb-Blauen bei den Jüngsten, den „Minis“, den Ball insgesamt im gegnerischen Netz zappeln lassen.

Gewonnen hatten die Handball Minis alle, denn bei ihnen geht es weder um Punkte noch um Tore. Das gemeinsame Erleben und der Spaß standen im Vordergrund. Und damit zwischen den Spielen keine Langeweile aufkam, wurde in der Mitte der Halle eine Ecke zum Toben und Turnen aufgebaut. Die Stände das Veranstalters für den kleinen Hunger zwischendurch waren gut umlagert, außerdem bot der Kooperationspartner, die AOK Bremen/Bremerhaven, frisches Obst an und spendierte auch den ein oder anderen kleinen Preis. Lara Quast, Celina Gartelmann, Alime Sari und Melissa Hoffmann feierten schließlich ihre Premiere an der Pfeife und betätigten sich erstmals als Schiedsrichter. „Das Turnier war klasse organisiert: Es gab viele Spiele und mit zwei Stunden eine kurze, knackige Gesamtdauer“, sagte Eik Hapke, Vater von spielenden Kindern des TV Lilienthal, zufrieden. Noch mehr Lob kann es eigentlich gar nicht geben, außer natürlich strahlende Kinderaugen.