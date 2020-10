In dieser Szene pariert der überragende ATSV-Schlussmann Daniel Sommerfeld gegen Alexander Becker (am Boden). (Biene Hagel)

Es läuft schon die 43. Minute, als sich zumindest ein Handballer des ATSV Habenhausen ein Krönchen aufsetzt: Der bärenstarke Torwart Daniel Sommerfeld verhindert, dass dem VfL Eintracht Hagen beziehungsweise dessen Valentin Schmidt ein Kempa-Tor gelingt. Mit 11:19 liegt der Aufsteiger in die 3. Liga zu diesem Zeitpunkt schon zurück und muss sich am Ende mit 14:27 (6:12) beugen.

Konsterniert saßen viele Habenhauser Spieler nach dem Schlusspfiff auf ihren Stühlen, und Matthias Ruckh lehnte sich an die Hallenwand. Er wirkte enttäuscht und genervt zugleich. „Wir haben es nicht geschafft, die 25 Paraden, die unser Torwart hatte, in Tore umzumünzen“, sagte der 38-jährige ATSV-Trainer. „Und acht davon haben wir direkt als Bumerang zurückbekommen.“ Es war phasenweise beeindruckend, was für Bälle Daniel Sommerfeld gegen das Hagener Top-Team entschärfte.

Der 30-jährige Keeper war es auch, der vor 340 Zuschauern die erste Duftmarke setzte, als er das Duell gegen Kreisläufer Alexander Becker für sich entschied – und die Verantwortung dafür trug, dass die Habenhauser eine Viertelstunde lang gleichwertig waren. Bis zum 4:4. Dann kamen jedoch zwei Faktoren zusammen: Verletzungspech und fehlende Klasse im aufgebauten Angriff.

Erst erwischte es Marcel Fischer, für den die Partie nach 17 Minuten beendet war, weil der linke Knöchel schmerzte. Nur wenige Sekunden später humpelte Mirco Wähmann vom Feld, weil der rechte Knöchel schmerzte. „Damit sind zwei ganz wichtige Spieler ausgefallen“, sagte Matthias Ruckh, der dieses Duo fortan vor allem in seiner 6:0-Deckung vermisste, nachdem „wir in der ersten Viertelstunde in der Abwehr sehr stabil gestanden hatten“. Das hatte auch VfL-Trainer Stefan Neff so gesehen. „Die Habenhauser“, sagte der 33-Jährige, „waren sehr aggressiv.“

Das Spiel kippte schon in dieser ersten Halbzeit zugunsten der Hagener, weil sie sich regelmäßig über die linke Seite in Szene setzten. „Da fehlte uns die Aggressivität, weil der Tiger da nicht mehr gestanden hat“, meinte Matthias Ruckh. Marcel Fischer eben. Und vorne leistete sich der ATSV viel zu viele Würfe ohne Aussicht auf Erfolg und zu viel Luxus – wie Felix Meier, der nach einem Traumpass seines Torhüters Daniel Sommerfeld an Eintracht-Keeper Tobias Mahncke scheiterte. Das hätte das 7:8 sein müssen. War es aber nicht. Und so zog der Favorit bis zur Pause auf 12:6 davon. „Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit“, sagte Matthias Ruckh, „haben uns das Genick gebrochen.“

Diesen Bruch zu heilen, war unmöglich. Die Habenhauser schafften es nicht einmal, diesen zu schienen, und mussten auch noch die Schulterverletzung von Janik Schluroff verkraften, der die Krollmann-Arena mit einer Schlaufe am linken Arm verließ. Letztlich erkannte auch Matthias Ruck die Leistung des Teams von Stefan Neff neidlos an. „Die Hagener sind ja nicht irgendein Drittligist. Die sind schon gut und spielen mit viel Power und Geschwindigkeit“, sagte er, sprach allerdings auch davon, dass 27 Gegentore bei einem solchen Gegner okay seien. Das Aber ist bekannt: Für mickrige 14 Treffer, von denen gerade mal zehn aus dem Feld heraus erzielt wurden, gibt es auch mit einem herausragenden Keeper wie Daniel Sommerfeld keine Punkte.

ATSV Habenhausen: Sommerfeld – Ruthke, Fischer (1), B. Wähmann (1), Budelmann (5/4), Meier (1), J. Schluroff, L. Schluroff (1), M. Wähmann (1), Steffens, Rojahn (n. e.), Hintke (3), Ahrens, Feller (1), Vulic, Summa.