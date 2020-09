Bremen. Sie kamen schwer ins Spiel und schienen im dritten Satz fast schon komplett den Faden zu verlieren, doch am Ende wurde für die Volleyballerinnen des TV Eiche Horn II doch noch alles gut. Mit einem 3:2-Sieg (23:25, 25:12, 22:25, 25:18, 15:10) und den ersten beiden von drei möglichen Punkten beim Aufsteiger SVG Lüneburg startete die Mannschaft von Trainer Matthias Gilch erfolgreich in die Saison. „Wir mussten uns zwar erst einmal richtig ins Spiel reinarbeiten, aber letztlich bin ich vollkommen zufrieden. Wichtig war, dass wir gewonnen haben. Mit einem Sieg zu starten, kann für die ganze folgende Saison entscheidend sein“, sagte Gilch.

Dabei nahmen die Hornerinnen mit ihrem neuformierten Team erst langsam Fahrt auf. Erst im letzten Drittel des ersten Satzes wurde die Annahme sicherer und das Spiel stabilisierte sich, doch dieser Durchgang ging an die Gastgeberinnen. Es folgte ein deutlicher Satzgewinn der Hornerinnen und alles sah ab diesem Zeitpunkt nach einem 3:1-Sieg für Eiche aus. Doch die Bremerinnen stoppten sich im dritten Abschnitt selbst. „Den Satzverlust muss ich auf meine Kappe nehmen“, sagte Gilch. Über 12:8 ging sein Team vermeintlich solide mit 18:10 in Führung. Für Gilch eine gute Gelegenheit, vor allem den jungen Nachwuchstalenten Spielpraxis zu geben, und so wechselte er ein bisschen durch - mit fatalen Folgen. Der Vorsprung schmolz Punkt um Punkt zusammen und letztlich holte sich Lüneburg diesen Durchgang zur 2:1-Führung. „Diese Wechsel haben doch einige Unruhe in unser Spiel gebracht, die jungen Spielerinnen waren doch noch etwas nervöser als ich gedacht hatte“, so Gilch.

Ohnehin dürfte es für ihn nicht leicht werden, in seinem 17er-Kader allen Spielerinnen immer ausreichend Einsatzzeiten zu geben. In Lüneburg standen ihm von den zwölf angedachten Spielerinnen nur elf zur Verfügung, da Arijalda Mujkovic wegen einer Erkältung kurzfristig nicht dabei sein konnte. Da auch Maya Schirmer angeschlagen ins Spiel ging, drohte auf der Mittelblockposition eine Lücke. Kurzerhand stellte sich Außenangreiferin Nicole Sorychta in den Dienst der Mannschaft und ließ sich als Backup auf der Mitte aufstellen. „Am Ende war es dann aber so, dass Maya doch durchhielt und Nicole dadurch nur sehr wenig Spielanteile bekam“, sagte Matthias Gilch. Spielerisch lief es in den beiden folgenden Sätzen ordentlich. Ina Schulze gab dem Team Stabilität und mit einer starken Libera Katharina Könecke, die bei ihrem ersten Oberliga-Einsatz komplett durchspielte, dominierten die Hornerinnen ihre Gegnerinnen und holten sich mit sicheren Satzerfolgen den Sieg.

Am kommenden Sonntag steht für Eiche ab 12 Uhr die Heimspielpremiere an. Zu Gast sind mit Raspo Lathen und TSG Westerstede zwei für Gilch noch relativ unbekannte Teams. „Das Lathener 3:0 über Bremen 1860 soll uns eine Warnung sein, aber wir haben bewiesen, dass wir im Vergleich zu den Testspielen durchaus in der Lage sind, noch eine Schippe draufzulegen“, so Gilch.

TV Eiche Horn II: Steinbrink Kelly, Sorychta, Hoffmann, Schulze, Schirmer, Müller, Harbers, Schulte, Rohde, Gartemann, Könecke.