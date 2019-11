Emilie Vedel Blankschön erzielte einen Treffer beim 9:6-­Erfolg des Club zur Vahr gegen ­Marienthal. (Koch)

Von einer normalen Woche zu sprechen, wäre ganz sicher untertrieben. Wollte Nico Stankewitz auch nicht, schließlich war die Nachricht durchgesickert, dass er im Frühjahr 2020 nach drei Jahren den Club zur Vahr verlässt. Und dann startete er auch noch mit der ersten Damenmannschaft in die neue Hockey-Regionalliga-Saison, ziemlich viel auf einmal. Doch seine „Mädels“, wie Stankewitz seine Spielerinnen gerne nennt, ließen sich von all dem Tohuwabohu wenig beeindrucken, gegen den Marienthaler THC gab es einen satten 9:6 (4:3)-Auftaktsieg in der Hallenrunde. „Das sah phasenweise richtig gut aus“, berichtete der Trainer später.

Der ganzen Vorgeschichte wollte er dann auch keinen zusätzlichen Platz einräumen. „Ich hatte die Mannschaft im Vorfeld darüber informiert, dass der Verein und ich nach drei Jahren getrennte Wege gehen.“ Befürchtungen, Stankewitz werde sein Engagement jetzt so langsam ausplätschern lassen, trat er entschieden entgegen. „Ich habe weiter Lust auf meinen Job. Hockey-Trainer wirst du ja nicht, weil du viel Geld verdienen willst, sondern weil du Bock auf das Spiel hast.“ Noch in der Nacht vor dem ersten Spiel habe er an Taktik und Aufstellung gefeilt.

Und das zahlte sich auch aus. Die Gäste aus Marienthal, in der vergangenen Saison zweimal Sieger in den Duellen gegen den Club zur Vahr, gingen mit 1:0 und 2:1 in Führung, danach aber waren die Gastgeberinnen am Drücker. Zur Pause stand es zwar nur 4:3, doch die Führung wurde nach dem Seitenwechsel konsequent auf 9:3 ausgebaut. Kulla (drei Tore), Bremer (2), Rosenboom (2), Neumann und Vedel Blankschön erzielten die neun Treffer. Stankewitz wurmten nur die drei Gegentore in den letzten Minuten, die seine Mannschaft noch kassierte. „Da waren wir unkonzentriert, daran müssen wir arbeiten.“

Club zur Vahr: Wedel – Nuttelmann, Vedel Blankschön, Tielitz, Kulla, Schnatmeier, Bremer, Busch, Neumann, Rosenboom.