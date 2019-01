Bremen. Bastian Steger ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. In seinem ersten Gruppenspiel bei den German Open setzte sich der Spitzenspieler des Bundesligisten SV Werder Bremen gegen den Portugiesen Diogo Carvalho mit 4:1 (11:7, 11:7, 6:11, 11:6, 12:10) durch. Der 36-Jährige trifft nun an diesem Mittwoch (13.20 Uhr) in Halle 4 der ÖVB-Arena auf den Niederländer Laurens Tromer, der sich gegen Carvalho mit 4:2 behauptet hatte. Stegers Teamkamerad Hunor Szöcs gewann seine Auftaktpartie gegen den Belgier Florian Cnudde mit 4:2 (9:11, 11:7, 11:7, 9:11, 11:4, 11:4). Der ab Sommer für Werder spielende Neuzugang Gustavo Tsuboi hatte unter dessen keine Mühe, den Australier Xuqi Lin mit 4:0 (11:6, 11:7, 11:6, 11:4) auf Distanz zu halten.

Aus der ständigen Bremer Trainingsgruppe unter der Leitung von Headcoach Cristian Tamas sind zudem noch drei weitere Aktive bei den German Open am Start. Interessant war dabei der Auftritt von Philipp Floritz. Der frühere National- und Bundesligaspieler (Plüdershausen/Fulda), der seit 2016 beim Drittligisten TuS Celle 92 aktiv ist und seit 2015 für Bulgarien spielt, gewann seine erste Partie gegen den Türken Ahmet Li glatt mit 4:0 und besaß so die Chance, am Abend den Gruppensieg perfekt zu machen. Hier aber musste sich der 26-Jährige dem Nigerianer Quadri Aruna nach großem Kampf mit 3:4 beugen.

Der in der Bundesliga für Mühlhausen spielende Rumäne Ovidiu Ionescu, der bereits seit fast sieben Jahren in Bremen lebt und trainiert, besiegte zum Auftakt den Ägypter Mahmoud Helmy mit 4:1. Der Chilene Juan Lamadrid wiederum musste sich mächtig strecken, um den Niederländer Ewout Oostwouder nach 0:3-Satzrückstand noch mit 4:3 zu bezwingen.