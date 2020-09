Der Schweizer Marc Hirschi (Foto) hatte auf der neunten Etappe lange Zeit ganz vorne gelegen – vorübergehend gestellt allerdings vom Bremer Lennard Kämna, der am Sonntag als 69. des Tages und nun auch der Gesamtwertung ins Ziel kam. (CHRISTOPHE ENA/dpa)

An diesem Montag ist bei der Tour de France der erste Ruhetag. Es spricht einiges dafür, dass das Team Bora-Hansgrohe mit Lennard Kämna und Topmann Emanuel Buchmann mit veränderter Taktik in die zehnte Etappe gehen wird. Denn die zweite Pyrenäen-Etappe am Sonntag hat gezeigt, dass Buchmann mit inzwischen 5:45 Minuten Rückstand kein Kandidat mehr sein dürfte fürs Podium in Paris. Das könnte bedeuten, dass ein Mann wie Lennard Kämna möglicherweise weitere Freiheiten erhält. „Es sieht jedenfalls gut aus, wie er heute gefahren ist“, sagte Erik Weispfennig. Der Bremer mischte auf den 153 Kilometern von Pau nach Laruns lange Zeit weit vorne mit und sicherte sich als Fünfter der Sprintwertung in Arette elf Punkte. Nachdem die Gruppe mit Kämna gestellt worden war, erreichte der 23-Jährige schließlich mit 19:49 Minuten Rückstand auf den Etappensieger Tadej Pogajar als 69. das Ziel – und damit genau auf der Position, die er mit 1:09:59 Stunden Rückstand jetzt auch im Gesamtklassement einnimmt. „Nachdem der Masterplan für die erste Woche nicht aufgegangen ist, wird Bora den Ruhetag nutzen, um die Taktik für die nächsten zwei Wochen festzulegen“, sagte Weispfennig.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.