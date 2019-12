Solch ein Trikot mit den Autogrammen der Spieler wird derzeit für die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER versteigert. (nordphoto / Ewert)

Endspurt bei der WESER-­KURIER-Versteigerung, deren Erlös der Weihnachtshilfe zugutekommt. Dabei geht es um ein aktuelles Werder-Trikot und einen Werder-Ball mit den Unterschriften von allen Spielern. An diesem Donnerstag können Sie noch bis 12 Uhr an der Versteigerung teilnehmen. So funktioniert's: Schicken Sie eine Mail an sport@weser-kurier.de mit der Betreffzeile „Versteigerung“ und dem Gebot für das Trikot oder den Ball. Die Höchstgebote für das Trikot liegen bei 444,99 Euro, für den Ball bei 445,01 Euro.

Wer für die Weihnachtshilfe spenden möchte, kann auf das Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen einzahlen, Infos unter www.sparkasse-bremen.de/spendenportal.