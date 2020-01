Leidenschaft Baseball: Mareike Even liebt diesen Sport. (Frank Thomas Koch)

Ein bisschen verrückt ist es schon, das weiß sie selbst. Baseball­verrückt. Softballverrückt. Mareike Even spielte in der abge­laufenen Saison in vier verschiedenen Mannschaften gleichzeitig. Baseball-­Verbandsliga mit der zweiten und Landesliga mit der dritten Herrenmannschaft der ­Dockers. Mit den Damen tourte sie durch die erste Softball-Bundesliga mit den Hamburg Knights und durch die Verbandsliga mit den Bremen Dockers. Herren in Frauenteams sind ­verboten. Frauen bei den Herren, das geht – gut für Even.

Doch irgendwann wurde es zu viel. Nicht unbedingt die Trainingsbelastung, sondern vor allem die Fahrerei. „Da musste ich auf etwas verzichten“, sagt sie, „und das war leider die Bundesliga.“ Dabei ist ihr Leben auf Baseball ausgerichtet. Die Familie: geduldig, wenn das Spiel mal wieder vier Stunden lang dauert. Die Freundinnen (sofern nicht selbst aktiv): nachsichtig, wenn der Abend mal wieder im Vereinsheim ausklingt statt in der Disko. Ihr Freund: spielt selbst in der Baseball-Bundesliga. Even fuhr nur noch alle zwei Wochen zum Training nach Hamburg.

Aber Auswärtsfahrten nach Bonn, Tübingen und Karlsruhe kamen ja auch noch dazu. „Es tat schon weh, das aufzugeben. Aber es war auch finanziell nicht mehr drin.“ Denn von Baseball leben, das kann man in Deutschland nicht. Egal, wie gut man spielt.

Mit 18 Jahren verließ sie für ein Jahr ihre Heimatstadt Oldenburg in Richtung USA. Die Gegend war ziemlich ländlich, aber sportbegeistert. Dort lernte sie das Baseballspielen kennen und lieben. „Ich war so begeistert, dass ich in Deutschland unbedingt weitermachen wollte“, sagt sie. Als Handballerin musste Mareike Even sich erst an die neue Wurftechnik gewöhnen. Den Baseball wirft man in einer schnur­geraden Abwärtsbewegung, einen Handball eher seitlich. Das ist neu für Muskeln und Gelenke, das tut erst einmal weh. Und schlagen lernen musste sie ja auch noch. Doch ihr Abschied nach dem Schuljahr war deutlich schmerzhafter.

Nachts um zwei Brewers gucken

Aber Mareike Even hatte Glück. Der Kontakt zu ihrer Gastfamilie riss nie ab, und einen Baseballverein fand sie, zurück in Deutschland, auch in Oldenburg. Seitdem ist sie nicht mehr wegzudenken aus der überschaubaren Baseball-Gemeinde. „Man kennt sich“, sagt sie lapidar. Man kennt sie, wäre wohl genauso richtig. Es gibt nicht viele Frauen, die auch in Herrenteams spielen. Oder eine Hallenbaseball-Liga zur Überbrückung der spielfreien Zeit ins Leben rufen. Was man halt so macht, wenn die Saison der eigenen vier Teams beendet ist. „Wir wollten gerne auch im Winter durchspielen“, sagt sie. Dafür arbeitete sie gemeinsam mit Freunden ein Regelwerk aus. „Wir haben lange daran gesessen, und jetzt läuft es echt gut.“

Schläger und Lederball geben den Takt in Evens Leben vor. Wenn ihr Team, die Milwaukee Brewers, in den Play-Offs um den Titel der amerikanischen Major League Baseball spielen, stellt sie sich den Wecker. Nachts um zwei geht’s los, nach dem letzten Inning, einem Spielabschnitt, geht’s zur Arbeit. Dafür opfert sie gerne ihren Schlaf. Oder ihre Gesundheit. Wie damals, als ein scharf geworfener Ball ihr den Daumen brach, trotz Fanghandschuh. Sie ärgerte sich, denn eigentlich hatte sie „einen guten Tag, und am nächsten Tag wäre noch ein Softballspiel gewesen“.

Stattdessen verfolgte sie den Rest der Partie von der Bank aus und fuhr anschließend ins Krankenhaus. Klare Vorgabe: Verletzungspause. Doch so ganz ohne Ball ging es nicht. Sie trainierte trotzdem. Einhändig fangen, einhändig werfen, einhändig schlagen. Das geht, wenn man nur unbedingt will.

Der erste Homerun

Ob sie ehrgeizig ist? „Ja, sehr.“ Doch worauf arbeitet man hin, wenn man gerade erst die Bundesliga aufgeben musste? Evens Antwort darauf ist, sich neue Herausforderungen zu suchen. Seit einiger Zeit ist sie nicht nur ­Spielerin, sondern auch Trainerin der Soft­ballmannschaft, für die sie gleichzeitig spielt, „das ist schöner“. Und es gibt noch etwas zu erreichen. 2019 belegten sie den dritten Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft. „Aber irgendwann wollen wir auch mal gewinnen“, sagt sie.

Evens Wochenenden sind verplant. Soft- und Baseballspiele dauern meist mehrere Stunden. Das schreckt ab. „Viele Frauen ab einem gewissen Alter haben andere Vorstellungen davon, wie sie ihr Wochenende verbringen“, sagt sie. Ihr liegt das fern. Schließlich gebe es in ihrem Team sogar eine Mutter, die ihre Tochter seit jeher mit zu den Spielen nimmt. „Und wenn die Mama spielt, betreut das ganze Team.“

Mit wem sie auf dem Platz steht, ist ihr mittlerweile egal. Hauptsache spielen. Früher kam nur Baseball infrage. Männer seien zwar ruppiger, aber dafür weniger temperamentvoll als Frauen. Zum Softball musste sie deshalb lange überredet werden. „Jetzt bin ich bei beidem mit Herzblut dabei“, sagt Even. Überhaupt: Herzblut, das ist ein Wort, das immer wieder fällt und mit dem sich perfekt beschreiben lässt, was sie ausstrahlt, wenn man mit ihr über den Sport redet.

Auch als sie von ihrem schönsten Erlebnis erzählt: „Ich habe im letzten Jahr meinen ersten Homerun seit elf Jahren geschlagen – das ist schon etwas Großes.“ Ein Homerun, einen Ball also, der über den Zaun des Spielfeldes fliegt und so unerreichbar wird. Und wirklich besonders wurde es, als sie am Ende 2019 noch einen nachlegte. „Ich hatte das Glück, dass jemand mich dabei gefilmt hat. Das ist echt selten!“ Ob sie manchmal von Baseball träumt? Ja, manchmal schon, gesteht sie und lacht. Deshalb hat sie sich auch schon entschieden: Sie will noch lange weiterspielen, gerne bis sie 60 Jahre alt ist. Das ist möglich im Baseball – wieder gut für Even.

Zur Sache

Olympia ohne Deutschland

An den Olympischen Spielen in Tokio wird kein deutsches Base- oder Softballteam teilnehmen. Die letzte Chance vergaben die deutschen Baseball-­Herren, als sie bei der Europameisterschaft im September 2019 in Bonn und Solingen als Sechstplatzierte das Qualifikationsturnier für Olympia knapp verpassten. Dort setzte sich überraschend das Team aus Israel durch, das sich mit einem vierten EM-Platz qualifiziert hatte. Israels Baseballer sind damit erstmalig bei einem olympischen Turnier vertreten.

Klarer Favorit neben den Gastgebern aus Japan und dem letzten Titelträger aus Südkorea sind allerdings die Teams aus den USA. Allerdings mit einer Einschränkung: Die Profis aus der Major League Baseball (MLB) müssen für eine Teilnahme darauf hoffen, dass ihre Klubs sie abstellen. Denn die Saison der höchsten nordamerikanischen Baseball-Liga läuft regulär von Ende März beziehungsweise Anfang April bis mindestens zum September eines jeden Jahres und damit parallel zu den Spielen in Japan.

Im deutschen Baseball und Softballverband konzentriert man sich derweil auf die Spiele 2028 in Los Angeles (USA). Denn das nächste Gastgeberland Frankreich hat Base- und Softball für die Sommerspiele 2024 nicht unter die olympischen Disziplinen gewählt.