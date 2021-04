Beachvolleyballerin Kim Behrens. (Marius Becker/dpa)

Die Bremer Beachvolleyballerin Kim Behrens hat sich für zwei der demnächst drei aufeinander folgenden Weltranglisten-Turniere in Cancun/Mexiko einen Startplatz gesichert. Gemeinsam mit Sandra Ittlinger, mit der sie seit dieser Saison wieder antritt, schlägt sie sowohl beim am kommenden Freitag startenden ersten Vier-Sterne-Turnier von Cancun auf als auch beim dritten, das Ende des Monats beginnt. Mit Blick auf die Pandemie waren, um die Logistik einzuschränken, gleich drei Turniere der World Tour hintereinander nach Cancun vergeben worden. Deutschland stehen für die Serie des Weltverbandes FIVB derzeit jeweils vier Startplätze zu, der vierte wurde dabei in dieser Woche in verbandsinternen Ausscheidungsspielen ermittelt. Für Cancun Nummer drei waren Kim Behrens und Sandra Ittlinger bereits gesetzt, für Nummer eins und Nummer zwei mussten sie in Hamburg jeweils gegen das Team Victoria Bieneck/Isabel Schneider bestehen. Am ersten Tag siegten sie mit 2:1 (19:21, 21:14, 15:13) und sicherten sich damit das Startrecht für die erste Cancun-Woche. Im zweiten Cancun-Turnier werden dagegen Bieneck/Schneider auflaufen dürfen, sie besiegten dafür im zweiten Duell von Hamburg Behrens/Ittlinger ihrerseits mit 2:1 (25:23, 16:21, 15:13).

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hatte die nationalen Ausscheidungsspiele, die sogenannte Country Quota, vor dem Hintergrund eines Rechtsstreits mit Kim Behrens wieder eingeführt. Die Bremerin, die inzwischen in Den Haag lebt und für Blaubären TSV Flacht startet, hatte zusammen mit ihrer früheren Partnerin Cinja Tillmann den DVV wegen dessen Nominierungspraxis für internationale Turniere verklagt. Der Verband hatte nicht ausschließlich nach Rangliste nominiert, sondern zunächst seine Nationalteams gesetzt. In erster Instanz hatten Kim Behrens und Cinja Tillmann vor dem Frankfurter Landgericht gewonnen, ihnen steht demnach auch Schadensersatz zu. Derzeit läuft vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt das Berufungsverfahren, das der DVV nach der juristischen Niederlage angestrengt hatte. Laut OLG gibt es noch keinen Termin für die mündliche Verhandlung.