Behrens verpasst das Achtelfinale

Olaf Dorow

Im ersten von drei Weltranglistenturnieren in Cancun kam für die Bremer Beachvolleyballerin Kim Behrens und Partnerin Sandra Ittlinger nach Rang zwei in in der Vorrunden-Gruppe das Aus in der Hauptrunde.