Lennard Kämna vorneweg, hinter ihm nur die Begleitfahrzeuge: Der 24-jährige Fischerhuder feierte am vergangenen Freitag während der Katalonien-Rundfahrt seinen ersten Saisonsieg. (ROTH-FOTO)

Lennard Kämna: Ja, auf jeden Fall. Ich bin super happy, weil es für unser Team in diesem Jahr das erste Mal war, dass einer von uns als Erster über den Zielstrich gefahren ist. Das war wichtig fürs Team, aber auch für mich, um mir zu beweisen, dass meine Form stimmt.

Nee, brauche ich nicht, aber es ist relativ normal, dass man nicht bei jedem Ausreißversuch gleich erfolgreich ist. Ich bin eher überrascht gewesen, dass ich am Tag danach gewinnen konnte – manchmal braucht man auch 30 Versuche, um es zu schaffen.

Kann man so sagen.

Nein. Ich glaube, es ist bei jedem Rennfahrer, der oft in Ausreißergruppen unterwegs ist, so, dass er viele Anläufe braucht.

Der Stellenwert ist auch bei der Katalonien-Rundfahrt sehr hoch. Da war ein starkes Teilnehmerfeld am Start – das Rennen gehört zur höchsten Klasse, die man fahren kann. Aber klar, bei der Tour ist es noch ein anderes Level. Da sind die Allerstärksten dabei und in absoluter Topform. Hier waren auch die Stärksten dabei, aber bei einigen fehlt vielleicht noch mal ein Prozent, wie bei mir auch. Trotzdem habe ich mich über den Sieg sehr, sehr gefreut.

Mit Sicherheit. Ich freue mich auf die nächsten Rennen und hab' auf jeden Fall Bock.

Das habe ich die ersten drei Etappen auch getan. Aber Etappe drei ist nicht perfekt für mich gelaufen, da bin ich unter meinen Möglichkeiten geblieben. Und deshalb habe ich in Etappe vier...

...alles auf eine Karte gesetzt, mit viel Risiko gespielt und letztlich mein Gesamtklassement verloren. Aber das war für mich nicht schlimm. Ich hatte meine Taktik geändert, weil ich wenig Freude daran habe, um Platz zwölf oder 13 zu fahren. Ich habe mir gesagt: Jetzt fahre ich auf Etappenerfolge – und bin damit am Ende auch besser gefahren. Ein Etappensieg ist für mich mehr wert als ein zehnter Platz im Gesamtklassement.

Ich bin noch sehr weit davon entfernt, eine Rundfahrt zu dominieren. Das schaffen nur die Allerwenigsten. Eine Top-Ten-Platzierung wäre jetzt vielleicht möglich gewesen. Auf den Etappen vier und fünf habe ich mich jedenfalls deutlich besser gefühlt als vorher. Ich hätte mich wohl noch etwas weiter nach vorne fahren können. Auf jeden Fall liegt noch ein bisschen Arbeit vor mir.

Zum Beispiel war es nicht der schlaueste Move, was ich auf der vierten Etappe gemacht habe.

Im Ziel: Lennard Kämna jubelt über seinen jüngsten Etappensieg in Spanien. (ROTH-FOTO)

Das Streckenprofil war für eine so lange Alleinfahrt nicht gut. Und mein Abstand zu den Verfolgern war nicht groß genug – die haben mich immer an der kurzen Leine gehalten. Eigentlich war der Versuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aber er hat mir immerhin gezeigt, dass ich gute Form habe.

Auch da habe ich auf den letzten Kilometern ein, zwei kleine Fehler gemacht, die ich jetzt so nicht wieder machen würde. Man lernt mit jedem Finale, das man fährt. Das ist sehr wichtig für mich.

Es gibt im Radsport einen Leader – das ist der Mann fürs Gesamtklassement oder derjenige, für den auf einer bestimmten Etappe gefahren wird. Bei einer Sprintetappe beispielsweise ist das in unserem Team Peter Sagan. Und dann gibt es den Road Captain, der alles im Blick hat und der im engeren Austausch mit den Sportlichen Leitern ist. Seine Rolle ist vergleichbar mit der des Kapitäns einer Fußballmannschaft.

Nein, das ist keine Last. Ich fand das sehr nett von ihm. Er hat ja mit Paris-Nizza gerade selbst eine große Rundfahrt gewonnen. Ich fand's ganz witzig, dass er's gesagt hat. Vielleicht hat er damit ja auch ein bisschen von sich selbst ablenken wollen.

Als Nächstes stehen für mich am 21. April der Flèche Wallone, vier Tage später Lüttich-Bastogne-Lüttich und dann mit der Tour de Romandie die nächste Rundfahrt an. Ich habe also in den nächsten Wochen noch ein bisschen Zeit, um zu trainieren und an gewissen Dingen zu arbeiten.

Zur Person

Lennard Kämna (24)

fährt seit Januar 2020 fürs deutsche Team Bora-Hansgrohe, wurde im Vorjahr Etappensieger bei der Tour de France und in der vergangenen Woche bei der Katalonien-Rundfahrt. Der Profi begann in Bremen mit dem Radsport, wuchs in Fischerhude auf, ehe er nach Cottbus ging.

Zur Sache

Gelungener Saisonauftakt

Lennard Kämna ist in der vergangenen Woche mit der Katalonien-Rundfahrt in Spanien in die Saison 2021 gestartet. Mit ihm und Wilco Kelderman schickte das Team Bora-Hansgrohe zwei Fahrer mit Ambitionen auf eine gute Platzierung im Endklassement ins Rennen. Während der Niederländer nach den sieben Etappen Fünfter wurde, landete Kämna mit 18:45 Minuten Rückstand auf den Sieger Adam Yates (Großbritannien) auf Rang 31. Immerhin verbuchte der 24-Jährige bereits zu Saisonbeginn auf der fünften Etappe seinen ersten Sieg. Am Tag zuvor hatte ihn das Feld nach 100 Kilometer langer Alleinfahrt noch wieder eingefangen.