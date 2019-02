Antreiber und fünffacher Torschütze: Ben Hasbach (am Ball) hatte großen Anteil daran, dass die Knaben A des Bremer HC die ­Qualifikation für die DM-Endrunde ­geschafft haben. (Axel Kaste)

Am Ende war es dann auch eine Kraftfrage. Nach einer 1:0-Führung durch einen Siebenmetertreffer von Niklas Tecklenburg verloren die A-Knaben des Bremer Hockey-Clubs das Endspiel um die nordostdeutsche Meisterschaft gegen den Braunschweiger THC noch mit 1:5. Der erhoffte Titelgewinn in eigener Halle war dahin, doch die Köpfe der Spieler gingen nach dem Abpfiff nur kurz nach unten – dann wurde schon wieder gelächelt. Und das zu Recht. Denn die Nachwuchsakteure der Jahrgänge 2004 bis 2006 hatten Tolles geleistet. Sie sind die zweitbeste Mannschaft im Nordosten der Republik – und sie haben das Ticket zur Endrunde um die deutsche Hallen-Meisterschaft gelöst.

Wenn die acht besten Teams aus Deutschland am 2./3. März zur Endrunde der Knaben A in Dürkheim zusammenkommen, um den Meister 2019 zu ermitteln, ist also auch der Bremer HC dabei. Endlich mal wieder dabei, darf man ergänzen. Immerhin ist es mehr als drei Jahrzehnte her, dass der BHC in diesem Altersbereich bei einer DM vertreten war. 1978 war das, um genau zu sein. „Das ist ein großartiger Erfolg“, sagte BHC-Trainer Richard Barlow. Der Engländer, der seit April vorigen Jahres beim Klub vom Heinrich-Baden-Weg als Vollzeittrainer arbeitet und seit Oktober für den kompletten männlichen Nachwuchsbereich verantwortlich zeichnet, war voll des Lobes für sein Team: „Wir haben uns unglaublich gut präsentiert!“

Die Vorbereitung auf diese Titelkämpfe war dabei aus Sicht des Ausrichters alles andere als optimal verlaufen. Mit Niklas Tecklenburg, Ben Hasbach, Paul Frieß und Tyl Heinemann hatten gleich vier Stammkräfte aus der Startformation grippebedingt in der Woche zuvor nur einmal trainieren können. Richtig auskurieren konnte sich dieses Quartett nicht, aber immerhin reichte die Zeit, um wieder einigermaßen fit zu werden. Mit Siegen gegen den Club an der Alster (3:0), immerhin die Talentschmiede des amtierenden deutschen Hallenmeisters im Herrenbereich, und den Großflottbeker THGC (3:1) gelang dem BHC zudem ein guter Einstieg in die Gruppenphase, die der Gastgeber schließlich trotz einer 1:2-

Niederlage gegen den Berliner SC als Erster beendete.

Gegner im Halbfinale tags darauf war der Bundesliganachwuchs des UHC Hamburg. Bei einem Sieg winkte neben dem Einzug ins Endspiel auch die Qualifikation für die DM-Endrunde – und für dieses Ziel gaben die BHC-Knaben noch einmal alles. Tyl Heinemann brachte die druckvoll startenden Gastgeber mit 1:0 in Front, und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich machten mit Niklas Tecklenburg und Ben Hasbach die an diesem Wochenende herausragenden Akteure im Dress der Roten den 3:1-Erfolg perfekt. Das Ticket für Dürkheim war damit gelöst und linderte die Enttäuschung über die anschließende Niederlage im Finale gegen Braunschweig.

„Wir haben eine gute Mischung und viel Qualität in dieser Mannschaft, da wachsen einige hoffnungsvolle Talente heran“, sagte Richard Barlow und ergänzte: „Für die Jungs ist die Qualifikation für diese Endrunde ein großer Schritt in ihrer noch jungen Laufbahn.“ Auf eben diese Endrunde, in der der BHC in Staffel B auf Uhlenhorst Mülheim, SC Frankfurt 1880 und TSV Mannheim trifft, wird der Brite das Team nun intensiv vorbereiten. Ein Ziel möchte Barlow derweil noch nicht formulieren. Er sagt: „Wir nehmen jedes Spiel an und schauen dann, wie weit es geht.“

Bremer HC: Helge Heuck, Tammo Willems - Lasse Davidsmeyer, Ole Frerichs, Paul Frieß, Paul Haberkern, Ben Hasbach, Tyl Heinemann, Jakob Jentschke, Emil Kook, Sebastian Lamare, Niklas Tecklenburg.