Alle Teilnehmenden suchen sich am 23. Januar 2021 zwischen 10 und 17 Uhr ihre Strecke einfach selbst aus und laufen für den guten Zweck. Der zuvor gewählte Sponsor oder die Sponsorin - egal ob Kumpel, Eltern oder eine Firma – spendet eine selbst gewählte Summe zum Beispiel einen Euro pro Kilometer an die Corona-Nothilfe der Diakonie Bremen, die viele wichtige Projekte für Wohnungslose und Menschen mit wenig Geld in Bremen während der Corona-Pandemie unterstützt. (mehr dazu unter www.diakonie-bremen.de/coronanothilfe)

Wer Lust hat beim Benefizlauf für die Corona-Nothilfe mitzumachen und somit gleich im neuen Jahr einen guten Vorsatz umzusetzen, kann sich online unter www.diakonie-bremen.de/benefizlauf registrieren oder eine E-Mail mit der eigenen Postadresse schicken an benefizlauf@diakonie-bremen.de. Auch eine telefonische Anmeldung unter (0421) 163840 ist möglich. Das Diakonische Werk Bremen e.V sendet dann allen Teilnehmenden per Post kostenlos ein Starterpaket mit allen Informationen, die die Läufer und Läuferinnen benötigen. Dazu gehört unter anderem eine „Startnummer“ sowie die Postkarte, auf der nach dem Lauf die gelaufenen Kilometer eingetragen und an das Diakonische Werk gesendet werden können. Der Sponsor oder die Sponsorin überweist den Spenden-Betrag nach deinem Lauf einfach direkt an das Diakonische Werk für die Corona-Nothilfe (IBAN DE66 5206 0410 0006 4075 10, Stichwort: Benefizlauf Corona-Nothilfe). Natürlich können Sponsoren eine Zuwendungsbescheinigung und Teilnehmende eine Teilnahmebescheinigung erhalten – für beides benötigt das Diakonische Werk die Postadressen.

Alle Teilnehmenden dürfen natürlich auch gerne auf Facebook oder Instagram auf deine Teilnahme beim Benefizlauf hinweisen - gerne mit dem #diakoniebremenläuft. Vielleicht motiviert das noch mehr Läuferinnen und Läufer mitzumachen!

Mehr Informationen

Kontakt: Regina Bukowski, Pressesprecherin: bukowski@diakonie-bremen.de

Telefon (0421) 1638417

www.diakonie-bremen.de | www.facebook.com/diakonie.bremen | twitter.com/DiakonieBremen