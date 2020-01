Benjamin Eta wechselt von Schwachhausen zum Bremer SV. (Frank Thomas Koch)

Das ist mal eine Überraschung: Der Bremer SV und Benjamin Eta haben sich auf eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geeinigt. Eta trainiert noch den TuS Schwachhausen, mit dem er derzeit auf Platz zwei der Bremen-Liga liegt. "Für mich ist im Sommer der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich als Trainer bei einem ambitionierten Verein weiterzuentwickeln", erklärte Eta in einer Pressemitteilung des BSV. Und weiter: "Ich hatte bislang eine tolle Zeit bei TuS Schwachhausen und möchte die aktuelle Saison nun mit meiner Mannschaft möglichst erfolgreich abschließen.

Am Panzenberg freut man sich auf den neuen Trainer und neue Impulse. „Wir haben zuletzt häufiger betont, dass wir in der kommenden Saison wieder in den Kampf um die Meisterschaft sowie um den Pokalsieg einsteigen möchten“, sagte Alfons van Werde, zweiter Vorsitzender des Bremer SV. „Aus unserer Sicht passt Benjamin Eta perfekt zum Bremer SV und er hat in den letzten Jahren bei TuS Schwachhausen mit seiner Arbeit bewiesen, dass er seine Mannschaft an die Spitze der Bremen-Liga führen kann.“ Die Gespräche mit dem TuS Schwachhausen seien offen und fair verlaufen, erklärte der BSV in der Mitteilung.