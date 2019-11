Gegen den Ball, gegen den Verband: Billardspieler und -vermarkter Nils Johanning. (Nils Johanning)

Dass der Verein Bremer Billardfreunde sich derzeit viele Freunde im Billard macht, lässt sich nur mit gewissen Einschränkungen behaupten. Ein Turnier, das ab 20. November für vier Tage im Weserpark ausgerichtet und dann auch gleich das größte Billard-Turnier Deutschlands werden soll, ist zu einem großen Billard-Problem geworden. Wer dort mitspielt im Weserpark, geht ein großes Risiko ein. Ihm drohen Sanktionen.

Es geht im Kern um eine Disziplin, die in China äußerst beliebt ist: Chinese Eight-Ball. Vereinfacht gesagt, ist es eine Variante, die aus einer Mischung aus Pool und Snooker besteht. Der Bremer Spieler und Sportvermarkter Nils Johanning ist – auch vereinfacht gesagt – seit einiger Zeit recht aktiv dabei, Eight-Ball in Europa zu etablieren. Er sieht da sehr großes Potential. Die Bremer haben schon spezielle Tische in China geordert. Und haben bei der Deutschen Billard-Union (DBU) eine Genehmigung für ein Chinese-Eight-Ball-Turnier in Bremen beantragt.

Das war der Ausgangspunkt des bestehenden Konflikts, denn: Die DBU lehnte es ab, dem Bremer eine Genehmigung zu erteilen. „Wir wollen kein Paralleluniversum haben“, sagt DBU-Präsident Helmut Biermann. Sein Verband habe die Hoheit über den Sportbetrieb. Aus seiner Sicht sei es ein Eingriff in diese Hoheit. Eine Konkurrenz-Veranstaltung mit vornehmlich kommerziellen Interessen. Es werde versucht, mithilfe eines Investors aus China ein Turnier an der DBU vorbei zu organisieren. Letztlich, so die Sicht des Verbandschefs, gehe es doch vor allem darum, einen künstlichen Bedarf zu erzeugen und Tische verkaufen zu können.

Johanning und seine Mitstreiter hatten die International Chinese Eight-Ball-Association Germany (ICEA) gegründet, die nun statt des Vereins Bremer Billardfreunde als Veranstalter im Weserpark auftritt. Biermann sagt: „Nehmen DBU-Sportler daran teil, werden sie gesperrt.“ Das sei die klare Position des Verbandes. Davon werde der Verband „kein Jota“ abweichen. Und befände sich im Einklang mit anderen Verbänden.

Dann werde es wohl zum Rechtsstreit kommen, sagt Johanning. Er beziehungsweise die ICEA hätten den Verband aufgefordert, die angedrohten Sanktionen gegen die Spieler zurückzunehmen. Falls dies nicht geschehe, werde dem Verband von den Anwälten eine Schadensersatzklage angedroht. Falls dann immer noch nichts passiere, werde die Klage eingereicht. Für Biermann sind das „alles nur Drohgebärden“. Einer Klage sehe er gelassen entgegen. „Wir sind uns unserer Rechtsposition sicher“, sagt er. In die Gegenrichtung laufe bereits eine Klage vor dem Landgericht Köln. Weil die ICEA der Aufforderung zu einer Unterlassungserklärung nicht nachgekommen sei.

Die Sackgasse, in der die Angelegenheit steckt, wird am ehesten vielleicht dadurch deutlich, dass sich Verband wie Veranstalter auf dieselben Leidtragenden berufen. Auf die Sportler. Der Verband beschneide die Freiheit der Spieler, argumentiert Johanning. Der Veranstalter benutze die Spieler, argumentiert Biermann. Der Veranstalter wisse genau, dass demjenigen eine Sperre drohe, der bei dem Turnier mitspiele. Man gaukle den Spielern vor, dass das Recht auf ihrer Seite sei und sie nichts zu befürchten hätten.

Johanning beruft sich auf einen Beschluss der Europäischen Kommission vom Dezember 2017. Darin stellt die Kommission fest, dass die Bestimmungen der Internationalen Eisschnelllauf-Union (ISU) gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen. Die ISU hatte Sportler mit harten Sanktionen belegt, weil sie an von der ISU nicht genehmigten Wettkämpfen teilgenommen hatten.

Biermann sagt, es würde sich im Fall der Billardspieler aber um Amateursport handeln und nicht um Profitum. Man dürfe nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das EU-Urteil habe keine Relevanz im aktuellen Streitfall. Der im Übrigen kein Einzelfall sei. Gerade erst habe der Welt-Billardverband 150 Karambol-Spieler gesperrt, die an einem kommerziellen Turnier in Korea teilgenommen hatten. Der organisierte Sport sei nicht bereit, sich kannibalisieren zu lassen. „Wir lassen uns nicht von irgendjemandem in den Sportbetrieb hineinpfuschen“, sagt er.

Für das Eight-Ball-Turnier im Weserpark haben sich laut Nils Johanning Spieler aus 15 Nationen angemeldet. So viel Preisgeld wie in Bremen würden bei keinem anderen Billard-Turnier in Deutschland ausgeschüttet. Insgesamt seien es rund 15 000 Euro. Dem Sieger winke eine Prämie von 5000 Euro, dazu käme eine Reise nach China. Dabei handele es sich um einen Start beim Masters-Finale, in dem die besten 32 Spieler um eine Siegprämie von umgerechnet rund 130 000 Euro kämpfen. Bremen sei das dritte von drei europäischen Qualifikationsturnieren für das Finale in China. In einem Ranking liege er selbst auf Rang vier. Er selbst habe auch noch Chancen auf einen China-Start. Sollten die Verbände die angedrohten Sanktionen zurücknehmen, würden rund 200 Spieler im Weserpark antreten. Andernfalls wäre mit 50 bis 60 Spielern zu rechnen.

Nun ja, sagt Präsident Biermann. Mal sehen. Man habe sich das bei dem Eight-Ball-Turnier in der Schweiz angeschaut. Da seien es schließlich 29 Spieler gewesen. „Und Nils Johanning“, sagt er, „spreche ich jegliche Kompetenz ab.“ Nicht auszuschließen, dass Johanning der Erste sei, der nach dem Bremer Turnier gesperrt werde.