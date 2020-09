Gute Arbeit: Lennard Kämna war bis kurz vor Schluss bei seinem Kapitän Emanuel Buchmann. (Frank Koch)

Auf der vierten Etappe waren Lennard Kämna und seine Mitstreiter vom Bora-Hansgrohe-Team eher defensiv und kraftsparend unterwegs. „Das ist sicherlich Teil des Plans und auch absolut verständlich“, sagt Experte Erik Weispfennig mit Blick auf Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann, die bekanntlich beide angeschlagen in diese Tour gegangen sind. Weispfennig gefällt diese Gangart, denn „die Tour dauert ja immer noch fast drei Wochen“. Zwar verlor Teamkapitän Buchmann auf dem Weg zur Bergankunft in Orcières-Merlette neun Sekunden auf den Etappensieger Primoz Roglic, das sei aber „kein Beinbruch“. Bei diesem ersten „Schlagabtausch der Gesamtklassementfahrer“ bescheinigt Weispfennig dem Bremer Radprofi Kämna einen guten Helferjob, „Lennard hatte gut zu tun und war bis drei Kilometer vor dem Ziel bei seinem Kapitän“. Danach sei das Tempo zu hoch geworden. Kämna kam letztlich als 59. und mit einem Rückstand von 3:59 Minuten ins Ziel, in der Gesamtwertung liegt der 23-Jährige jetzt auf Platz 62. Auf der fünften Etappe an diesem Mittwoch sind wieder die Sprinter gefragt. Über 183 Kilometer von Gap nach Privas warten nur zwei Berge der vierten Kategorie auf die Fahrer, „da geht es für Lennard darum, heil durchzukommen“, sagt Weispfennig.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.