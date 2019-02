Susanne Albers (links) hat einst gegen den Willen ihrer Mutter mit Kampfsport begonnen. Noch heute betreibt sie Taekwondo. Kirsten Schüller liebt Aikido. (Karsten Klama)

Alle Augen sind auf sie gerichtet. Ansage, Bewegungsabfolge, sie macht vor, alle anderen machen nach. Bis sie Meisterin ihres Fachs Taekwondo wurde, hat Susanne Albers einige Vorurteile aus dem Weg räumen müssen. Schließlich gilt ihre Leidenschaft seit je her dem Kampfsport – und das sei doch eigentlich so gar nichts für Frauen. Das zumindest war nicht nur die gesellschaftliche Meinung, sondern auch die ihrer eigenen Familie.

Als Schulkind entdeckte Albers ein Buch von Albrecht Pflüger im Schreibtisch des großen Bruders. Der Titel: „Karate perfekt“. Der Bruder war nie im Kampfsport aktiv, aber die Bilder faszinierten ihn und somit auch die kleine Schwester. Doch die wollte mehr als nur Bilder angucken und meldete sich schließlich mit 14 heimlich in einem Karatekurs an, weil besonders ihre Mutter das Mädchen nicht im Kampfsport wissen wollte. „Aber ich hab' mich beim Kampfsport Zuhause gefühlt“, erzählt sie. Den Trainingsanzug deponierte die Schülerin bei Bekannten. Nach etwa neun Monaten flog der Schwindel auf und die Mutter verdonnerte sie zu einem sechsmonatigen Tanzkurs verdonnert. „Das war furchtbar für mich und für die anderen“, sagt sie. Mit 16 durfte sie schließlich auch von der Mutters Seite aus einen Kampfsport ausüben, der Aspekt der Selbstverteidigung hatte überzeugt. Und so begann sie mit Judo bei Trainerlegende Dieter Schittkowski. Von den 38 Judoka in ihrer Trainingsklasse waren 36 männlich, erzählt Susanne Albers.

Ende der Siebzigerjahre waren es immerhin schon vier oder fünf Mädchen in der Gruppe, mit denen Susanne Albers eine Mädchenmannschaft gründete, um zu Wettkämpfen zu fahren. „Frauen waren zu der Zeit noch Exoten im Kampfsport“, erzählt die Sportlerin. Ihren ersten Kampf bei einem Wettbewerb hatte sie gegen eine Sportlerin, die aus Mangel an Konkurrenz rund zehn Jahre lang durchgehend Landesmeisterin war. Über ihren späteren Ehemann Wolfgang kam Susanne Albers zum Taekwondo, mit dem sie ebenfalls erfolgreich bei Wettkämpfen startete. Inzwischen hat sie sich ganz dieser koreanischen Kampfkunst verschrieben.

Ganz andere Erfahrungen hat Aikido-Kampfsportlerin Kirsten Schüller gemacht. Um Wettkampf ging es Kirsten Schüller nie. Sie begann im Rahmen des Hochschulsports mit Karate bei Elke von Oehsen vom TV Eiche Horn. „Ich war einfach nur neugierig“, erzählt sie. Stirnrunzeln oder gar Abneigung erfuhr sie dabei nicht. Es sei wohl aber ohnehin eine Zeit gewesen, in der Kampfsportarten zum Trend wurden. Ihre Neugierde brachte sie in Kontakt mit einer sehr netten Truppe, wie sie sagt, und das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass sie rund sechseinhalb Jahre dem Sport treu blieb. Mitte der Achtzigerjahre war das, als sie eine von drei Frauen in der Trainingsgruppe war. Dass sie bei einer Meisterin trainierten, war schon etwas besonders. Dass sie Karate machte, habe nie wirklich etwas mit dem Wunsch nach Selbstverteidigung zu tun gehabt. Auch jetzt seien es vor allem die Menschen, mit denen sie trainiert, die sie weitermachen lassen. Nachdem Karate nicht mehr so viel Spaß machte, probierte sie sich in verschiedenen anderen Sportarten wie Reiten, Bauchtanz oder Tauchen. „Aber ich habe eine Affinität zu Kampfsport“, sagt Kirsten Schüller. Diese Affinität brachte sie 2009 erneut auf die Matte.

Sie hatte in der Zeitung von Michael Bürger gelesen, der in der japanischen Schwertkunst Iaido Deutscher Meister wurde. Sie wollte den Sport kennenlernen, irrte sich in der Tür und landete beim Aikido. Davon war sie so angetan, dass sie gar nicht erst nach der richtigen Tür suchte. Vor allem eine Frau war dabei, die sie von Anfang an faszinierte. Barbara Skaberne bewegte sich mit so einer Eleganz, Ästhetik und Leichtigkeit, schwärmt Kirsten Schüller noch heute. Und je mehr sie über den Sport lernte, umso mehr verliebte sie sich in ihn. „Aikido ist eine intellektuelle Herausforderung“, sagt sie. Es seien die fließenden Bewegungen, die es mehr zu einer Kunst als einem Kampf machen. Dazu kommt eine mentale Entwicklung, die so ziemlich alle Kampfsportler durchlaufen und die sich für viele auf andere Bereiche ihres Lebens auswirkt. „Aikido ist für mich untrennbar mit einer deeskalierenden Sicht auf krisenhafte Situationen verbunden: Wie kann ich mein Gegenüber durch mein Verhalten dazu bewegen, in einer spannungsgeladenen Situation einen gemeinsamen Weg aus der Krise zu finden“, beschreibt Kirsten Schüller ihre Erfahrung.

Was Susanne Albers an Karate, später Judo und seit vielen Jahren schon Taekwondo fasziniert, ist die Bewegungsvielfalt, sagt sie. Fitness und Athletik machen bei dem dynamischen Kampfsport eine ganze Menge aus und halten die Sportler in Form. „Ich wünsche mir, dass ich bis zum letzten Atemzug Taekwondo machen kann“, sagt Susanne Albers. Ihren Sport und da vor allem die Selbstverteidigung hat sie über die Jahrzehnte reflektiert und angepasst. Und den Beitrag „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“ im bei Cornelsen erschienenen Lehrbuch „Ringen und Kämpfen“ geschrieben.

Es seien allerdings die Frauen selbst, die sich noch immer häufig ein Korsett umlegen würden: nett aussehen, nett rüber kommen, bloß nicht laut werden. Susanne Albers wünscht sich, dass Frauen sich aufrecht machen und klar sagen, was sie wollen oder eben auch nicht. Das versuche sie, in ihren Trainingseinheiten rüberzubringen. Offenbar hat sie damit Erfolg: Bei Bremen 1860, wo sie unterrichtet, beträgt der Frauenanteil in der Taekwondo-Abteilung rund 60 Prozent. Das ist ungewöhnlich im Kampfsport. Aber Susanne Albers ist eben auch eine ungewöhnliche Kampfsportlerin.

Zur Sache

Kampfsportarten vermitteln innere Lehre

Als Budosportarten werden japanische Kampfkünste, wie beispielsweise Karate oder auch Karate-do, Judo, Iaido, Aikido oder auch Sumo, bezeichnet. Budo kann grob mit Militärweg oder Kriegsweg übersetzt werden. Die Wortendung „do“ steht dabei immer für „Weg“ und verdeutlicht, dass diese Sportarten neben der Kampftechnik auch eine innere Lehre oder Philosophie vermitteln.

Da Taekwondo aus Korea stammt, gehört dieser Kampfsport formal nicht dazu. Ihn verbindet mit den japanischen Kampfkünsten eine ebenso geistige wie kampftechnische Ausrichtung. Die fünf Sportarten bauen auf verschiedenen Säulen auf, die neben Selbstverteidigung beispielsweise auch Grundtechniken und Formenläufe, Poomse oder Kata genannt, beinhalten. Die Kampfsportarten unterscheiden jeweils verschiedene Stile und Schulen, von denen je eine gezielt bei Bremen 1860 unterrichtet wird.

In dem Sportverein gibt es verschiedene Trainingszeiten für Kinder und Erwachsene sowie für Anfänger und Fortgeschrittene, wobei sich Einsteiger mit langjährigen Kampfsportlern auch mal mischen können. Informationen zu Trainingszeiten und Gästeausweisen gibt es auf www.bremen1860.de sowie von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr im Baumschulenweg 6 unter Telefon 21 18 60 oder E-Mail info@bremen1860.de.