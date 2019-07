Stark verstärkter Kader: Trainer Denis Spitzer will mit seinem Blumenthaler SV unter die ersten drei in der Bremen-Liga. (Christian Kosak)

Bremen. Er ist wieder im Gespräch, und damit ist zumindest schon mal ein Zwischenziel erreicht: Wenn sich die Experten über die kommende Bremen-Liga-Saison unterhalten, dann fällt auch immer der Name des Blumenthaler SV. Als Topfavorit werden die Nordbremer zwar nicht gehandelt, diese Rolle scheint dem FC Oberneuland reserviert. Aber wenn es um die Mannschaften geht, die oben mitspielen, dann ist das Team von Denis Spitzer immer dabei. „Ich spüre auch die pure Vorfreude“, sagt der 32-Jährige. Seine positive Erwartung und das gestiegene Ansehen des letztjährigen Siebten haben den gleichen Hintergrund.

Dem Blumenthaler SV wird vor allem deshalb eine Menge zugetraut, weil er sich deutlich verstärkt hat. Es liegen einige beeindruckende Transfers hinter diesem Verein. In Malte Tietze, Tim Pendzich und Mechak Nankishi wechselten allein drei Spieler vom amtierenden Meister Bremer SV – Letzterer brachte noch seinen Cousin Yves Mfumu mit, einen Stürmer vom Drittliga-Aufsteiger ­Viktoria Köln. Daneben kamen sechs weitere Kicker mit mehr oder weniger bekannten ­Namen. Für Denis Spitzer steht jedenfalls schon mal fest, dass auch Mario Vukuja (VFL Oldenburg), Dennis Jordan (FC Hagen ­Uthlede), Andy ­Ramirez (SG Aumund-Vegesack), Dominik Willkomm (Hansa Schwanewede ) sowie Lars Janssen und Sebastian ­Kurkiewicz (beide TB Uphusen) der Mannschaft sehr weiterhelfen werden. „Wir sind wesentlich besser aufgestellt als im Vorjahr“, sagt der Trainer.

Die Neuen des Blumenthaler SV haben es also in sich. Wie stark der Kader der Nordbremer ist, macht auch der Fall von Leon Krämer deutlich: Angesichts der neuen Konkurrenz besaß er in Blumenthal keine Perspektive mehr. Also griff der FC Oberneuland zu und sicherte sich die Dienste des jungen Stürmers. Was muss das nur für ein Kader sein, der Kicker ausmustert, die der von allen als Favorit auserkorene Pokalsieger gern aufnimmt? „Alle denken, wir sind neureich“, sagt Denis Spitzer lachend.

Und dann zählt der Trainer auf, welche Zugänge eine Vergangenheit beim Blumenthaler SV haben, also in den vergangenen Jahren oder wenigstens der Jugend mal am Burgwall gekickt haben – bis auf Mechak Nankishi und Yves Mfumu sind das alle Neuen. „Sie haben wieder Bock auf Blumenthal“, sagt Sportwart Rainer Raute zu den vielen Rückkehrern. Hinter dem ­Verein, einst wie selbstverständlich ein Titelanwärter, liegen ein paar schwierige Jahre. Erst unter Denis Spitzer polierte das Team im Verlauf der letzten Spielzeit sein Image auf: Mit attraktiven Offensivfußball avancierte der Blumenthaler SV zur viertbesten Rück­rundenmannschaft und machte so viel Boden gut.

„Und so wie es eine Negativ-Spirale gibt, gibt es eben auch eine Positiv-Spirale“, erklärt Raute die neue Lust auf Blumenthal. Mit Reichtum habe das nichts zu tun. Das betont auch Peter Moussalli, langjähriger Macher und seit dem Februar auch Präsident des Vereins: „Viele Spieler hätten woanders mehr Geld verdienen können, bei uns ­überzeugt das familiäre Konzept, und das sieht auch die Hilfe bei Jobs, Auto oder Wohnung vor.“

Insofern dienen Sebastian Kurkiewicz und Yves Mfumu, die vielleicht spektakulärsten Neuzugänge, als gute Beispiele: Kurkiewicz, der einst in der Blumenthaler Jugend antrat, wohnt in Schwanewede und wird schon bald Vater – für ihn lag es nahe, zukünftig wieder in der Heimat anzutreten; Mfumu lockte der Verein dagegen mit einem Job in der Firma von Peter Moussalli nach Blumenthal. „Es bieten sich sogar jetzt noch Spieler an, ich muss ihnen absagen“, so Denis Spitzer. Offenbar gilt der Blumenthaler SV derzeit als ziemlich sexy. Das spricht für eine komfortable Situation. Aber klar ist natürlich auch: Ein guter Kader ist allenfalls die Voraussetzung für den Erfolg. Eine Garantie ist er dagegen nicht. „Wenn der Trainer die richtigen Leute findet, sind wir konkurrenzfähig“, sagt Peter Moussalli.

Das ist nun also die wichtigste Aufgabe: Aus einem starken Aufgebot eine starke Mannschaft zu formen. Denis Spitzer ist sich sicher, dass er das hinbekommen wird. Schon bald soll eine erste Elf für Siege sorgen. Aber weil der Trainer „nicht viel von Rotation hält“, scheint das eine Problem vorprogrammiert: Was tun mit den ambitionierten Spielern, die nicht zum Zuge kommen? „Das wird sich ergeben“, sagt Spitzer – und schließt nicht aus, dass es in den kommenden Monaten zu „Veränderungen“ kommt. „Die heutige Jugend ist ja eher Ich-bezogen und sieht nicht den Erfolg, wenn sie selbst auf der Bank sitzt.“

Unzufriedenheit im Kader zählte schon immer zu den möglichen Schattenseiten einer an sich guten Entwicklung. Genauso wie eine gestiegene Erwartungshaltung. Diese gilt allerdings auch für den Trainer selbst. „Wir brauchen da nicht um den heißen Brei herumreden: Mit dieser Mannschaft ist ein Platz unter den ersten Dreien Pflicht“, sagt Denis Spitzer.

Zur Sache

Startprogramm für Fortgeschrittene

Der Spielplan will es, dass sie beim Blumenthaler SV wohl schon sehr bald wissen, wie stark die neue Mannschaft tatsächlich ist. „An den ersten Spieltagen brummt es, entweder sind wir oben dabei oder es ist fast schon gelaufen“, sagt Rainer Raute, der Blumenthaler Sportwart. Der Auftakt gegen den BSC Hastedt (3.8.) dürfte noch zu den machbaren Aufgaben zählen. Doch dann stehen nacheinander der TuS Schwachhausen (6.8.), der Bremer SV (16.8.), der FC Oberneuland (24.8.) und das Derby gegen die SG Aumund-Vegesack (31.8.) auf dem Programm. „Danach wissen wir, wo die Reise hingeht“, findet Trainer Denis Spitzer. Im Lotto-Pokal verhält es sich wohl ganz ähnlich: Nachdem Blumenthal gegen den TSV Insum (11.8.) gute Chancen ausgerechnet werden, könnte bereits in der zweiten Runde der Bremer SV warten. Der Pokalfinalist des letztjährigen Wettbewerbs steht in der ersten Runde gegen den Gehörlosen SV nämlich ebenfalls vor einer vermeintlich leichten Aufgabe.