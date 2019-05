Bremen. Mit diesem Auswärtserfolg ist der Blumenthaler SV nicht mehr aus den Top Acht der Fußball-Bremen-Liga zu verdrängen und hat sich erneut für das Hallen-Masters qualifiziert. Allerdings war es ein „harter Kampf“ für die Gäste, wie ihr Trainer Denis Spitzer nach dem Abpfiff feststellte. Dem frühen 1:0 für die Gastgeber durch Dennis Boachie, der den Ball nach einer Kombination über Tom Mittmann und Pascal Nordmann ins Netz spitzelte (17.), hätte das 2:0 folgen könne, doch Blumenthals Dario Cordes lenkte einen Schuss noch gegen den Pfosten (22.). Vinzenz van Koll (34.) und Jan-Luca Warm (40.) drehten die Partie bis zur Pause, Kai Tönsmeyer glich aus spitzem Winkel aber wieder aus (54.). Dann traf Blumenthals Torjäger Jonathan Bondombe-Simba am langen Pfosten stehend per Kopf zum 3:2 ins Habenhauser Tor, was letztlich verdient war (82.). Nach Gelb-Rot gegen HFV-Akteur Luca Dominik Mauritz (88.) erhöhte Jannik Stein in der ersten Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit durch Vinzenz van Koll auf 4:2.