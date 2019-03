Der sichere Abstieg ist verschoben. Der SC Borgfeld hat in der Fußball-Bundesliga der B-Junioren beim 1. FC Union Berlin den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim 2:0 (1:0-)Sieg traf Emir Basar schon nach weniger als 60 Sekunden vom Punkt, nachdem Felix Westphal unfair im gegnerischen Strafraum gestoppt wurde – Christopher Quast hatte wunderbar quer gelegt zum 1:0 (1.). Anschließend hatten die Gäste Glück, dass die „Eisernen“ aus einem klaren Chancenplus nicht zum Ausgleich kamen. In der zweiten Halbzeit brachte Borgfeld-Trainer Burak Bahar dann Leandro Almeida, der auf Vorlage von Noel Dähne wunderbar zum 2:0-Endstand traf. „In der zweiten Halbzeit hatten wir in jeder Phase vollen Zugriff. Endlich haben wir uns belohnt“, sagte ein zufriedener Bahar.