Aber auch die weiteren Ergebnisse der Neustädter konnten sich sehen lassen. In Hamburg-Reinbek belegte Bounce and Boogie im „Mini-Solo-Ballett“ den fünften Platz, im „Jazz-Show-Dance-Mini“ Rang drei, im „Kinder-Solo-Ballett“ Platz vier Platz und zwei fünfte Ränge, in „Freie-Variation-Ballett-Solo-Adult“ den vierten Rang, im „Modern-small-Group-adult“ Platz zwei und im „Kinder-kleine-Gruppe-Ballett“ die fünfte Position.

Die Bestplatzierten aus allen Regionalwettbewerben werden zum deutschen Ballettwettbewerb in München eingeladen. Die Neustädter hoffen, sich dafür qualifiziert zu haben, um dann nach München fahren zu dürfen. Trainerin Vanessa Adams ist zufrieden und stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge bei ihrem ersten Regionalwettbewerb Nord in Hamburg.