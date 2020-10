Kapitän Timo Schröder tritt mit seinem Team BC Strikees Bremen erneut in der Bowling-Bundesliga an. Mindestens Platz vier soll am Ende dabei herausspringen. (Christina Kuhaupt)

Neuer Spielmodus, neues System: Die Bowling-Bundesliga steht zum Saisonauftakt am Sonnabend vor einer Zäsur. Die passiert nicht ganz freiwillig, denn der bisherige Spielmodus ist in Pandemiezeiten nicht umsetzbar. Auf Bremen hat der neue Modus einen ganz konkreten Einfluss: Erstmals wird der heimische Bundesligist BC Strikees Heimspiele austragen.

Nach geschlossenen Bowlinghallen und abgesagten Meisterschaften musste sich der Sport neu sortieren. Das hat er nun gemacht. Das heißt für die Strikees, dass sie fünf Spiele auf der gleichnamigen Bowlingbahn in Findorff bestreiten werden. Fünf weitere Spiele finden auswärts statt. Damit wächst der Kalender von sechs auf zehn Spieltage. Bisher trafen sich alle zehn Bundesligisten sechsmal im Jahr auf verschiedenen Bowlingbahnen in der Mitte der Republik. Dort spielte jeweils jedes Team gegeneinander.

„Das geht in der aktuellen Zeit natürlich nicht, es wären zu viele Menschen“, erklärt Timo Schröder, Kapitän der Strikees. Fünf Spieler pro Team, meist zwei Ersatzspieler, Betreuer und manchmal noch Familienangehörige – und all das doppelt, da die Damenbundesliga, in der die Strikees auch vertreten sind, parallel spielt. Da kämen schnell über 100 Personen zusammen.

Das ändert sich nun, vorerst nur für die kommende Saison. Die Sammelspieltage werden durch Heim- und Auswärtspartien ersetzt. Dazu wurde die Bundesliga in zwei Divisionen, Nord und Süd, aufgeteilt. Die Divsionssieger spielen den Deutschen Meister nun in einem Finale aus. Dadurch sollen weite Fahrten und ein zu großer Spielplan vermieden werden. Denn: Da es in der abgebrochenen Saison 2019/2020 nur Aufsteiger gab, ist die Liga auf zwölf Mannschaften angewachsen.

Das neue System hätte allerdings zur Folge, dass Spieltage deutlich kürzer würden. Selbst in einer Nordliga bliebe die Frage: Lohnt es sich, für eine Partie Bowling von Bremen nach Berlin zu fahren? Die Deutsche Bowling-Union (DBU) antwortet mit koordinierten Spieltagen – so spielt der BC am selben Wochenende erst in Berlin und anschließend in Eisenhüttenstadt – und mit einem neuen Spielmodus.

Bisher spielten in einer Partie alle fünf Spieler einer Mannschaft gleichzeitig gegeneinander. Alle Würfe eines Teams wurden zusammengerechnet. Das dauerte im Schnitt 75 Minuten. Nun setzt die DBU auf ein Satz-Konzept, ähnlich wie beim Tennis. Das bedeutet: Die Teams treffen in unterschiedlichen Konstellationen, unter anderem Doppels und Trios, aufeinander. Das verändert das gesamte Spiel. „Es gibt häufiger den wichtigen letzten Wurf, und der Rhythmus ist anders: Das erfordert mehr Konzentration“, erklärt Strikees-Kapitän Schröder. Wer die meisten Spiele an einem Spieltag gewinnt, bekommt Wertungspunkte. Einen Bonus- oder Trostpunkt erhält die Mannschaft, die in allen Spielen die meisten Kegel, genannt Pins, umgeworfen hat. Schröder ist sich sicher, dass das die Spieltage interessanter macht. Bisher habe man oft mit mindestens einem Mitspieler mit gleichem Spielstil auf der Bahn gestanden, mit dem man sich abstimmen konnte. Das ist nun nicht mehr gegeben. Zudem werde es mehr Entscheidungen in schnellerer Taktung geben. Statt 75 dauere ein Spiel jetzt nur noch gut 20 Minuten, schätzt er. Das könnte für Zuschauer interessant sein. Die sind zum Auftakt allerdings nur in begrenzter Zahl zugelassen, eine genaue Zahl konnte Schröder nicht nennen. Schätzungsweise sind nicht mehr als 40 Besucher möglich. Mit einem großen Ansturm rechnet Schröder aber ohnehin nicht. Bowling ist bisher kein Publikumssport – zumindest in Deutschland.

Das letztjährige Team der BC Strikees Bremen ist auch das künftige (v.l.): Andre Schröder, Frank Stauss, Holger Ohlrogge, Christian Kothe, Eike Kabowski, Timo Schröder. Nicht auf dem Bild: Ralf Gräwe, Dustin Bartel, Harald Ohlrogge. (BC Strikees Bremen)

„In Schweden gibt es bereits ein ähnliches System. Da hat sich eine richtige Fankultur entwickelt“, sagt Schröder. Eine breite Unterstützerszene habe hierzulande nur die Mannschaft aus Premnitz, die ihre Karten gar verlosen musste. „Sie werden einen richtigen Heimvorteil haben mit ihren Fans im Rücken.“ Der BC-Kapitän wünscht sich, dass der neue Spielmodus auch nach der Pandemie erhalten bleibt, damit sich auch hierzulande eine Fankultur entwickeln kann – und die Strikees einen echten Heimvorteil bekommen.

Diesen haben Sie bisher nur bedingt. Zwar ist keine Bahn wie die andere und somit sind die Bremer Bowler somit am besten auf ihre eigene Anlage vorbereitet. Allerdings handelt es sich bei der Bahn in Findorff nicht um die eigentliche Trainingsstätte der Strikees im Weser-Park. Die genügt nicht den Anforderungen der DBU. Darüber hinaus sind nicht alle Spieler Bremer: Auch Berliner, Bielefelder und Braunschweiger gehören zum Kader.

Trotzdem startet das Bremer Team ambitioniert in die neue Saison. Zwar sei die Norddivision die anspruchsvollere, unter anderem mit Meister BC Hanseat Hamburg, doch Ziel ist mindestens Platz vier. „Dann haben wir wohl nichts mit dem Abstieg zu tun“, sagt Schröder. Wie genau die Abstiegsregelung aussehen wird, steht nämlich noch nicht fest. In der vergangenen Saison landeten die Bowler auf Platz sieben, hätten am abgesagten letzten Spieltag aber noch die Chance auf Platz drei gehabt.

Das Team ist über den Sommer unverändert zusammengeblieben. „Wir haben viel trainiert und unsere Lehren aus der vergangenen Saison gezogen“, berichtet Schröder. Auch eine Testrunde im neuen Modus gegen ein Allstar-Team habe es bereits gegeben. Schröder hat das Gefühl, dass der Modus zu seinem Team passt. „Der Rhythmus liegt uns mehr.“

Zur Sache

Heimspiele des BC Strikees Bremen

10. Oktober: BC Phoenix Berlin 71

11. Oktober: BC Strike 99 Eisenhüttenstadt

25. Oktober: BSV 2000 Oldenburg

10. April 2021: BC Hanseat Hamburg

11. April 2021: TSV Chemie Premnitz

Weitere Informationen

Die Heimspiele des BC Strikees Bremen in der Saison 2020/2021

10.10.2020: BC Phoenix Berlin 71

11.10.2020: BC Strike 99 Eisenhüttenstadt

25.10.2020: BSV 2000 Oldenburg

10.04.2021: BC Hanseat Hamburg

11.04.2021: TSV Chemie Premnitz