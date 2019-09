Deutschlands Beste: Petrissa Solja ist für das Hauptfeld gesetzt und greift erst in der Runde der letzten 32 ins Geschehen ein. (Frank Koch)

Bremen wird zum Nabel der Tischtennis-Welt. Wieder einmal. Vom 8. bis zum 13. Oktober finden in der ÖVB-Arena die German Open statt, zum siebten Mal bereits und damit so oft wie in bisher keiner anderen deutschen Stadt. Bremen hat sich einen Namen gemacht als Austragungsort dieser Großveranstaltung. Die German Open gehören zur höchsten Turnierkategorie und sind eins von nur sechs sogenannten Platinum-Events auf der World Tour. Ein Event, das mit einem Preisgeld von 270 000 Dollar höchst attraktiv dotiert ist und bei dem es überdies reichlich Punkte für die Weltrangliste zu ergattern gibt. Entsprechend groß ist die Resonanz bei den Aktiven. „Das Teilnehmerfeld“, sagt Richard Prause, der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), „das Teilnehmerfeld ist WM-würdig!“

In der Tat haben fast alle Topspieler für die German Open gemeldet. Bei den Herren sind gleich 19 der besten 20 Spieler der Weltrangliste am Start, bei den Damen sind es 18 der Top-20. Wegen der hohen Nachfrage wurde das Starterfeld von zunächst 310 Aktiven auf jetzt 350 Spieler erhöht, statt wie geplant an zwölf wird nun in der Qualifikationsphase an 14 Tischen gespielt. „Wir hatten mehr als 400 Anmeldungen und mussten leider diesen Cut setzen“, sagt Prause. Mehr Spieler habe man auch aus organisatorischen Gründen nicht aufnehmen können, „schließlich wollen wir hier ein herausragendes Turnier ausrichten“.

Richard Prause (Frank Koch)

Hier, das ist also einmal mehr Bremen. Zuletzt hatte die World Tour im März vergangenen Jahres in der Hansestadt Station gemacht. Auch da zählten die German Open zu den sechs hochwertigsten Turnieren weltweit – und nicht nur, aber vielleicht auch wegen eines neuen Besucherrekordes wurde das Event in Bremen als bestes dieser sechs Platinum-Events geadelt. Profundes Fachwissen und verlässliche Partner aufseiten der ÖVB-Arena sowie kurze Wege mit idealer Verkehrsanbindung und fußläufig zu erreichenden Hotels, das sind nicht nur für Prause gute Gründe, die für Bremen sprechen. „Hier ist über die Jahre eine echte Partnerschaft gewachsen, das ist schon etwas sehr Spezielles“, sagt der Sportdirektor. Und der 51-Jährige sagt auch: „Das wird richtig gut werden.“

Der Titelverteidiger fehlt

Die German Open locken also viel Masse, aber trotz des Fehlens von Titelverteidiger und Weltmeister Ma Long aus China auch viel Klasse an die Weser. Angefangen bei den Weltranglistenersten Xu Xin (Herren) und Chen Meng (Damen) aus China oder auch deren Landsleute Fan Zhendong (zweifacher World-Cup-Sieger), Ding Ning (Olympiasiegerin) und Liu Shiwen als amtierende Einzel-Weltmeisterin. WM-Finalist Mattias Falck, seit Saisonbeginn für Werder Bremen in der Bundesliga aktiv, ist ebenso dabei wie Deutschlands Asse Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska – in dieser Besetzung immerhin Mannschafts-Europameister – und die European-Games-Sieger Petrissa Solja, Han Ying und Nina Mittelham bei den Damen.

Insgesamt gehen 350 Spielerinnen und Spieler aus 57 Nationen in Einzel-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen an den Start. Sie alle lockt das Preisgeld, sie alle locken aber auch die Weltranglistenpunkte bei diesem vorletzten World-Tour-Turnier des Jahres, mit denen sie sich zum einen für das Grand Final der Jahresbesten in Zhengzhou/China Mitte Dezember qualifizieren können, sich aber mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auch in eine gute Position bringen wollen.

Die Weltrangliste ist eine Zwölf-Monats-Rangliste, bei der jeweils die besten acht Events eines Akteurs in die Wertung kommen. Und das macht die German Open zusätzlich so brisant. Denn auch für die deutschen Nationalspieler ist das Rennen um die Olympiateilnahme eröffnet. Der DTTB hat sich bereits alle möglichen Quotenplätze gesichert und darf für Tokio je eine Damen- und Herrenmannschaft, je zwei Einzelstarter und ein gemischtes Doppel nominieren. „Das ist das Maximum an Plätzen“, sagt Prause.

Im fünften Jahr ist der Familienvater aus Hanau inzwischen im Amt. Seinerzeit war der frühere Herren-Bundestrainer angetreten mit dem Ziel, den Tischtennissport in Deutschland fit zu machen für die Zukunft. Konkret hieß das: auch für die Ära nach Timo Boll. Das Aushängeschild Timo Boll ist indes immer noch ein fester Bestandteil des Nationalteams. Boll, inzwischen 38 Jahre alt, mischt immer noch in der Weltspitze mit und kam im März 2018 sogar als Weltranglistenerster nach Bremen. „Timo ist ein Ausnahmespieler, der sich oft neu erfunden und die Altersgrenze verschoben hat“, sagt Richard Prause. Ein Phänomen, das er aber auch bei anderen Sportlern und auch in anderen Sportarten beobachtet hat. „Die Rundumbetreuung heute macht es den Sportlern möglich, länger Höchstleistungen abzurufen“, sagt Prause. „Und mal ehrlich: Es ist doch toll, dass unsere Helden heutzutage länger spielen.“

Zur Sache

Der Weg zum Titel

Die German Open beginnen am Dienstag, 8. Oktober um 10 Uhr mit der Qualifikation in Einzel, Doppel und Mixed. Gespielt wird im K.-o.-System. Auch an den folgenden Tagen beginnt der Spielbetrieb um 10 Uhr. Am Mittwoch wird die Qualifikation fortgesetzt. An den ersten beiden Tagen finden die Partien an 14 Tischen in Halle 4 statt. Am Donnerstag erfolgt der Umzug in die große ÖVB-Arena, dann startet die Hauptrunde, in der nur noch an vier Tischen gespielt wird. In den Einzelkonkurrenzen der Damen und Herren umfasst das Hauptfeld 32 Spieler, von denen jeweils 16 entsprechend der Weltrangliste gesetzt sind und je weitere 16 Spieler zuvor über die Qualifikation ermittelt werden. Am Freitag stehen unter anderem die Achtelfinals bei den Damen und Herren an (zwei Tische). Die Viertelfinals im Einzel und auch schon die Endspiele in Doppel und Mixed werden am Sonnabend ausgetragen. Der Sonntag startet mit den Halbfinals im Einzel, den krönenden Abschluss machen die Endspiele, die ab 15 Uhr angesetzt sind.